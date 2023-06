Polar ou Garmin : quelle montre connectée choisir ?

Dans l’univers des montres connectées les comparaisons sont monnaies courantes. De cette manière, il est plus facile pour un acheteur de se positionner. Mais en opposant une Polar ou une Garmin, il est difficile de faire un choix de prime abord. Leurs atouts, comme leurs défauts, doivent être pris en compte.

Polar et Garmin sont des marques concevant des smartwatch outdoor de qualité. Pourtant il est assez compliqué de les départager. Voici de quoi il retourne.

Des montres connectées tendances

Choisir entre Garmin ou Polar lors de l’achat d’une montre connectée n’est pas chose aisée. Il s’agit de deux marques célèbres dans le monde. Et leurs produits sont très tendances. En effet, il s’avère qu’elles proposent toutes deux de bons trackers de fitness.

Et ces marques vendent des articles de qualité pouvant vous aider à améliorer vos performances. Mais que vous soyez un coureur chevronné ou que vous débutez, il est important de déceler les subtilités qui les différencient.

Si Garmin propose des smartwatch adaptées à tout public. Et que de son côté, Polar dispose aussi d’un bon catalogue. De nombreux critères permettent de les distinguer.

Les montres connectées Garmin

La marque Garmin présente quatre séries. Il y a Vivoactive, Venu, Forerunner, Instinct, Epix et Fenix. Les modèles Vivoactive et Venu sont d’excellents trackers de fitness d’entrée de gamme. Si vous débutez dans la course à pied, leur prix est abordable et elles sont à la fois élégantes et légères. La série Forerunner et Instinct sont idéales si vous souhaitez vous concentrer sur le suivi de vos activités.

Et parmi cette série, le modèle 945 se démarque pour les sportifs aguerris. Puis, les Fenix et les Epix sont les montres connectées les plus chères, mais les plus performantes de Garmin. Elles sont dotées de toutes les fonctionnalités. Et ce sont ces modèles qu’il est réellement intéressant de comparer avec la meilleure série produite par Polar.

Modèles et spécificités des Polar

La marque Polar présente certes moins de séries car elle ne compte que les montres connectées de type Ignite, Vantage, Grit X et Pacer. Mais ces smartwatch se défendent bien. La Polar Unite, ressemble par exemple à la série Vivo/Venu en termes d’options. C’est une montre connectée pour les amateurs de sport.

Et les Polar Grit X Pro sont véritablement conçues pour l’aventure, autant que pour le suivi de mesures d’entraînement et de récupération sérieuses. Elles concurrencent très bien les Instinct de chez Garmin. Mais les Polar Vantage sont sans doute les modèles les plus captivants. Elles ont énormément d’options et intègrent de meilleures mesures d’entraînement et de récupération. Il est donc pas mal de les comparer avec la meilleure série de chez Garmin.

Polar vs Garmin : similitudes

Mais Garmin et elle ont quelques similitudes. Elles peuvent toutes être connectées à des appareils iOS, Windows et Android via Bluetooth ou USB.

Suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque

Et si les autres marques de smartwatch sont assez limitées en termes de suivi d’activité, Garmin et Polar sont fiers d’offrir des fonctions étendues dans ce domaine.

Grâce à Garmin Coach, vous pouvez dépasser vos limites sans vous soucier de rien. Vous pouvez faire de la course à pied, du cyclisme, de la plongée et bien plus encore. Les montres connectées de la marque sont capables de relever vos constantes lors de vos nombreux défis outdoor. Cela comprend aussi le fait de vous donner des estimations de la VO2 max, des mesures de l’oxygène dans le sang, une analyse dynamique de la course et des estimations de l’état de l’entraînement et de la récupération. Sans compter le fait que la batterie ne vous lâche pas au bout de 48 heures.

Polar possède également d’excellentes fonctions de récupération. Training Load Pro, Recovery Pro, Sleep Stages Plus et Nightly Recharge en font partie. Ce sont autant d’applications qui prouvent que la marque accorde une grande importance au confort des utilisateurs de leurs smartwatch. Et la marque finlandaise jouit d’une excellente réputation. Les données fournies lors du suivi de la fréquence cardiaque de ses montres connectées sont très précises.

Garmin vs Polar : différences

Cependant, ces smartwatch ont des applications phares distinctes. Polar dispose de Polar Flow et Garmin possède Garmin Connect. Elles offrent toutes deux une connectivité assez transparente, mais certaines versions récentes de Garmin ont ajouté l’option de connexion par WiFi.

L’affichage un point de divergence

La lecture de vos statistiques sur un écran clair et net fait une réelle différence. Surtout lorsque vous essayez de lire votre montre connectée en plein mouvement. Et sur ce point, Garmin et Polar se ressemblent. Leurs smartwatch ont des écrans élégants et lisibles. Mais Polar prend même légèrement le dessus sur Garmin, car leurs écrans 100% tactiles sont plus nets. Et l’application Polar Flow permet d’activer la fonction six écrans.

En revanche, la plupart des montres connectées de Garmin dépendent encore de leurs trois boutons emblématiques. Ils sont toujours présents, même sur les modèles dotés d’un écran tactile.

Une autonomie non identique

Puis, que vous choisissiez une Garmin ou une Polar, vous serez satisfait de l’autonomie de ces montres connectées. Parce qu’elles durent au moins quelques jours avant de devoir être rechargées. Mais des différences sont notables. Si une Polar Vantage M2 peut durer environ 8 jours. Une Garmin de la série Fenix 7X peut durer 28 jours. La marque américaine pulvérise quasiment la marque finlandaise à ce niveau.

Et, les Solar Edition de chez Garmin disposent de la technologie permettant à la smartwatch de durer plus de 30 jours. Elle est perpétuellement rechargée si elle est souvent exposée au soleil. Un mini panneau se trouve en dessous de son verre.

Défaite de Polar en mode GPS

Ensuite, l’utilisation intensive du GPS peut avoir une incidence sur l’autonomie d’une montre connectée. Il est connu pour épuiser rapidement la batterie de tous les trackers de fitness. Il en va de même pour les montres dotées d’un écran de haute qualité.

Nonobstant, les modèles Polar Vantage sont réputés pour leur autonomie de 30 à 40 heures en mode GPS, ce qui conviendra particulièrement aux aventuriers et aux marathoniens. Malgré cela, Garmin remporte toutefois cette bataille, car la série Enduro peut par exemple durer jusqu’à 70 à 80 heures en mode GPS.

Verdict

Au final, que vous décidiez de prendre une montre connectée Garmin ou Polar n’est pas important. Ces smartwatch sont toutes très fiables, et ce sont des produits de qualité. Si la marque Garmin se démarque grandement grâce à l’autonomie de ses montres connectées, Polar ne perd pas la face en termes de précision des données.

Mais si vous voulez savoir quels sont les meilleurs modèles de montres à prendre parmi ces marques, voici un mini top.

La Polar Vantage M2, la meilleure des montres connectées Multisport

Caractéristiques techniques Dimensions boîtier : 46 mm

Poids : 45 g

Écran : MIP 1,2′ 240 x240 pixels

Mémoire : 0,64 Mb

Stockage : 32 Mb

Étanchéité: 3 ATM

Parmi toutes les montres connectées de chez Polar, la Vantage M2 se classe en tête de toutes les autres. Le design et les fonctionnalités de cette smartwatch surpassent toutes les autres en termes de précision.

Son écran de 1,2’ pourvu d’une résolution de 240×240 pixels vous permettra de voir facilement toutes les données affichées. Et les 5 boutons vous permettront d’accéder à des fonctions plus facilement.Son boîtier est très solide, car il est fait en polymère renforcé de fibres. La lunette et différents autres éléments de l’appareil sont faits en acier inoxydable.

Et la Polar Vantage M2 est assez stylée pour pouvoir être portée de jour comme de nuit. C’est une montre connectée multi sports. Mais elle est également dotée de différentes options de récupération. Sans compter qu’elle est pourvue de commandes musicales, qui n’étaient pas disponibles auparavant sur une Vantage.

Précisions des données

Commandes musicales

Autonomie moyenne

Pas d’option paiement sans contact

Promo -47% Polar Vantage M2 - Montre connectée sport avancée - GPS intégré, Suivi de la FC au poignet - Suivi de la récupération et du sommeil - Commandes Polar Vantage M2 - Montre mult...

Vantage M2 assure un suivi aut...

Le programme de course à pied ...

Training Load Pro suit votre c... 299.95 € 159.49 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Fenix 7X Solar Édition : la parfaite montre connectée outdoor

Caractéristiques techniques Verre : Power Glass

Lunette : acier inoxydable

Écran : 1,4’280 x 280 pixels

Poids : 96 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie: 28 jours sur batterie/37 jours via verre solaire (mode normal)

Puis, entre tous les modèles de chez Garmin, la Fenix 7X Solar est la montre connectée la plus robuste. Son GPS est l’un des meilleurs au monde. Et en termes d’autonomie, elle est inépuisable, car le soleil peut la recharger.

Et en plus d’être une montre connectée de fitness, la Fenix 7X est surtout conçue pour les activités outdoor. Elle prend en charge un large éventail de sports, y compris le ski, l’escalade, le VTT et le surf. Si vous partez plus d’un weekend en montagne, cette smartwatch vous sera d’un grand secours.

Elle est faite pour les professionnels comme les amateurs de sensations fortes. En la portant, vous ne perdrez jamais dans n’importe quel environnement. Et elle est aussi dotée de bonnes fonctionnalités de suivi de la santé si son porteur constamment surveiller ses constantes.

Excellent GPS intégré

Rechargeable à l’énergie solaire

Plutôt massive et lourde

Prix élevé

Promo -9% Garmin - fenix 7X, Solar - Montres GPS multisports connectée haute performance - Gray avec bracelet noir – Boitier 51 mm Nouvelle interface utilisateur...

+300% de prolongation de l’aut...

Cartographie multi-continent a...

Positionnement satellitaire mu... 849.99 € 770.94 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Forerunner 955 Solar, la combinaison du meilleur des deux marques

Enfin, pour clore ce mini top, la 3ème montre connectée dont il faut aussi parler est la Forerunner 955 Solar. Le fait qu’elle soit rechargeable par les rayons du soleil est idéal. Mais c’est également une smartwatch légère car elle ne pèse que 52 g. Simple d’utilisation, c’est un tracker de sommeil doublé d’un tracker de running.

Et cette montre connectée est aussi pourvue de toutes les options interactives de la marque Garmin. Parmi celles-ci, il y a des programmes d’entraînement adaptatifs gratuits. Tout comme il y a Garmin Pay grâce auquel vous pouvez régler vos paiements sans contact. Et via cette smartwatch, vous pouvez télécharger jusqu’à 500 morceaux de musique à partir de vos comptes Spotify, Deezer ou Amazon Music (moyennant un abonnement).

Caractéristiques techniques Dimensions de l’article L x L x H : ‎50 x 50 x 28 centimètres

Autonomie : plus de 20 jours mode normal

Écran : 1,3′

Poids: 52 g

Légère et facile à mettre

Possède toutes les options interactives de Gamin

Disponible en 2 couleurs uniquement

Prix relativement élevé

Garmin Forerunner 955 Solaire Blanc Pierre/Noir Garmin Forerunner 955 solaire ...

Montres sport 623.78 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites