Combien coûte une formation pilote de drone en France ?

Le métier de pilote de drone est de plus en plus prisé par les professionnels et amateurs du domaine aéronautique. Les drones sont aujourd'hui utilisés dans différents secteurs tels que l'agriculture, la sécurité civile, le cinéma ou encore les forces militaires. Voici un tour d'horizon des parcours disponibles pour devenir télépilote professionnel ainsi que des informations sur les prix pratiqués.

Les différentes formations selon les besoins professionnels

En fonction du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez exercer en tant que télépilote, il existe plusieurs parcours de formation possibles. Ils proposent le certificat d'aptitude théorique (CATT) qui ouvre vers l'exercice du métier de pilote de drone. Voici quelques exemples :

🔹 Cursus civil

Dans ce cursus, vous apprendrez les bases du pilotage d'un drone ainsi que les règles de sécurité à respecter. La formation aborde également les aspects réglementaires et juridiques de cette activité. Le coût moyen estimé pour suivre une formation civile complète se situe entre 1500 et 3500 €.

🔹 Cursus agricole

La formation agricole vous apprendra à utiliser les drones pour optimiser vos cultures, surveiller votre exploitation et détecter les zones problématiques comme les maladies, ravageurs ou carences en nutriments. Comptez entre 3000 et 5000 € pour suivre cette formation spécifique en fonction du centre de formation choisi.

🔹 Cursus cinématographique

Destinée aux professionnels désirant réaliser des prises de vues aériennes à l'aide de drones, la formation cinématographique coûte généralement entre 3000 et 8000 €. Elle comprend notamment des cours sur les techniques de cadrage, la gestion des mouvements, ainsi que le pilotage précis et artistique.

🔹 Cursus militaire

Réservée aux membres des forces armées, la formation militaire comporte un apprentissage spécifique au pilotage de drones tactiques ou stratégiques utilisés dans diverses missions (reconnaissance, surveillance, appui-feu…). Les prix varient selon les besoins spécifiques dans ce domaine.

Quelques exemples d'écoles et leurs tarifs respectifs

ESCADRONE, située à Lyon, propose des prestations allant de 3 600 € pour une formation complète couvrant la théorie, la pratique et l'examen final. Le tarif monte jusqu'à 5000 € pour une formation intensive en cartographie et photogrammétrie.

Drone-Pilotage Salles-Centres Aix offre de nombreuses options de formation. Les choix incluent des cours de télépilote professionnel CATT-BAPD classiques avec un rapport qualité-prix intéressant autour de 2000 €.

FORMATION PILOTE DE DRONE Classe C2 – France Compétences Open A1 A2 A3, quant à elle, propose un parcours complet incluant la formation théorique et pratique pour 3 000 €.

Aides financières disponibles pour suivre une formation pilote de drone

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet aux salariés du secteur privé ainsi qu'aux travailleurs indépendants de bénéficier de formations éligibles indemnisées tout au long de leur carrière professionnelle.

France compétences propose également des certifications professionnelles qui peuvent être prises en charge par différents organismes de financement dans le cadre de contrats de professionnalisation, par exemple.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des centres de formation afin de connaître leurs programmes d'aide ainsi que les modalités d'accès aux différents dispositifs financiers existants. Je vous invite à lire mon article :

Pourquoi suivre une formation de pilote de drone qualifiante ?

Les formations certifiantes offrent plusieurs avantages pour ceux souhaitant devenir pilote de drone professionnel :

1. Elles délivrent un titre reconnu par l'État attestant de vos compétences dans ce domaine;

2. Les centres de formation agréés assurent un enseignement de qualité conforme aux exigences réglementaires.

3. Les tarifs proposés varient selon la durée, le niveau et le centre de formation choisi, permettant à chacun de trouver une offre adaptée à son budget et à ses besoins.

N'hésitez pas à comparer les offres des différents centres spécialisés afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins professionnels et financiers. Sachez aussi que nous avons préparé pour vous tout un guide comparatif des meilleurs drones du marché pour pratiquer avec du bon matériel !

