Les Belges s’attaquent aux montres connectées de luxe !

Ice Watch vient de présenter sa toute nouvelle gamme de montres connectées de luxe, ce qui atteste bien que les belges ne sont pas en reste par rapport à ce marché ! En ce printemps 2023, le géant de l’horlogerie montre alors une belle transformation au sein de ses collections.

Si Apple a l’Apple Watch et que Samsung a la Galaxy Watch, Ia marque vous présente désormais la Ice-smart. C’est une smartwatch élégante et tendance dont le prix est étonnamment abordable, car il ne dépasse pas les 100 €.

La nouvelle Ice Smart de chez Ice Watch

Si vous croyiez que les belges n’allaient pas entrer sur le marché des connectées de luxe, c’est une erreur. La sortie récente de l’Ice Smart le prouve. Cette montre connectée est un petit chef-d’œuvre de technologie et de design.

Alors que le créateur de la marque Ice, Jean Pierre Lutgen, avait dit qu’il ne s’aventurerait pas dans le domaine des smartwatch, lors de la présentation de sa collection Solar. C’est pourtant chose faite ! L’Ice Smart fait maintenant partie des articles présentés au grand public.

Son apparence en fait un produit qui peut sembler être similaire aux autres modèles qui se trouvent déjà sur le marché. Mais les différences sont notables. Cette montre connectée se démarque par exemple au niveau de son autonomie. Sa batterie lithium rechargeable de 210 mAh dure en moyenne 3 à 5 jours en fonction de ce vous en fonction de vos activités. Et elle dure 15 jours si la smartwatch reste en mode veille.

Les caractéristiques de l’Ice Smart

Avec son cadran similaire à celui d’une Apple Watch, il est facile de confondre ce modèle. Pourtant ce n’est qu’en regardant le design de l’Ice Smart de plus près vous pouvez noter une spécificité. Son bouton de réglage se trouve « au milieu » et non sur le côté comme c’est le cas des Apple Watch.

Les Belges ont donc su mettre ces montres connectées de luxe en avant en les dotant des dernières formes de technologie. La Ice Smart Watch est bien sûr compatible avec les systèmes IOS et Android. Elle est dotée d’un processeur Realtek 8762DK. Et sa boîte en aluminium de 40 x 44 mm, en fait un produit solide.Mais, sa mémoire de 64 Mo ne pourra pas vous permettre d’y stocker de nombreuses données. Toutefois, il s’agit là d’une smartwatch idéale au quotidien. Son écran tactile de 1,85 pouce vous permettra de scroller facilement entre les différentes options qu’elle offre !

Sur une Ice Smart, vous avez droit à la panoplie de fonctionnalités suivantes : Sports, Téléphone, Sommeil, Tension artérielle, Taux d’oxygène dans le sang, Météo, Contrôle de la musique et bien d’autres. Ce petit bijou de technologie est donc pratique en tout temps.

En cas d’urgence, il est même possible d’enregistrer 3 contacts à l’avance dans votre Ice Smart afin de vous permettre d’appeler rapidement les secours. Cette montre connectée est également pourvue d’une application de santé. Vous pourrez ainsi voir votre fréquence cardiaque à votre poignet. Le tout pour 99€ !