Pilote de drone, un métier de challenges et d’opportunités

Le métier de pilote de drone est de plus en plus convoité par tous les profils. Pour cause : il offre la possibilité d'opérer dans des secteurs variés allant du civil à l'armée. Les déplacements peuvent être fréquents et les responsabilités nombreuses, mais cela n'enlève rien à l'attrait suscité par ce métier passionnant. Retrouvez le parcours à suivre pour devenir un professionnel du pilotage de drones.

Les compétences requises pour devenir pilote de drone

Afin de se lancer dans cette carrière, il faut avant tout posséder certaines compétences clés. Le pilotage d'un drone demande une bonne maîtrise du vol, de ses fonctionnalités ainsi que des réglementations en vigueur. De plus, il faut avoir un bon sens de l'observation, de la rigueur et une excellente concentration pour pouvoir mener à bien chaque mission.

Licence de pilotage de drone

Pour exercer en tant que pilote de drone, il est impératif d'obtenir la licence correspondante. Cette certification, également connue sous le nom de « télépilote« . Elle est délivrée après avoir suivi une formation spécifique dans un centre agréé auprès de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile). Il y a principalement trois niveaux qui correspondent aux poids et types d'appareils :

La catégorie A pour les drones dont la masse est inférieure ou égale à 800 g.

pour les drones dont la masse est inférieure ou égale à 800 g. La catégorie B pour les appareils dont le poids est compris entre 801 g et 25 kg.

pour les appareils dont le poids est compris entre 801 g et 25 kg. La catégorie C pour les engins de plus de 25 kg.

La formation dure généralement plusieurs semaines et comprend des cours théoriques ainsi que des séances pratiques. À l'issue de cette instruction, un examen doit être passé avec succès afin d'obtenir la précieuse licence.

D'autres qualifications supplémentaires souhaitées

Il est par ailleurs recommandé de posséder d'autres qualifications liées au domaine de spécialisation choisi. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans le secteur du cinéma, une formation en réalisation ou en prise de vue aérienne peut s'avérer utile. De même, pour les missions de surveillance ou de cartographie, il conviendra de maîtriser les logiciels spécifiques tels que la photogrammétrie ou l'imagerie thermique.

😉 En tant que futur pilote, il vous faut connaître quels sont les meilleurs drones du moment ?

Débouchés et opportunités

Les pilotes de drone peuvent exercer dans différents milieux professionnels, chacun offrant ses propres challenges et rémunérations :

Le secteur civil

De nombreuses entreprises et institutions publiques ont recours aux services de pilotes de drone pour mener des opérations de surveillance, notamment pour veiller à la sécurité des zones industrielles, suivre la progression d'un chantier ou encore effectuer des relevés topographiques.

Ce métier se développe aussi de façon considérable dans le milieu du cinéma et de la publicité, ou les réalisateurs aériens sont très recherchés pour effectuer des prises de vue spectaculaires en drone.

D'autres domaines comme l'agriculture, le BTP ou encore l'environnement peuvent également nécessiter l'intervention d'un pilote de drone diplômé et compétent afin d'effectuer certaines tâches spécifiques.

L'armée

Les forces armées sont toujours à la recherche de nouveaux talents pour piloter leurs drones militaires. Ceux-ci sont utilisés dans diverses missions de surveillance, de renseignement ou encore d'appui aux troupes au sol. Cette opportunité s'adresse principalement aux personnes ayant un profil militaire ou désireuses de s'engager avec une formation adaptée.

Travailler dans le secteur du drone offre donc de belles opportunités, tant d'un point de vue professionnel que personnel. La demande est croissante et les entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles compétences pour répondre aux besoins diversifiés du marché.

Pourquoi pas vous ? Une fois certifié, vous pourrez vous épanouir dans ce métier passionnant où chaque mission réserve son lot de défis à relever. Alors n'hésitez plus et franchissez le pas !

