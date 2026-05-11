Le Tenways Wayfarer : le cruiser électrique tout suspendu qui avale le bitume comme les sentiers

La marque Tenways élargit son horizon avec le Wayfarer, un vélo à assistance électrique au positionnement malin. Ce cruiser ne se contente pas d’être élégant, il embarque aussi une suspension intégrale qui change radicalement le confort de conduite.

Sur le bitume des quais comme sur les sentiers de halage, il absorbe les aspérités avec une aisance déconcertante. Moteur coupleux, batterie intégrée au cadre et position relax : tout est pensé pour les longues flâneries du week-end. Une proposition cohérente pour qui veut rouler loin sans se presser.

Le Tenways Wayfarer, un cruiser électrique taillé pour le confort

A tous les amateurs de vélos tout terrains électriques, le Tenways Wayfarer se positionne comme un cruiser électrique haut de gamme, conçu pour relier les trajets urbains aux échappées nature. Ensuite, il associe un moteur Bafang 750W à une batterie 720Wh afin d’offrir puissance et grande autonomie.

Par ailleurs, son cadre en aluminium de type step-through garantit une accessibilité immédiate. De plus, le vélo électrique mise sur une absorption des chocs multipoint et des réglages sécurisants. Ainsi, malgré un poids notable, l’ensemble dégage une solidité rassurante. Proposé au prix de 1 999 $ soit 1 698,35 euros, il est disponible sur le site officiel Tenways et chez les revendeurs agréés.

Pourquoi le confort est-il la priorité absolue du Tenways Wayfarer ?

En effet, le constructeur a intégré une suspension multipoint qui stabilise la conduite sur les terrains accidentés. Ensuite, le cadre step-through supprime la difficulté d’enjamber un tube haut, ce qui profite à toutes les morphologies. Par ailleurs, les pneus Kenda de 27,5 pouces anti-crevaison absorbent les vibrations résiduelles.

De plus, la configuration à double capteur de couple et de cadence délivre une assistance naturelle et réactive, renforçant la confiance. Puis, un accélérateur au pouce dédié permet des relances franches. Toutefois, l’embonpoint de 66 livres rappelle que le confort absolu s’accompagne d’une certaine inertie à l’arrêt.

Quelles performances la motorisation Bafang et la batterie offrent-elles ?

Ensuite, le moteur Bafang logé dans le moyeu arrière développe un couple de 65 Nm, idéal pour grimper les côtes sans effort. Ensuite, la batterie lithium-ion de 720 Wh promet jusqu’à 85 miles d’autonomie avec l’assistance au pédalage, une distance que nos tests ont facilement atteinte. Par ailleurs, la vitesse maximale est bridée à 22 MPH dès la sortie du carton, mais l’application permet de débrider la classe 3 jusqu’à 28 MPH. Sinon, la transmission Shimano à 8 vitesses complète un ensemble homogène. Par la suite, les freins à disque hydrauliques assurent un mordant sécurisant, même à pleine charge.

Les points forts et les limites à connaître avant l’achat

Voici les principaux atouts et faiblesses du Tenways Wayfarer :

On aime La suspension multipoint garantit une assiette stable sur terrains variés.

Le cadre step-through offre une grande accessibilité.

Le double capteur de couple et de cadence procure une puissance naturelle.

Le couvercle de batterie indépendant facilite les remplacements esthétiques. On aime moins Le poids total d’environ 66 lbs transforme le portage en escalier en épreuve.

L’encombrement physique important exige un espace de rangement conséquent.

La grande taille peut s’avérer difficile à gérer pour les cyclistes de petite stature.

Ensuite, le vélo arrive dans un large carton bien rembourré, avec une attention particulière portée à la roue avant, emballée séparément pour éviter toute torsion des rayons. Ensuite, l’assemblage se révèle rapide, car la majorité des accessoires sont déjà fixés.

Par ailleurs, un détail appréciable réside dans le couvercle de batterie dissocié de l’accumulateur lui-même, ce qui simplifie un éventuel remplacement sans contrainte de couleur. De plus, la notice claire guide les dernières manipulations. En tout et pour tout, le déballage et la mise en service ont nécessité un peu plus d’une heure (si vous suivez bien les instructions).

Un vélo électrique polyvalent au positionnement tarifaire étudié

En conclusion, le Tenways Wayfarer réussit l’équilibre entre le cruiser d’extérieur et le cycliste urbain quotidien. En misant sur l’ergonomie, des commandes intuitives et une puissance délivrée sans à-coups, il répond aux attentes des cyclistes en quête d’un vélo électrique fiable et confortable. Cependant, son poids pourra freiner les habitants d’appartements sans ascenseur. Malgré cela, la qualité de construction robuste et la batterie à longue autonomie en font un concurrent sérieux dans sa catégorie de prix. Ainsi, le Wayfarer coche toutes les cases pour qui veut rouler loin, en douceur.

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