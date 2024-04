Plus fine que fine – Bulgari présente sa nouvelle montre record

Au cours de ces dernières années, la course à la montre la plus fine du monde connaît des rebondissements entre les grandes marques horlogères. Cette fois-ci, c'est Bulgari qui reprend le titre avec son modèle Octo Finissimo Ultra COSC, présenté lors du salon Watches and Wonders. L'épaisseur de cette montre mécanique atteint seulement 1,7 mm, permettant ainsi à la marque italienne de surpasser ses concurrents et de réaffirmer sa notoriété dans l'horlogerie ultra-plate.

Le neuvième record battu par Bulgari

Depuis le lancement du Tourbillon Manuel en 2014, l'Octo Finissimo n'a cessé de surprendre et de séduire grâce à sa finesse hors norme. En effet, ce modèle iconique permet à Bulgari de décrocher pas moins de neuf records du monde dans la catégorie des montres ultra-plates. Longtemps, la lutte se faisait avec Piaget, autre marque reconnue pour son savoir-faire dans ce domaine, mais il semblerait que cette nouvelle prouesse place définitivement Bulgari sur la première marche du podium.

En plus de son incroyable finesse, l'Octo Finissimo Ultra COSC est également un modèle d'esthétisme et de performance. Enhttps://technplay.com/top-des-montres-connectees-les-plus-stylees/ effet, cette montre arbore une élégance horlogère indéniable, qui permet de se démarquer avec grâce des modèles plus imposants parfois à la limite du bon goût. Aussi, il convient de souligner que cette montre est certifiée chronomètre (COSC), ce qui atteste de sa précision et de sa fiabilité en tant qu'instrument de mesure du temps.

La course à la minceur : un défi technique impressionnant

Au-delà de l'apparence, la réalisation de tels modèles témoigne d'un véritable exploit technique pour les marques horlogères. Ces dernières doivent en effet réussir à faire tenir leurs mouvements ultraplats dans des boîtiers toujours plus fins tout en conservant les caractéristiques essentielles telles que la précision, le confort de port ou encore la résistance aux chocs. Ainsi, derrière cette quête de minceur se cache un travail minutieux et passionnant qui va bien au-delà du simple aspect esthétique.

Après des décennies où les marques s'efforçaient de produire des montres toujours plus épaisses et volumineuses, voire parfois extrêmes, il semblerait que l'horlogerie ultra-plate marque le retour d'une certaine élégance et d'une sobriété bienvenue sur le marché des montres de luxe. Loin d'être une simple mode, cette tendance révèle également un profond respect pour la tradition horlogère et le savoir-faire qui se perpétue au fil des ans.

La quête de la montre la plus fine du monde n'est pas près de s'arrêter : grâce à l'intérêt grandissant des consommateurs pour ce type de montres, de plus en plus de marques sont tentées de tenter leur chance dans ce domaine passionnant et innovant. Bulgari, avec son modèle Octo Finissimo Ultra COSC, démontre une fois de plus sa capacité à relever ces défis techniques et artistiques pour offrir à ses clients des montres toujours plus raffinées et épurées.

Avec l'Octo Finissimo Ultra COSC, Bulgari repousse les limites de l'horlogerie ultra-plate et offre aux amateurs de montres fines une pièce exceptionnelle tant par sa finesse que par sa précision et sa fiabilité. Fort de son expérience et de son expertise, la marque italienne confirme ainsi sa position de leader dans ce segment de marché en constante évolution et suscite l'admiration des amateurs comme des professionnels du secteur.