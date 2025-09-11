Demon Slayer: voici les arcs et films à voir avant de regarder le « Château de l’Infini »

Prêt à plonger dans Demon Slayer le « Château de l’Infini » ? Attention, le piège à néophytes est redoutable ! Pour éviter de se perdre dans les dédales de l’intrigue, un petit check-up s’impose.

Avant ce nouvel opus explosif, assurez-vous d’avoir englouti les trois saisons de la série et le film Le Train de l’Infini qui fait le lien. Ainsi équipé, l’aventure n’en sera que plus épique !

Demon Slayer : Le château de l’infini – Le guide malin des meilleurs moment de la saga

Ce 17 septembre 2025 sort enfin Demon Slayer : Château de l’Infini, le premier volet d’une trilogie tant attendue qui conclura l’arc final de la saga. Face à l’enthousiasme des fans – et à la frénésie des places qui s’arrachent en quelques minutes –, beaucoup cherchent à se rafraîchir la mémoire ou à rattraper leur retard. Pas de panique : voici comment (re)découvrir l’essentiel sans y passer des jours entiers.

Mugen Train : le film indispensable

Pour comprendre les enjeux d’Infinity Castle, commencez par le film Mugen Train (disponible sur Crunchyroll). En 1h57, il condense l’arc crucial où Tanjiro et ses amis affrontent Akaza, démon rang Supérieur Trois qui jouera un rôle clé dans le nouveau film. La version anime (7 épisodes) apporte plus de détails, mais le film suffit pour saisir l’essentiel : les liens entre les héros, et la menace incarnée par Akaza.

L’arc du village des forgerons : des épisodes clés pour savoir qui sont les vrais ennemis des piliers !

La saison 3 (Swordsmith Village) n’est pas à regarder en intégralité… sauf son premier épisode ! Celui-ci présente la réunion des rangs Supérieurs dirigée par Muzan, où Akaza et Doma (rang Supérieur Deux) exposent leurs plans. Ces deux démons sont au cœur des batailles d’Infinity Castle. Le reste de la saison explore le passé des Hashira, utile mais non essentiel pour ce premier film.

L’entraînement des piliers : l’arc qui lance l’action de la suite

La saison 4 (To the Hashira Training) introduit les neuf Hashira et leur dynamique. Son dernier épisode, « The Hashira Unite », est incontournable : il montre la confrontation entre Muzan et le chef des pourfendeurs, Kagaya Ubuyashiki, et se termine par la chute des héros dans le Château de l’Infini – exactement où débute le film. Huit épisodes en tout, mais si vous êtes pressé, concentrez-vous sur l’ultime.

En résumé : 3h30 chrono pour être prêt

La combinaison gagnante ? Mugen Train (1h57), l’épisode 1 de la saison 3 (20 min) et le dernier épisode de la saison 4 (20 min). En 3h30, vous couvrez tous les éléments clés : personnages, villains majeurs et transition vers le château. Parfait pour une session binge-watching express avant la séance.

Et si vous avez plus de temps…

Pour les puristes, l’intégralité de Demon Slayer représente 26 à 27 heures de visionnage (saisons 1 à 4 + Mugen Train). La saison 1 (10h) pose les bases, Entertainment District (5h) approfondit les enjeux, et Swordsmith Village (5h) développe l’univers des Hashira. Un marathon gratifiant, mais non obligatoire pour apprécier Infinity Castle.

Où et quand voir Demon Slayer: Le château de l’Infini ?

Le château de l’Infini sort officiellement le 12 septembre 2025 aux États-Unis, mais des avant-premières ont lieu dès le 9 septembre pour les abonnés Crunchyroll Mega et Ultimate. En France, la date de sortie est prévue le 17 septembre selon Allociné. Mais mieux vaut réserver à l’avance.

Sinon, au Japon et à Taïwan, les tickets se sont arrachés en quelques minutes. Le film pourrait battre le record de Mugen Train et devenir le plus gros succès de l’histoire de l’animation.

Une trilogie pour conclure une épopée historique

Enfin, Demon Slayer: Le château de l’Infini n’est que le premier acte d’une trilogie dont les suites sont prévues pour 2027 et 2029. Si c’est déjà un succès au Japon, il marque un tournant pour l’anime mondial. Que vous soyez novice ou expert, ce film promet de clore en apothéose l’un des plus grands phénomènes pop culture de la décennie. Préparez-vous à plonger dans le château… et dans l’histoire.

