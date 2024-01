La Rabbit R1 AI présentée durant le CES 2024 devient une smartwatch ?

Suite au lancement de la R1 au CES de cette année à Las Vegas, la startup Rabbit travaille en collaboration avec Teenage Engineering pour imaginer le concept de la smartwatch R1 dotée d’une AI.

Cette montre connectée intègre une technologie d’intelligence artificielle et incarne un design rétro. Voici ce qu’il en est.

Un nouvel appareil présenté au CES 2024

La technologie des appareils portables a beaucoup évolué depuis ces dernières décennies. Et il va sans dire que les smartphones sont les plus commodes de tous. Cependant, le monde peut encore être étonné par les avancées technologiques actuelles comme l’atteste la présentation de l’invention de l’entreprise Rabbit lors du CES 2024 à Las Vegas.

Baptisé R1, cet appareil ressemble à un talkie-walkie. La startup appelée Rabbit en collaboration avec Teenage Engineering sont ses concepteurs. Et ce gadget constitue une alternative aux smartphones assistés par l’IA. En fait, il s’agit d’un assistant personnel de style rétro. Doté d’un écran, d’une caméra et d’une molette de défilement, il fait la moitié de la taille d’un iPhone 15.

Cet appareil est d’une teinte orange vif pour une touche ludique. Celui-ci lui donne carrément un air original. Et si le Rabbit R1 AI peut être transformé en smartwatch, cela améliorerait sa portabilité et sa praticité. Par contre, son fonctionnement réel n’est pas encore connu. Mais sa simplicité nostalgique a séduit plus de 10 000 clients et un designer.

La smartwatch Rabbit R1 AI, en cours de conception ?

La première raison visible de réduire le Rabbit R1 AI, ce drôle d’assistant vocal personnel, à la taille d’une paume pour en faire une smartwatch, le rendra facilement transportable. En éliminant le besoin d’un appareil supplémentaire à porter constamment dans la poche, il est plus simple de l’avoir à portée de main.

La Rabbit R1 AI Watch à concevoir, ne devrait donc pas compromettre le caractère unique du design original. À cet effet, le thème original de couleur orange vibrant reste pour rester dans l’ambiance rétro. Le cadran restera carré et intégrera de nombreuses fonctions. Il y a notamment un appareil photo, une molette de commande, des haut-parleurs et des microphones. Tandis que le bouton « push-to-speak » serait un ajout intéressant.

Elle possède un emplacement pour carte SIM. Ce qui permettrait à la montre de fonctionner indépendamment d’un smartphone. C’est la principale caractéristique de la Rabbit R1. Puis, l’assistant IA portable sans application ramène un peu à l’époque où il était simple d’utiliser un téléphone. L’idée de la montre s’inscrit dans cette idéologie.

Une montre connectée fonctionnant sous un tout nouveau système

Enfin, la smartwatch Rabbit R1 AI ne fonctionne ni sous le système d’exploitation Android ni iOS. Ses concepteurs ont également créé Rabbit OS. C’est un système d’exploitation spécifiquement dédié qui lui permet d’effectuer des tâches régulières.

L’utilisateur pourra alors se servir de sa montre pour commander un Uber ou faire ses courses directement à l’aide du modèle d’intelligence artificielle LAM (Large Action Model). C’est la propriété de Rabbit. Le LAM est adaptable. Ce qui signifie qu’il peut apprendre et interagir avec de nouvelles applications et actions que vous souhaitez qu’il apprenne.

Il n’y a aucun mot sur les spécifications de l’AI Watch. Mais lorsqu’elle sera prête, elle sera proche des 4 Go de mémoire, des 128 Go de stockage et du processeur MediaTek de 2,3 GHz dont est équipée la Rabbit R1 qui l’inspire.