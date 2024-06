Duel de montres Samsung : Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 6 – Laquelle choisir ?

Samsung a récemment surpris les fans de la marque en sortant la Galaxy Watch FE. L'appareil ressemble beaucoup à l'actuelle Samsung Galaxy Watch 6. Mais des différences sont notables entre les deux montres connectées. Voici comment les distinguer. Cela vous permettra aussi de savoir laquelle acheter en comparant la Galaxy Watch FE vs Watch 6.

Un mois environ avant le dévoilement attendu de la nouvelle série Samsung Galaxy Watch 7, il est appréciable que la marque coréenne ait levé le voile sur la Samsung Galaxy Watch FE. C'est un produit inattendu mais tout à fait bienvenu.

Galaxy Watch FE vs Watch 6 : Un beau design

Alors que la Samsung Galaxy Watch 6 est disponible en 40 ou 44 mm, la FE n'existe que dans la plus petite des deux tailles. Sur le plan du design, les deux montres connectées sont pratiquement identiques.

Mais l'écran de la FE est un peu plus petit. De plus, sa résolution est inférieure à celle de l'écran de la Galaxy Watch 6 de 40 mm. Pour compenser cela, la Galaxy Watch FE offre une variété de nouveaux cadrans de montre. Sinon, les deux modèles sont dotés d'écrans tactiles Super-AMOLED lumineux et toujours actifs.

Par contre, pour vraiment les distinguer, la Watch FE présente des coutures bleues et orange distinctes, qui rehaussent son aspect. Et la Galaxy Watch FE utilise le nouveau système de bracelet en un clic de Samsung. Cela permet d'échanger rapidement les bracelets.

Galaxy Watch FE vs Watch 6 : une endurance équivalente

A part cela, leur indice d'étanchéité est similaire. Et un verre saphir résistant aux rayures et deux boutons d'action sur le côté du boîtier complètent le look de la nouvelle smartwatch.

En termes d'endurance, Samsung n'a pas donné d'indication sur l'autonomie de la Galaxy Watch FE. Mais la batterie elle-même a une capacité inférieure à celle des batteries utilisées dans les deux Galaxy Watch 6.

Pour suivre, la Galaxy Watch FE est équipée d'un processeur plus ancien (datant de 2022). Il est moins puissant que celui de la Galaxy Watch 6. Et avec le lancement prochain des modèles Galaxy Watch 7, la puce de la FE, semblerait très datée.

Sinon, en matière de valeur, il s'avère que la Watch FE gagne le match vs la Watch 6. Ce modèle coûte moins cher. Le prix de la FE commence à 199,99 dollars, alors la Galaxy Watch 6 coûte 249,99 dollars au départ.

Samsung Galaxy Watch Fe vs Galaxy Watch 6 : fonctions de santé et de Fitness

En ce qui concerne le suivi de la santé, du fitness et le suivi du sommeil, la nouvelle Samsung Galaxy Watch FE n'a rien à envier à la Samsung Galaxy Watch 6. Les fonctionnalités de ces deux montres connectées sont quasiment similaires.

Comme la Galaxy Watch 6, la FE permet de suivre plus de 100 types d'exercices différents. Elle offre en outre des données avancées. Vous avez droit à des alertes de fréquence cardiaque élevée et des informations sur la santé cardiovasculaire, ainsi qu'un suivi de la santé menstruelle.

Ensuite, la FE emprunte à son aînée le capteur de suivi de la santé BioActive qui enregistre la fréquence cardiaque, un capteur ECG homologué par la FDA et un capteur BIA qui donne des indications sur la composition corporelle.

Est-ce un bon choix de smartwatch ?

Alors que la sortie de la Samsung Galaxy Watch 7 est imminente, il est difficile de recommander la Galaxy Watch FE si vous avez un budget pouvant acheter la Watch 6. En fin de compte, il s'agit d'un modèle en pièces détachées copiant la Galaxy Watch 6 à moindre coût.

Et si une grande partie de la technologie est assez moderne en 2024, il est clair que le processeur de la FE paraît très désuet à la fin de l'été. Il a été emprunté à la Galaxy Watch 5 de 2022. Mais si votre budget est assez modeste mais que vous voulez profiter des avantages de la technologie de Samsung, c'est un bon achat.

