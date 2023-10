Avec son design rétro-futuriste, voici une montre connectée pas comme les autres

Même si la technologie évolue rapidement, la fusion de l’ancien et du nouveau a quelque chose de captivant. Et au cœur de ce mélange intrigant se trouve la remarquable smartwatch connue sous le nom de JUSTWATCH. C’est une montre connectée qui attire l’attention vu son design rétro-futuriste.

De forme rectangulaire, elle ne ressemble pourtant en rien aux modèles souvent plébiscités comme l’Apple Watch ou la nouvelle montre connectée commercialisée par Nothing. C’est un savant mélange entre le design intemporel des montres des années 80 et une montre geek tout droit sortie de la série Star Wars. Voici ce qu’il en est.

Une apparence entremêlée d’innovation

A l’heure actuelle, le marché international des smartwatch est gigantesque. De nombreuses marques sortent des produits d’année en année comme Samsung ou Apple. Or, il existe aussi des designers qui font fit des tendances comme Jacek Janiczak, concepteur de la JUSTWATCH.

Cette montre connectée au look un peu rétro-futuriste est atypique et originale de prime abord. Conçue pour les personnes exigeantes qui apprécient le style et la fonction d’un design futuriste, elle est assez spéciale.

Son cadran rectangulaire, logé dans un confortable boîtier en plastique, séduit par sa fonctionnalité. Trois fonctions circulaires ornent la moitié supérieure du cadran. Deux sont dédiées à l’heure analogique et une sert de boussole. Et la moitié inférieure du cadran présente un affichage numérique.

Une montre connectée avec une touche tactile

Ensuite, pour ceux qui apprécient les commandes tactiles, le côté droit du cadran offre une petite surprise. Cette smartwatch comporte une molette pour la partie analogique et une couronne pour la partie numérique. Ces éléments contribuent à donner un design convivial à l’ensemble de l’appareil.

Ce qui fait que la JUSTWATCH n’est pas une simple montre connectée rétro-futuriste. C’est un compagnon intuitif qui peut aider son porteur dans sa vie quotidienne. Cette smartwatch peut même être couplée à votre smartphone. De cette manière, vous pouvez recevoir quelques notifications ou des alertes.

Une belle smartwatch pas comme les autres

La JUSTWATCH s’inspire de quelques éléments exceptionnels du passé. C’est pourquoi elle possède un petit côté geek qui fait très plaisir à voir. Son bracelet est similaire à une sangle de cartable. Et des fibres polymères le composent. Et cela insuffle une subtile touche vintage à sa fonctionnalité moderne. Puis, son aspect général est vraiment captivant, car vous ne trouverez aucun modèle semblable ailleurs.

En gros c’est un amalgame d’élégance et d’intelligence. L’extérieur de cette montre connectée dégage ressemble à un cadran futuriste. Mais il est défini par des lignes qui sont plutôt épurées. Tandis que son profil est élégant.

Même s’il n’est pas rare de trouver des montres connectées dont le corps principal est fabriqué en plastique. Celui de la JUSTWATCH est de qualité supérieure. Ce qui garantit sa durabilité au fil des années. Et en plus de procurer un certain confort, cette matière est également assez stylée. Elle va parfaitement avec les éléments métalliques qui ornent ce petit chef-d’œuvre. Cela élève quasiment son attrait esthétique à de nouveaux sommets.