Test de la Samsung Galaxy Watch 7 : La montre qui change tout !

Alors que la Galaxy Watch Ultra est sortie récemment, son homologue la Samsung Galaxy Watch 7 est aussi dans les rayons et nous l'avons testé.

Cette montre connectée ressemble à s'y méprendre à la Galaxy Watch FE, mais ses fonctions diffèrent complètement de celle-ci avec elle est pourvu du fameux Galaxy AI. Voici ce qu'il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 40 mm | 44 mm

40 mm | 44 mm Ecran : 1,31 pouce, 432 x 432 pixels, 330 pixels par pouce et 1,47 pouce, 480 x 480 pixels, 327 pixels par pouce

1,31 pouce, 432 x 432 pixels, 330 pixels par pouce et 1,47 pouce, 480 x 480 pixels, 327 pixels par pouce Poids : 28.9g | 33.8g

28.9g | 33.8g Etanchéité : 5ATM+IP6X /MIL STD 810 H

5ATM+IP6X /MIL STD 810 H Autonomie : dépasse les 24 heures même en usage intensif

Présentation de la Samsung Galaxy Watch 7

Alors que lors du Galaxy Unpacked la Samsung Galaxy Ultra a été mise sous le feu des projecteurs, la Watch 7 est passée un peu inaperçue. Or, cette montre connectée est belle et bien une nouveauté et il est judicieux de la tester.

Cette smartwatch semble en apparence toute simple. Mais de nombreux fans de la marque énoncent qu'il s'agit d'un vrai bijou de technologie qui punch l'Apple Watch Series 9. Pour nous en assurer, voici ce que nous en pensons.

Design

A première vue, la Samsung Galaxy Watch 7 partage le même design que son prédécesseur, la Samsung Galaxy Watch 6. Mais elle est plus similaire à la Samsung Galaxy FE qu'autre chose. Son cadran est circulaire, son écran tactile AMOLED est de haute résolution. Et elle a deux boutons physiques le long du côté droit du boîtier.

En la mettant, la montre est confortable et semble bien proportionnée. Puis, sous la surface, vous bénéficiez d'une antenne GPS bi-bande améliorée. Cela permet de suivre la localisation du porteur dans les zones urbaines et/ou boisées.

Fonctionnalités

La Samsung Galaxy Watch 7 est la première smartwatch à être lancée avec Wear OS 5. C'est la dernière version du logiciel wearable de Google. Il est aussi dit que le nouveau processeur Exynos W1000 est plus efficace, vu qu'il est plus puissant. Et elle a 32 Go d'espace de stockage, contre 16 Go sur la Galaxy Watch 6.

Ce modèle bat donc la Garmin Forerunner 165 en termes de vitesse de connexion GPS. Et elle fait jeu égal avec l'Apple Watch en termes de données de distance et de dénivelé lors d'une randonnée urbaine et d'une balade à vélo.

Ainsi, en plus des applications Google, la Galaxy Watch 7 est chargée d'applications Samsung. Vous pouvez également télécharger des applications tierces supplémentaires à partir du Google Play Store. Le traitement s'effectue sur une puce de 3 nm, une première pour Samsung.

Les puces de 3 nm sont largement considérées comme offrant la meilleure efficacité informatique. Bien qu'il soit difficile d'évaluer la qualité réelle des performances, Samsung affirme que la Galaxy Watch 7 a un processeur trois fois plus rapide et une efficacité énergétique améliorée de 30 %.

Il y a une seule ombre au tableau. Bien que la montre soit compatible avec n'importe quel téléphone Android, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctions si vous ne la coupler pas avec un smartphone Samsung.

Sinon, s'inspirant d'Apple, la Galaxy Watch 7 est dotée d'un Double Tap qui permet de contrôler la montre ou le téléphone Galaxy connecté d'une seule main. Cependant, nous l'avons seulement testé en déclenchant l'obturateur de l'appareil photo.

Fonctions Fitness et Santé

Les grandes nouveautés qui nous ont vraiment plus sur le Galaxy Watch 7 de Samsung lors de notre test, ce sont les fonctions de suivi de la santé.

Nous ne nous sommes pas privés d'essayer le capteur BioActive. Selon la marque, il peut fournir la fréquence cardiaque PPG/ECG/oxygène sanguine et l'impédance bioélectrique (BIA) d'une personne.

Une montre pouvant vérifier votre composition corporelle

Vous pouvez également approfondir votre santé métabolique via l'application Samsung Health. Une mesure rapide consiste à placer deux doigts sur les boutons de la montre et à les maintenir immobiles pendant environ 15 secondes.

Ce simple geste, associé à l'ajout d'informations sur la taille et le poids, permet d'obtenir des informations sur le poids des muscles squelettiques, la graisse, le poids de l'eau et l'indice de masse corporelle.

Les données montrées sont accompagnées de toutes sortes d'informations et de conseils utiles en matière de bien-être. Il peut s'agir de votre score quotidien de sommeil de votre score énergétique.

Des données de sommeil précises et claires

Si comme nous, vous êtes du genre à faire des excès en fin de soirée et que vous désirez savoir si vous dormez correctement, la Samsung Galaxy Watch 7 peut vous aider. C'est ce qui nous est arrivé.

L'application fournit des informations sur le sommeil dans un format facile à comprendre. Il y a des visuels et des chiffres pour vous guider.

Les informations comprennent des détails sur le temps passé à dormir, les cycles de sommeil et les niveaux d'oxygène dans le sang. Vous avez aussi la température de la peau, les ronflements et les mouvements du corps. Puis la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont aussi prises en compte.

Des données fournies par Samsung Health

L'application Samsung Health de la montre ne fournit qu'un aperçu des données relatives au sommeil. Pour une analyse approfondie, vous devez ouvrir l'application sur un smartphone Galaxy couplé. Heureusement, la Watch 7 et l'application Samsung Health pour smartphone se synchronisent presque instantanément.

Ces conseils nous ont été particulièrement utiles. Comme indiqué, toutes les données sur le sommeil sont accompagnées d'informations et de conseils générés par l'IA. Néanmoins, l'application prend un certain temps pour afficher les données. Il lui faut environ 90 minutes.

Une fonction de détection de l'apnée du sommeil

Nous avons aussi noté que la Samsung Galaxy Watch 7 dispose également d'une fonction de détection de l'apnée du sommeil. Elle est autorisée par la FDA. C'est une première pour un wearable Android. Pour utiliser cette fonction, vous devez l'activer manuellement à partir de l'application de surveillance de la santé. Puis, il faut deux nuits de suivi pour obtenir un résultat.

L'apnée du sommeil peut augmenter le risque de problèmes cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est donc très utile de pouvoir noter cela grâce à cette montre.

Une montre connectée qui vous parle de votre AGE

La Galaxy Watch 7 peut également effectuer le suivi de l'indice des produits finis de glycation avancée (AGE) pendant votre sommeil. C'est ce qui la distingue de la plupart des autres wearables de bien-être. Les AGE sont un indicateur de la santé métabolique et du vieillissement biologique. Cela dépend du mode de vie et des habitudes alimentaires de chacun.

Le suivi non invasif de l'indice AGE pourrait permettre aux utilisateurs de savoir s'ils présentent un risque accru de maladies. Cela est causé par des niveaux élevés de composés sucrés et gras nocifs. Au lieu d'un chiffre, votre indice AGE est présenté sous forme de graphique et mis à jour quotidiennement.

Autonomie

Pour suivre, il est dit que la Samsung Galaxy Watch 7 est équipée d'une batterie de même capacité que celle de son prédécesseur. Cela signifie donc que son autonomie est similaire.

Lorsque nous avons porté la montre connectée, elle est restée active pendant 24 heures. Nous avons utilisé les paramètres de gestion de l'énergie par défaut. L'écran toujours était sans cesse allumé et le paramètre « fonctions de santé limitées » désactivé.

Cependant, avec le mode économie d'énergie activé, elle est restée active pendant 40 heures d'autonomie. Il est à noter qu'il désactive l'affichage permanent, le Wi-Fi et le geste de réveil.

En fin de compte, il faut recharger l'appareil au moins une nuit sur deux. Une charge complète prend deux heures, ce qui n'est pas si mal.

Galaxy Watch 7 La nouvelle smartwatch de chez Samsung Voir l'offre Verdict En fin de compte, après notre test de la Samsung Galaxy Watch 7, cette montre connectée est excellente. Elle n'est certes pas aussi attrayante que la Galaxy Watch Ultra. Mais son design inchangé peut convenir aux fans inconditionnels de Samsung. Après tout, ce bon vieux design est élégant et moderne. La technologie et les nouvelles fonctionnalités de suivi du bien-être de la montre en font par contre une tocante digitale impressionnante vu qu'elle est pourvue de Wear OS 5 et de la fameuse application Galaxy AI. Ensuite, son capteur de santé avancé BioActive ne se contente pas de fournir une multitude de mesures holistiques. Elle les accompagne de conseils, d'informations, de graphiques et d'explications alimentés par l'IA. Puis, les informations sur le sommeil sont accessibles après une seule nuit. Cela dépasse largement les autres wearables vu le niveau de détail et d'analyse. Seul véritable bémol, la Samsung Galaxy Watch 7 doit être couplée à un smartphone Samsung Galaxy pour profiter de toutes ces fonctions. Sinon ce ne sera pas le cas. On aime Nouveau capteur BioActive

Galaxy AI On aime moins Prix élevé

Design inchangé

