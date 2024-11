Test de la Samsung Galaxy Fit 3, une très belle alternative à la Galaxy Watch 7

A tous les amateurs de la marque Samsung, si comme moi vous êtes intéressés par le fait d’avoir un bracelet connecté, ce test du Galaxy Fit 3 pourrait vous être utile.

Ce produit est considéré comme étant le milieu de gamme en termes d’accessoire connecté, tandis que la série Galaxy Watch semble être le haut du panier. De ce fait, pour ceux qui aiment se retrouver avec une panoplie d’objets connectés appartenant au même écosystème, je vous invite à découvrir quelles sont les performances de ce petit appareil.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 28,8 x 42,9 x 9,9 mm

28,8 x 42,9 x 9,9 mm Ecran : 1,6 pouce (40.0mm) AMOLED et 256 x 402 pixels

1,6 pouce (40.0mm) AMOLED et 256 x 402 pixels Poids : 18,5g sans le bracelet

18,5g sans le bracelet Étanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : 13 jours en usage économique

Présentation de la Samsung Galaxy Fit 3

Je tiens à préciser que la principale raison pour laquelle j’ai choisi la Samsung Galaxy Fit 3 pour ce test, c’est parce que je pense que ce bracelet connecté a réellement un bel aspect. Il est vraiment beau, vu comment la marque l’a présenté dans sa publicité. Et j’ai vu qu’il ne coûte pas cher, raison de plus.

Ensuite, il s’avère que cet appareil suggère de bouger ou de marcher après environ 40 à 50 minutes d’inactivité. Il affiche également des animations pour les étirements rapides. Les applications fournies sont nombreuses et fonctionnent bien. Et on a de nombreux cadrans de montre à choisir. Mais voyons les autres options de plus près.

Design

Le Galaxy Fit 3 est léger et très confortable à porter je vous l’assure après l’avoir testé. Si une montre connectée ronde comme la dernière Galaxy Watch 7 est belle, son apparence est un peu massive comparé à ce modèle. Comme il s’agit d’un large rectangle, nous trouvons qu’il s’adapte presque à tous les poignets, qu’ils soient petits ou grands.

Samsung propose trois options de couleur. On a un modèle avec un corps noir et un bracelet sportif noir, un argenté avec un bracelet blanc. Et on a une troisième option rose gold avec un bracelet rose pâle. Et c’est justement celui-ci que nous avons pour cette évaluation.

Des éléments extérieurs intéressants

Le bracelet est une boucle de sport typique. Il utilise un système de fermeture standard. Ensuite, avec ses 4 cm, l’écran est plus grand que la moyenne des bracelets de fitness. Selon mon test, il est beaucoup plus facile de lire les notifications sur le Samsung Galaxy Fit 3.

Puis, on dispose d’un bouton dur sur le côté droit du Fit3 qui réveille l’écran si vous appuyez dessus. Vous pouvez modifier le délai d’attente de l’écran à la fois pour le toucher pour réveiller et la pression du bouton dur de 4, 7, 10, 15 et 30 secondes. La valeur par défaut étant de 7 secondes.

Et la fonction « Gauche pour réveiller » est toujours réglée sur 4 secondes. Quelle que soit la valeur du délai d’attente de l’écran, elle est la plus susceptible d’économiser la batterie.

Un bracelet connecté pourvu d’un très bel écran

Après cela, l’écran AMOLED du Samsung Galaxy Fit 3 que je teste a des couleurs magnifiques. J’ai choisi un cadran de montre noir et je peux vous dire que les informations ressortent très bien avec. Il est fantastique. Cependant, si vous optez pour un cadran plus lumineux, vous remarquerez la grande lunette qui l’entoure. Cela enlève un peu de son attrait esthétique.

Sinon, l’écran est rapide et réactif et ne traîne jamais. La fonction « lever pour réveiller » est également très efficace. Et il ne m’est jamais arrivé qu’elle ne se réveille pas lorsque je levais mon poignet. Vous pouvez également activer la fonction « touch to wake » qui fonctionne également très bien.

Spécifications

Le Samsung Galaxy Fit 3 utilise la version 5.3 de Bluetooth pour se connecter à un smartphone et à d’autres appareils. Cependant, il n’est pas équipé d’une puce NFC ni d’un GPS intégré. Il utilise un GPS connecté. Cela signifie qu’il a besoin du smartphone avec lequel il est lié pour suivre les activités impliquant un positionnement GPS.

D’ailleurs, gardons à l’esprit que ce tracker de fitness ne fonctionne pas avec tous les téléphones. Par exemple, le Galaxy Fit 3 n’est pas compatible avec les iPhones, seulement avec tous les téléphones Android. Cependant, certaines fonctionnalités sont exclusives aux possesseurs de Samsung Galaxy.

Une autre fonction utile est la possibilité de rejeter les appels du Samsung Galaxy Fit 3 et d’envoyer des messages texte prédéfinis. Cependant, vous ne pouvez pas répondre aux appels à partir du bracelet.

Il ne dispose pas des capacités nécessaires. Le fait de recevoir trop de notifications sur le bracelet peut être une source de distraction. Mais j’ai facilement pu personnaliser mes notifications ou même activer la fonction Ne pas déranger lorsque je devais me concentrer sur ce que je faisais.

Options sport

Il y a 87 exercices sur 100 modes d’activités que vous pouvez sélectionner dans l’application Samsung Health sur votre téléphone. En plus, vous pouvez ajouter un « Créer un nouvel exercice “. C’est très bien.

Par contre, n’importe lequel des 87 exercices ne s’enregistre pas dans l’application Samsung Health sur votre téléphone. C’est le cas, si vous utilisez le suivi GPS de votre téléphone via la connexion Bluetooth au Fit 3. Et c’est aussi le cas si vous démarrez manuellement la séance d’entraînement sur le Fit 3.

Options santé

Après quoi, si comme moi vous cherchez un bracelet connecté capable de mesurer certaines constantes de santé, ce smartband est idéal.

La fréquence cardiaque est assez précise. Il manque parfois un ou deux points. Je l’ai mesurée manuellement lorsque j’étais au repos. Je n’ai pas d’autre appareil de référence pour mesurer la fréquence cardiaque pendant l’entraînement.

Mais je ne suis pas sûr de la précision du sommeil, de l’oxygène dans le sang et du stress. Ce que je peux dire, c’est que les temps de sommeil mesurés sont bons.

Un smartband de qualité pour votre sommeil

Il est livré avec le suivi du sommeil de Samsung. Et si vous avez utilisé une montre Samsung récemment, vous savez qu’elle a une particularité amusante.

Après avoir porté votre bracelet de fitness pendant quelques nuits, celui-ci vous donnera votre « animal du sommeil ». Ces animaux sont au nombre de huit.

Ces catégories ne semblent pas scientifiquement fondées. Mais je trouve qu’elles sont amusantes et rendent le suivi du sommeil plus passionnant. Et bien sûr, vous pouvez plonger dans les données relatives à votre temps de sommeil exact et aux stades du sommeil. L’appareil propose également un suivi du cycle, que nous n’avons pas pu tester.

Des animaux de sommeil auxquels s’identifier

Le lion insouciant est destiné aux personnes qui dorment plus que les 8 heures recommandées. Le hérisson signifie que vous dormez souvent pendant la journée et qui est actif la nuit. Le pingouin nerveux décrit un dormeur léger qui a du mal à se rendormir une fois qu’il s’est réveillé.

La taupe réfractaire au soleil s’adresse aux personnes qui préfèrent être actives la nuit et dorment le jour. Le cerf prudent décrit une personne dont le sommeil est interrompu. Le morse facile à vivre est la personne qui peut rester éveillée plus longtemps que la plupart des gens. Par contre, cette personne dort facilement plus de huit heures.

Puis, l’alligator en chasse est pour les personnes comme les travailleurs de nuit qui sont sur le qui-vive pendant leur sommeil. Enfin, le requin épuisé est destiné aux personnes qui ont un déficit de sommeil très visible.

Il s’agit de ceux qui ne peuvent pas rattraper leur sommeil à cause du travail ou d’autres raisons. A ce propos, je ne crois pas me tromper en disant qu’en tant que parent d’un nouveau-né, chacun se reconnaîtra en tant que squale.

Autonomie

Pour suivre, ce bracelet de fitness est doté d’une batterie de 208 mAh. Selon Samsung, le bracelet connecté peut fonctionner jusqu’à 13 jours avec une seule charge. Mais quand je l’ai porté, il s’avère que son endurance est d’une semaine.

En effet, il y a eu des jours où j’ai un peu exagéré sur son utilisation et d’autres non. Plus vous vous entraînez et plus les mesures de santé et les notifications de l’application sont fréquentes, moins l’autonomie sera importante. Sinon, la société indique également qu’il devrait se recharger de 1 % à 65 % en 30 minutes. Et j’affirme que c’est vrai. Ces spécifications semblent excellentes.

Le Samsung Galaxy Fit 3 est le meilleur bracelet de fitness que Samsung ait créé jusqu'à présent. C'est ce que je pense au final. C'est l'un des trackers de fitness les plus attrayants du marché. Vendu à prix bas, ce produit présente certes quelques faiblesses. Mais il est très facile de s'en accommoder. Comme points forts, son écran est plus grand et de meilleure qualité que celui de son prédécesseur le Galaxy Fit2. Son autonomie est correcte et il est facile à utiliser. L'application Samsung Health est un excellent compagnon pour ce tracker de fitness. Il a plein de nombreuses fonctionnalités utiles qui peuvent vous aider à améliorer votre santé et votre forme physique. Par conséquent, tant que vous n'avez pas besoin de données de suivi de santé et de fitness avancées, le Samsung Galaxy Fit 3 est le bracelet connecté idéal à un prix raisonnable. Il fonctionne avec la plupart des téléphones Android. Mais comme moi, vous obtiendrez la meilleure expérience utilisateur en associant le Galaxy Fit 3 à un smartphone ou une tablette Samsung Galaxy. On aime L'interface est rapide

Applications nombreuses et fonctionnelles On aime moins pas de micro ni de haut-parleur

Non prise en charge de Bixby

