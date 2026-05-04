La Redmi Watch 6 est lancée à l’international : 24 jours sans charge, et un écran de 2000 nits ?!

La Xiaomi Redmi Watch 6 débarque à l’international avec un combo difficile à ignorer. Écran AMOLED de 2000 nits, batterie de 550 mAh, 24 jours sans charge.

Annoncée plus de six mois plus tôt, la Redmi Watch 6 de Xiaomi est restée exclusive au marché chinois. Cela a toutefois pris fin en jusqu’à fin avril 2026. Son apparition chez des détaillants hongrois, suivie de son ajout sur le site mondial de Xiaomi, confirme un lancement international en cours. Les détails.

Que vaut vraiment un écran AMOLED à 2000 nits au quotidien ?

La dalle AMOLED de 2,07 pouces affiche une résolution de 432 x 514 pixels. Puis, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Ce niveau de luminosité place la Xiaomi Redmi Watch 6 dans une catégorie où la lisibilité en plein soleil n’est plus un compromis.

Pour une smartwatch abordable, c’est une spécification qui dépasse largement ce que la concurrence propose à ce segment de prix. La technologie AMOLED assure par ailleurs des noirs profonds et une consommation énergétique maîtrisée. Un avantage direct sur l’autonomie globale de la montre connectée.

La batterie de 550 mAh est le socle de cette endurance. Elle s’associe à l’efficacité énergétique naturelle d’une dalle AMOLED. Mais aussi, à une gestion logicielle optimisée. Xiaomi peut ainsi annoncer jusqu’à 24 jours d’autonomie. Ce chiffre positionne la Redmi Watch 6 de Xiaomi très loin des smartwatches premium qui peinent à dépasser une semaine.

Xiaomi is preparing a global launch of the Redmi Watch 6 smartwatch with NFC and long battery life



Apple Watch is done for 😂 pic.twitter.com/CsRIb0kZfK — LIANDR (@Liandrium) May 2, 2026

Vous rechargez votre montre Xiaomi tous les deux ou trois jours ? Ce passage à 24 jours représentera un changement d’usage concret et pas juste un argument marketing. La connectivité GPS et Bluetooth 5.4 est par ailleurs présente sur les deux variantes. Et dans les deux versions, rien ne change concernant l’autonomie étendue annoncée.

Redmi Watch 6 vs Redmi Watch 6 NFC, laquelle choisir ?

La Redmi Watch 6 NFC ajoute la prise en charge des paiements sans contact Mastercard et Visa via la fonction tap-to-pay. C’est la seule distinction fonctionnelle confirmée entre les deux modèles. Sur le plan des coloris, la variante standard est disponible en noir obsidien, gris argenté et Glacier Blue. La version NFC se limite au noir obsidien et au gris argenté.

Les deux modèles partagent en outre le même cadre en alliage d’aluminium. Ils ont également le même bracelet en TPU, conçu pour des poignets de 135 à 205 mm. Le choix entre la Xiaomi Redmi Watch 6 et la NFC se résume donc à l’usage du paiement sans contact.

Disponibilité et ce qu’on attend encore de cette nouvelle smartwatch

La Watch 6 est désormais listée sur le site mondial de Xiaomi. Certains détaillants hongrois acceptent déjà des précommandes. Toutefois, Xiaomi n’a pas encore communiqué de date de lancement officielle ni de prix pour les marchés internationaux.

Pour référence, la Redmi Watch 5 est actuellement proposée à environ 119 euros sur Amazon. La Redmi Watch 6 de Xiaomi devrait donc se positionner dans une fourchette comparable ou légèrement supérieure. Ce qui est certain, c’est que l’écran AMOLED 2000 nits, les 24 jours d’autonomie et l’option NFC en font une offre intéressante. Xiaomi construit ici un argument solide pour remplacer son prédécesseur.

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