Xiaomi lève le voile sur la Redmi Watch 5

La Xiaomi Redmi Watch 5 sera officiellement lancée le 27 novembre 2024. Ce sera en même temps que la série de smartphones Redmi K80. Cet événement important sera officiellement organisé par la marque en Chine.

Xiaomi a déjà dévoilé l’aspect de la smartwatch à travers un teaser. Là, il est maintenant temps de révéler les spécifications détaillées de cette nouvelle montre connectée. Voici ce que je peux vous dire à son sujet !

Un lancement qui marque l’arrivée de plusieurs nouveaux produits Xiaomi

Xiaomi ne cesse d’étonner cette année 2024. En plus de la sortie récente de son super smartphone pliable, la marque va aussi sortir la Redmi Watch 5. C’est une révélation que Xiaomi a publié sur Weibo. Et un teaser met déjà en avant plusieurs caractéristiques techniques de cette montre connectée.

L’un des points les plus remarquables de la Redmi Watch 5, c’est l’écran

Comme sur les montres connectées avancées actuelles, l’écran de la nouvelle Xiaomi Redmi Watch 5 est AMOLED. Il mesure 2,07 pouces, et sa luminosité maximale est impressionnante puisqu’elle est de 1500 nits. Cela représente un bond en avant par rapport à la génération précédente.

En effet, la Redmi Watch 4 était équipée d’un écran de 1,97 pouce. Elle offrait une luminosité maximale de 600 nits. Ce qui est bien inférieur à celle de la nouvelle version.

Redmi Watch 5



• 2.07” Amoled Display

• 60hz refresh rate

• 1500 nit peak brightness

• Metal frame & Stainless Steel crown

• 24 day battery life



Launches on November 27. pic.twitter.com/sysWj7oaOF — Zariii (@zaritweets5) November 23, 2024

Un bon ratio écran/corps

Ensuite, il s’avère que la nouvelle smartwatch de Xiaomi a une taille et un poids équilibré à hauteur de 82%. C’est un progrès par rapport au ratio de 74,8% observé sur la Watch 4. Cette évolution de design indique que la Redmi Watch 5 offrira un affichage plus large et un aspect visuel plus moderne.

En outre, comme l’a précisé Hu Xinxin, chef de produit chez Redmi, cette nouvelle montre arborera un cadre métallique. Il sera accompagné d’une couronne rotative en acier inoxydable qui lui conféra un look plus raffiné et haut de gamme. Ce choix de matériaux et de finitions semble viser à positionner la smartwatch comme un produit premium tout en restant abordable.

La Redmi Watch 5 disposera d’une autonomie impressionnante

Pour suivre, c’est Xiaomi qui le dit, pas moi car, la Redmi Watch 5 aura une endurance de 24 jours grâce à un mode d’économie d’énergie optimisé. Ce mode devrait permettre aux utilisateurs de profiter d’une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

La montre sera également dotée du système d’exploitation Xiaomi HyperOS 2. Il apportera une interface fluide et réactive à ce modèle. Il pourra ainsi prendre en charge des notifications intelligentes, ce qui permettra aux utilisateurs de les gérer rapidement.

La prise en charge de 9 applications grand public

Bien que Xiaomi n’ait pas encore détaillé la liste exacte des applications de la Redmi Watch 5 je peux vous dire qu’elle comprendra des outils de fitness avancés. La montre aura aussi des services de messagerie ou des applications de santé. Mais il faudra attendre le lancement pour en savoir plus.

Sinon, le prix de la montre connectée n’a pas encore été révélé. Mais comme la Watch 5 Active est actuellement disponible sur Amazon pour 39,99 dollars soit 38,17 euros, cela donne une idée approximative du tarif que pourrait adopter cette nouvelle version.

