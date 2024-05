Test du drone DJI Mini 3 Pro : des performances impressionnantes dans un format compact

Le drone DJI Mini 3 Pro promet d'être un compagnon idéal pour les aventures d'un photographe professionnel toujours en déplacement. Il se démarque principalement par sa taille compacte et ses performances avancées. Nos premières impressions sur ce dernier bijou technologique sont teintées d'enthousiasme et d'anticipation quant à ses capacités à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de capture d'images et de vidéos.

Lorsque quelqu'un voyage beaucoup et qu'il a un intérêt pour la photographie, que ce soit à des fins professionnelles ou simplement par passion, chaque gramme dans son équipement compte. En effet, la nécessité de réduire le poids du sac sans compromettre la qualité des images capturées est cruciale. Que l'exploration de nouveaux horizons ou l'enregistrement de moments du quotidien soient au programme, trouver un équilibre entre légèreté et performance est essentiel pour garantir une expérience photographique optimale. Dans cette optique, l'émergence de solutions technologiques telles que le DJI Mini 3 Pro suscite un vif intérêt parmi les professionnels de l'image en déplacement. Elle offre la promesse d'une qualité exceptionnelle dans un format compact et pratique.

Caractéristiques techniques

Poids au décollage : 249 g

: 249 g Dimensions plié : 145 × 90 × 62 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)

: 145 × 90 × 62 mm (Longueur x Largeur x Hauteur) Dimensions déplié : 251 × 362 × 70 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)

: 251 × 362 × 70 mm (Longueur x Largeur x Hauteur) Autonomie de vol maximale : 34 minutes avec la batterie intelligente de vol standard et de 47 minutes avec la batterie intelligente de vol Plus

: 34 minutes avec la batterie intelligente de vol standard et de 47 minutes avec la batterie intelligente de vol Plus Distance de vol maximale : 18 km avec la batterie intelligente de vol standard et de 25 km avec la batterie intelligente de vol Plus

: 18 km avec la batterie intelligente de vol standard et de 25 km avec la batterie intelligente de vol Plus Résistance au vent maximale : 10,7 m/s

: 10,7 m/s Température de fonctionnement : -10° à 40° C

: -10° à 40° C Capteur d'image : CMOS 1/1,3 pouces avec une résolution de 48 MP

: CMOS 1/1,3 pouces avec une résolution de 48 MP Objectif : FOV 82,1° avec une ouverture de f/1,7

: FOV 82,1° avec une ouverture de f/1,7 Résolution vidéo maximale : 4K avec des options de fréquence d'images allant jusqu'à 60 images par seconde

: 4K avec des options de fréquence d'images allant jusqu'à 60 images par seconde Formats de fichier : JPEG pour les photos et MP4/MOV (H.264/H.265) pour les vidéos

: JPEG pour les photos et MP4/MOV (H.264/H.265) pour les vidéos Système de transmission vidéo : DJI O3

: DJI O3 Qualité de la vue en direct : 1080p à 30 images par seconde

: 1080p à 30 images par seconde Distance de transmission maximale : 12 km dans des conditions sans interférences selon la norme FCC

: 12 km dans des conditions sans interférences selon la norme FCC Capacité de la batterie : 2453 mAh

: 2453 mAh Tension nominale : 7.38 V

: 7.38 V Temps de charge : 64 minutes avec le chargeur DJI 30W USB-C

: 64 minutes avec le chargeur DJI 30W USB-C Temps de fonctionnement maximal de la télécommande : 4 heures

Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

DJI Mini 3 Pro : format pratique pour les utilisateurs nomades

Le DJI Mini 3 Pro suscite l'intérêt grâce à sa conception légère et compacte, qui en fait un choix idéal pour les photographes et les vidéastes en déplacement. Pesant seulement 249 grammes, ce drone se distingue par sa taille, comparable à celle de la paume d'une main. Il est un compagnon de voyage pratique, offrant la possibilité de capturer des images aériennes de haute qualité sans alourdir considérablement le sac de l'utilisateur.

De plus, le contrôleur RC du DJI Mini 3 Pro est également un point fort. Doté d'un écran intégré, il améliore significativement l'expérience de vol en fournissant une meilleure visibilité et en permettant une navigation plus intuitive. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée par les personnes habituées à piloter leur drone via l'écran de leur smartphone. Lors de tests sur le terrain, le DJI Mini 3 Pro a démontré sa discrétion sonore. Or, il s'agit d'un atout précieux pour éviter d'attirer l'attention non désirée lors du vol. Malgré des conditions venteuses, l'appareil a produit des images fluides et stables, témoignant de ses performances remarquables en dépit de sa petite taille.

Concrètement, la gamme DJI Mini 3, comprenant également le modèle non-Pro, partage ces caractéristiques de compacité et de légèreté. Elle présente notamment des dimensions similaires et un poids inférieur à 250 grammes. Cette spécificité est d'autant plus notable, car elle permet aux drones de petite taille d'échapper à certaines restrictions de vol imposées par les réglementations aériennes, tant au niveau européen qu'international.

DJI Mini 3 Pro : des performances pro dans un appareil compact

Le DJI Mini 3 Pro offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui en font un choix attrayant même pour les utilisateurs exigeants. Il peut même rivaliser avec des drones de plus grande taille de la gamme DJI. Doté d'une caméra équipée d'un capteur CMOS plus grand, il garantit des images nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à son ouverture rapide de f/1,7. Cette caractéristique lui permet de capturer des vidéos fluides et des photos de haute qualité, avec une résolution atteignant jusqu'à 48 mégapixels.

Stabilité exceptionnelle et autonomie prolongée

Le DJI Mini 3 Pro est aussi équipé d'un gimbal mécanique à trois axes. Celui-ci assure une stabilisation vidéo exceptionnelle, même lors de mouvements rapides ou de conditions venteuses. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de capturer des images professionnelles sans besoin d'équipement supplémentaire. Concernant les performances en vol, ce modèle de la gamme des drones DJI offre jusqu'à 34 minutes de temps de vol. Il s'agit d'une spécificité exceptionnelle pour un drone de sa taille. De plus, il est capable de voler de manière silencieuse, un avantage certain dans les environnements sensibles au bruit.

Fonctionnalités avancées

Le Mini 3 Pro propose également des capacités vidéo 4K/60 et des fonctionnalités avancées telles que le mode FPV pour une expérience de vol immersive ainsi que pour une introduction sécurisée au vol dynamique. Il fournit aussi des options de suivi de sujet en mouvement et d'évitement d'obstacles, rendues possibles grâce au système APAS 4.0 et à la transmission O3 offrant une portée théorique en vol jusqu'à 10 km.

Ces caractéristiques sont combinées à la nouvelle télécommande améliorée et aux outils de création intégrés dans l'application DJI Fly. Elles font du Mini 3 Pro un choix de drone idéal pour les utilisateurs professionnels et amateurs souhaitant capturer des images de haute qualité avec facilité et précision. En revanche, le modèle standard, bien qu'un peu moins performant, reste une option intéressante pour ceux avec un budget plus restreint. Malgré qu'il ne dispose pas de fonctionnalités avancées de pilotage, il offre des capacités de base solides pour les prises de vue aériennes.

Les drones DJI Mini 3 et DJI Mini 3 Pro offrent de nombreuses capacités vidéo et photo, ainsi qu'une autonomie impressionnante de 34 à 38 minutes grâce à leur batterie LiPo intelligente. Ils sont adaptés à tous les niveaux d'utilisateurs, des débutants aux professionnels, grâce à leur polyvalence et leur facilité d'utilisation. Avec une résistance au vent allant jusqu'à 38 km/h, ils peuvent être utilisés dans une variété de conditions météorologiques. L'application mobile DJI Fly, disponible sur les deux modèles, offre une interface intuitive pour piloter ces drones, les rendant accessibles à tous les passionnés de vol et de photographie aérienne.

DJI Mini 3 Pro Le meilleur smartphone pour la photo Voir l'offre Verdict Le DJI Mini 3 Pro est le choix idéal pour capturer du contenu pour les réseaux sociaux. Bien qu'il n'atteigne pas le même niveau de détail que le Mavic 3 ou le 2S, nous avons été impressionnés par la qualité des photos et des vidéos obtenues lors de nos tests. Avec sa taille compacte, son nouveau contrôleur RC, ses capacités vidéo 4K/60 et sa nacelle à 3 axes permettant la capture de contenu vertical, ce drone est une évidence tant pour les débutants que pour les créateurs expérimentés. On aime Compact et léger, idéal pour déplacements.

Qualité d'image élevée pour de meilleures performances en basse lumière.

Stabilisation vidéo exceptionnelle grâce à un gimbal mécanique à trois axes.

Autonomie de vol prolongée pouvant atteindre jusqu'à 34 minutes.

Capacités vidéo 4K/60 offrant des options de capture haute résolution.

Vol silencieux.

Mode FPV pour une expérience de vol immersive.

Contrôleur RC amélioré avec écran intégré et fonctionnalités conviviales. On aime moins Moins de détails dans les images par rapport aux drones de gamme supérieure de DJI.

Capacités légèrement inférieures par rapport aux modèles plus avancés de la gamme Mavic.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.