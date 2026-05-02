Suunto Core 2 : une autonomie de plusieurs années et une conception hybride

La Suunto Core 2 vise plusieurs années d’autonomie avec une pile CR3032 remplaçable. C’est une proposition en tout point différente de la concurrence.

La Suunto Core originale offrait déjà une autonomie record sans recharge quotidienne. En 2026, la nouvelle Suunto Core 2 pousse cette philosophie encore plus loin. Sa certification FCC révèle une montre outdoor hybride misant sur une endurance hors norme. Elle sacrifie le superflu pour garantir une liberté totale aux aventuriers exigeants.

Ce qui a donné lieu à cette prouesse, c’est le passage de la pile CR2032 à une CR3032 plus grande. D’après The 5k Runner, la capacité bondit de 225 mAh à 500 mAh, soit plus du double. Couplée à un hardware moderne optimisé pour la consommation énergétique, cette évolution pourrait porter l’autonomie au-delà de deux ans sur une seule pile.

Aussi, comme sur la Core originale, cette pile se remplace simplement, donc pas de recharge et pas de câble. La philosophie de la Suunto Core 2 est ainsi radicalement opposée à celle des Apple Watch. Elle diffère également des montres Garmin et autres Suunto dotés de batteries lithium-ion. Pour les randonneurs, alpinistes ou voyageurs longue durée, c’est une nouvelle approche en termes de liberté et de tranquillité d’esprit.

Les caractéristiques techniques confirmées par la certification FCC de la Suunto Core 2

L’étanchéité de la montre passe de 30 m à 100 m. Ce bond est énorme pour une montre outdoor qui accompagne potentiellement des plongées ou des activités aquatiques intenses. Le boîtier est, par ailleurs, désormais en acier inoxydable, un choix qui renforce sa robustesse. La connectivité Bluetooth Low Energy fait en outre son apparition et ouvre la porte aux fonctions standard d’une smartwatch connectée au smartphone.

Un détail logistique notable est que la Suunto Core 2 n’est plus fabriquée en Finlande mais en Chine. Bien sûr, ce déplacement de production n’impacte pas les caractéristiques techniques annoncées. Cela dit, il mérite qu’on le mentionne pour les fans de la marque finlandaise attachés à son origine.

Quelles fonctionnalités sont présentes et lesquelles ont été sacrifiées ?

À l’image de la Suunto Core Alpha, la montre embarque un altimètre, une boussole et un indicateur de profondeur sous-marine. Puis, des prévisions météorologiques et un affichage de la température ambiante. L’écran économe en énergie conserve quant à lui un rétroéclairage rouge, lisible de nuit sans consommer inutilement.

En revanche, pas de capteur de fréquence cardiaque sur cet accessoire. Ce choix pour la Suunto Core 2 est délibéré. De fait, intégrer un capteur optique HR consommerait trop d’énergie et compromettrait l’autonomie record. Si on parle d’un profil fitness urbain, ce manque est rédhibitoire. Pour un outdoor pur destiné à la randonnée, à l’alpinisme ou à la plongée, c’est un compromis parfaitement acceptable.

La Suunto Core 2 peut-elle vraiment faire face à la concurrence en 2026 ?

Face à une Garmin Fenix 8 Pro ou une Apple Watch Ultra, elle perd sur le terrain des fonctionnalités avancées. Je parle du GPS intégré, du suivi santé ou encore du coaching sportif. Elle gagne par contre côté autonomie, puisqu’elle propose une autonomie pluriannuelle sans contrainte de recharge. Ajoutez à cela une robustesse certifiée 100 m et un boîtier en acier inoxydable.

En 2026, les smartwatches outdoor premium ont toutes le même défaut. On doit les charger régulièrement. La Suunto Core 2, elle, ignore ce problème par conception. Pour certains profils d’aventuriers, c’est exactement la proposition qu’ils attendaient.

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