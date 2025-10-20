Xiaomi Redmi Watch 6 : Le bilan complet sur cette smartwatch abordable et redessinée

Vous cherchez une smartwatch stylée sans vous ruiner ? Après la Xiaomi Redmi Watch 5, la Watch 6 débarque avec un nouveau look ultra réussi qui donne sérieusement envie. Écran géant, design soigné et tonus à revendre, elle a tout pour plaire.

Mais cette beauté est-elle aussi performante qu’elle en a l’air ? On a passé ce bijou high-tech au crible pour un bilan sans filtre. Spoiler : les résultats vont vous étonner ! Accrochez-vous, le tour de force est peut-être bien réel.

La Redmi Watch 6 débarque : finition métal et bouton en plus !

Nouvelle venue dans l’univers des montres connectées, la Redmi Watch 6 sera officiellement présentée le 23 octobre en Chine. Si elle conserve l’excellent écran AMOLED de 2,07 pouces de sa devancière, elle se pare d’un nouveau cadre aluminium monobloc plus résistant et d’un deuxième bouton physique. Une évolution discrète mais significative, accompagnée d’une intégration approfondie avec HyperOS 3.

Un écran familier dans un écrin redessiné

Xiaomi mise sur la continuité en reprenant l’écran d’avant, apprécié pour sa luminosité et ses fines bordures de 2 mm. Le boîtier, désormais en alliage d’aluminium, gagne en finesse et en élégance avec un design monobloc. La grande nouveauté est l’ajout d’un second bouton sous la couronne, dont la fonction reste mystérieuse mais qui promet d’enrichir les raccourcis et la navigation.

Trois coloris pour trois personnalités

La montre se déclinera en trois versions : Bleu Brume (cadre argenté et bracelet bleu clair), Noir Classique et Argent Clair. Ce dernier, associant blanc et argent, vise particulièrement une clientèle féminine. Comme sur le modèle précédent, les bracelets interchangeables à fixation rapide permettent de personnaliser facilement son style, une polyvalence très appréciée des utilisateurs.

HyperOS 3 : l’intelligence qui se fait discrète

La Redmi Watch 6 fonctionne avec HyperOS, déjà éprouvé sur la Watch 5. L’écosystème Mi Fitness reste simple et efficace pour le suivi quotidien, même sans métriques avancées. Xiaomi évoque une meilleure intégration avec les objets connectés de la maison et un possible support d’applications tierces, ce qui représenterait un vrai pas en avant par rapport à l’expérience plutôt fermée de la précédente génération.

Une autonomie qui reste son atout maître

Sans surprise, Xiaomi annonce une autonomie pouvant atteindre 24 jours, identique à celle de la Watch 5 – qui tenait toutes ses promesses en usage réel. La capacité de batterie devrait rester autour de 550 mAh, avec une recharge via un dock magnétique. L’absence d’annonce concernant la charge sans fil ou l’eSIM laisse penser que la marque mise sur les fondamentaux : simplicité et endurance.

