L’IA s’invite chez Garmin : Voici les fonctions de son abonnement premium !

Garmin a récemment annoncé des mises à jour intéressantes basées sur l’usage de l’IA pour son application de fitness pour smartwatch. Le géant américain des montres connectées prisé par les sportifs et les amateurs de fitness surprend.

Le lancement de ces changements s’est passé le 27 mars 2025 lors de l’annonce de la sortie de Garmin Connect Plus. C’est un nouvel abonnement payant pour utiliser l’application Garmin Connect sur smartphone. Voici ce qu’il en est.

Plus de fonctionnalités IA sur votre smartwatch Garmin mais à un coût

Vu que l’IA est de plus en plus souvent intégrée dans des appareils connectés, les smartwatch en font partie. De ce fait, il n’est pas étonnant que Garmin se soit mis au diapason par rapport à la tendance actuelle.

Mais quelle est “la” grande nouveauté que cette version premium apporte ? Eh bien, c’est une série de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur.

Elles sont regroupées sous le nom d’Active Intelligence. Et elles visent à fournir « des informations et des recommandations personnalisées tout au long de la journée au porteur d’une smartwatch Garmin connectée à l’IA. Ces nouvelles fonctions se servent de vos données de santé et d’activité pour adapter votre programme si vous en avez besoin.

Un service personnalisé qui plaît beaucoup mais qui est opaque

Plus les utilisateurs interagissent avec Garmin Connect Plus, plus les suggestions seront adaptées aux besoins et objectifs spécifiques des porteurs. Cette IA pour smartwatch Garmin est donc assez pratique pour les férus de statistiques.

Cependant, Garmin n’a pas été très bavard sur la préservation et l’utilisation en arrière-plan de ces données. Non, la société semble tout simplement vendre l’Active Intelligence comme un produit qui mérite qu’on s’y abonne. C’est pourquoi, c’est un tournant par rapport à sa politique antérieure sur les contenus payants.

Un abonnement sur des montres Garmin à plus de 700 euros : la pilule ne passe pas. En lançant son service payant Connect+, la marque américaine a déclenché une vague de colère sans précédent parmi les coureurs et traileurs.https://t.co/lP2XHpvwsp — Utrail (@Utrail) March 31, 2025

Garmin Connect avant et maintenant

Auparavant, l’accès aux données de Garmin Connect a toujours été gratuit contrairement à Whoop, Fitbit et Oura. Ces marques là imposent des frais d’abonnement à leurs clients ou proposent des niveaux de service payants.

Mais en 2023, Garmin a commencé à changer de cap. En lançant Outdoor Maps Plus, un service facturé à 50 dollars pour des fonctionnalités cartographiques avancées, la marque a viré de bord. Cela montre que Garmin s’éloigne maintenant peu à peu de son approche « données gratuites pour tous », ce qui est bien dommage.

Ce qui change et ne change pas

Cela dit, les données de santé et les anciennes fonctionnalités déjà présentes dans l’application Garmin Connect resteront gratuites. Cela signifie que les informations que vous suivez actuellement ne seront pas cachées derrière un mur payant, pour le moment.

Mais Garmin doit naviguer dans un marché de la santé et du fitness de plus en plus compétitif. C’est pourquoi les choses sont destinées à changer sous peu.

Google, Samsung et Apple ont également lancé leurs propres smartwatch avec des fonctionnalités de santé, de fitness couplées à l’IA. De plus, Strava gagne en popularité en tant qu’application de fitness par abonnement. De ce fait, la marque qui jusque-là n’avait pas de soucis se retrouve sous pression.

Pour ceux qui sont curieux d’essayer Garmin Connect Plus, la société propose une période d’essai gratuite de 30 jours. Après quoi, il va falloir payer 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an pour accéder aux fonctionnalités IA de Garmin.

