Samsung frappe fort : Les Galaxy Watch 7 et Ultra offrent une fonctionnalité essentielle absente sur l’Apple Watch !

L'équipe « wearables » de Samsung n'a pas ménagé ses efforts pour s'emparer de la couronne de la meilleure montre connectée. Lors du Galaxy Unpacked 2024, elle a présenté non seulement la nouvelle Galaxy Watch 7, mais aussi la toute nouvelle Galaxy Watch Ultra.

Ces montres connectées sont dotées d'une fonction de santé audacieuse que même l'Apple Watch dernier cri ne possède pas. Voici de quoi il s'agit.

La détection de l'apnée du sommeil, une application que l'Apple Watch n'a pas

Alors que les nouveaux wearables rivalisent d'options sur le marché, Samsung se fait grandement remarquer cette fois-ci. Lors du Galaxy Unpacked l'entreprise a présenté la Galaxy Watch 7 et Ultra. Ces nouvelles montres connectées sont bardées de fonctionnalités. Mais l'une d'entre elles est particulière. C'est la détection de l'apnée du sommeil.

Samsung prend donc de l'avance sur Apple, qui n'a pas encore intégré la détection de l'apnée du sommeil à l'Apple Watch. D'autant que des rumeurs disent d'ailleurs que la marque à la pomme croquée ne lancera pas encore sa fonction Training Load, avant le lancement de Watch OS 11 à l'automne.

Une application bienvenue sur la Galaxy Watch 7 et Ultra

Cette application installée dans la nouvelle Galaxy Watch 7 et Ultra est autorisée par la FDA. Pour les non-initiés, l'apnée du sommeil est une condition dans laquelle la respiration d'une personne s'arrête quand elle dort. C'est dangereux, car cela peut provoquer l'usure du cœur d'une personne et conduire à son décès. De ce fait, il est donc intéressant de pouvoir contrôler son corps en sachant quand cette apnée se déclare la nuit.

Heureusement, quelle que soit la montre Galaxy 2024 que vous achetez, la détection de l'apnée du sommeil est dedans et vous pouvez aussi voir vos propres niveaux d'énergie. C'est grâce au nouveau système Energy Score de Samsung. La montre évalue votre état de repos sur une échelle de zéro à 100 et elle affiche vos données.

De nouvelles montres connectées bientôt disponibles pour tous

Cela, tombe bien, après leur sortie le 24 juillet, les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra seront disponibles en magasin à la fin du mois.

Tout comme leur prédécesseur, la Galaxy Watch 7 est vendue à partir de 300 dollars. Mais elle est un peu plus grande avec ses 44 mm (au lieu de 43 mm). Pour trouver le modèle qui vous convient, sachez que cette smartwatch est présentée en couleur crème et verte, avec des options de bracelets sport, tissu et athlétisme.

De même, la Galaxy Watch Ultra de 47 mm suit un schéma familier avec un prix élevé de 650 dollars. C'est deux fois le prix de la Watch 7, et elle a un ensemble de fonctionnalités plus robustes. L'Ultra se décline en trois couleurs pour s'adapter à votre style.

Bien que physiquement plus grandes que les autres modèles, ni la Watch 7 ni la Watch Ultra ne semblent trop légères ou trop encombrantes. Les cadrans de montre par défaut sont agréables. Samsung a également mis l'accent sur la durabilité avec ces nouveaux produits.

