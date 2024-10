Test de la Redmi Watch 5 Active, une meilleure version de l’Apple Watch en plus abordable ?

Redmi, le milieu de gamme de Xiaomi a pris l’initiative de concevoir et de sortir la Watch 5 Active et nous l’avons testé. Classée d’office dans la catégorie des montres connectées économiques, elle semble pourtant reculer pas mal d’atouts.

Xiaomi a été un précurseur dans le domaine des smartwatch, leurs produits sont devenus des recommandations instantanées sur le marché international. De ce fait, voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 49.1 x 40.4 x 11.4 mm

49.1 x 40.4 x 11.4 mm Ecran : 2″ LCD

2″ LCD Poids : 42,2 g

42,2 g Étanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : 12 jours en usage normal et 18 jours en mode économie d’énergie

Présentation de la Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Xiaomi, avec ses séries Mi Band et Mi Watch, est l’une des premières marques à s’être lancé dans l’univers des wearables. La marque chinoise a d’ailleurs réalisé un travail remarquable au fil des ans. Leurs produits sont bien construits et assez performants.

L’expérience utilisateur est également l’une des meilleures dans leur gamme de prix avec la sortie de chaque produit. Qu’il s’agisse de la série de bracelets intelligents Mi band ou de la série de montres connectées Redmi Watch.

De ce fait, Xiaomi a prouvé à maintes reprises qu’elle était capable d’offrir des produits de qualité mais abordables à leurs clients. Aussi, lorsque la Redmi Watch 5 Active est arrivée entre nos mains pour ce test, nos attentes étaient plutôt élevées. Mais voici ce que nous en pensons réellement.

Design

La nouvelle Redmi Watch 5 Active est de forme carré, mais un carré incurvé. Le boîtier est fait d’un alliage de zinc et d’acier inoxydable. Elle est dotée d’un bouton latéral qui permet d’activer l’écran. Et dans son dos, on trouve les capteurs, le haut-parleur et le micro.

Puis, en guise d’accessoire l’appareil est livré avec un bracelet en silicone qui semble de première qualité. Il est à la fois souple et solide. A noter, nous avons choisi la variante grise pour ce test, car cette couleur est plutôt neutre tout en étant tendance.

Un bel écran, bien lumineux

L’écran de la Redmi Watch 5 Active présente des bordures épaisses tout autour. Mais grâce au thème sombre, elles ne gênent pas l’expérience de l’utilisateur. Lors de notre test de la Redmi Watch 5 Active, nous confirmons que son écran plat est de 2 pouces avec une luminosité maximale de 500 nits.

Il produit des couleurs vives et nettes et le texte est également très précis. La Redmi Watch 5 Active n’est pas équipée d’une couronne rotative semblable à celle d’une Apple Watch. Mais la taille de l’écran compense cette lacune. Il est très réactif et fluide.

Par contre, il manque des fonctionnalités telles que la luminosité automatique et l’affichage permanent.

Une solidité à beaucoup d’épreuves

Ensuite, en termes de durabilité, il s’avère que la Redmi Watch 5 Active est certifiée IPX8. Elle est donc résistante aux éclaboussures et à la transpiration. Tandis que dans la description du produit, il est dit qu’elle est résistance à l’eau à raison de 50 ATM comme la Redmi Watch 3.

Au cours de la semaine de test, nous avons accidentellement cogné la montre sur des surfaces dures à plusieurs reprises. Heureusement, elle n’a pas subi la moindre égratignure. Nous en avons conclu qu’elle est assez solide.

Il existe même une fonction très intéressante pour se débarrasser de l’excès d’eau à l’intérieur de la montre. Elle est accessible via le menu des réglages rapides. Cependant, la smartwatch ne propose pas de mode d’entraînement pour la natation.

Fonctionnalités

Pour suivre notre test de la Redmi Watch 5 Active, nous avons voulu savoir de quoi elle est réellement capable.

Xiaomi HyperOS

En guise de système, la montre fonctionne sous Xiaomi HyperOS. Elle peut donc être couplée à n’importe quel téléphone de la marque. Mais avec un iPhone ou un mobile Android, cela peut être compliqué.

Des options sont manquantes. Toutefois, si l’utilisateur n’est pas familier avec HyperOS et son interface, il est à noter qu’il est facile d’utiliser cette plateforme même si vous êtes un néophyte.

Alexa

Mais l’un des points forts que nous avons constaté lors de notre test de la Redmi Watch 5 Active, c’est l’intégration d’Alexa. Le fait d’avoir un assistant virtuel à son poignet est un joli tour de passe-passe.

La montre peut également être utilisée pour contrôler des applications domestiques intelligentes déjà connectées à Alexa. Par contre, nous avons remarqué que Alexa n’est pas capable de démarrer une séance d’entraînement par commande vocale, ni de jouer de la musique.

Appels Bluetooth

Après cela, actuellement les appels Bluetooth sont devenus un argument de vente essentiel pour les montres connectées. Et nous avons testé la Redmi Watch 5 Active à ce sujet. Là, nous sommes ravis de vous dire que les utilisateurs peuvent non seulement prendre et rejeter des appels. Ils peuvent aussi répondre par un message texte, comme sur les smartphones.

Quant à la qualité audio du haut-parleur, elle est moyenne. Il en va de même pour le micro. Les appels passés sur le smartphone se sont déroulés sans effort. Mais nous étions dans notre chambre mais pas dans une foule de gens.

Personnalisation

Ensuite, la Redmi Watch 5 Active offre une personnalisation exceptionnelle. Nous avons eu droit à plus de 200 cadrans disponibles. De ce fait, que vous préfériez un look classique, sportif ou futuriste, vous trouverez un cadran qui correspond à votre style.

Comme nous, changez de cadran en un instant pour assortir votre montre à votre tenue ou à votre humeur du jour. Avec cette vaste sélection, votre montre ne sera jamais ennuyeuse et reflétera toujours votre personnalité unique. Profitez de cette flexibilité pour rendre chaque jour différent avec votre Redmi Watch 5 Active au poignet.

Fonctions Sport et Santé

Ensuite, la Redmi Watch 5 Active dispose d’une flopée d’options qui offrent une meilleure expérience utilisateur, notamment en ce qui concerne le suivi des paramètres de santé.

Elle peut mesurer le nombre de pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, la SP02 et bien plus encore. Il y a même une option réveil. La montre peut fonctionner quand on a « levé la main au petit matin ».

Néanmoins, comme on nous avait prévenus que les mesures des Redmi sont à prendre avec des pincettes, on a comparé les relevés de la Watch 5 Active à ceux de la OnePlus Watch 2R.

Et effectivement, le suivi des pas est quelque peu erroné. La Watch 2R indiquait constamment 20 à 30 % de pas en plus que ce qu’indiquent la Watch 5 Active.

Nous avons alors considéré que c’est parce que la montre connectée n’est pas équipée de capteurs plus performants et plus précis. Mais tout de même, c’est décevant vu qu’il s’agit d’une mesure standard.

Par contre, le suivi du sommeil était bien plus précis, puisqu’on se trouvait à 0,1-0,2 heure près de la lecture de la Watch 2R. Puis, la fréquence cardiaque, au cours d’une séance d’entraînement prolongée était également très similaire sur les deux smartwatch.

Prend en charge de nombreuses fonctions sport

Pour suivre, la Redmi Watch 5 Active est capable d’enregistrer les données de plus de 140 modes de sport. Cette montre détecte automatiquement des activités comme la course, la marche, le vélo, le rameur et même la corde à sauter.

Nous avons pu mesurer nos efforts quotidiens, notre score de vitalité et bien plus encore. C’est assez utile pour des entraînements ultra efficaces et basés sur des données précises.

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, on a commencé notre test avec une batterie de 100 % chargée. Puis, après être restée environ 12 heures à notre poignet, la batterie est tombée à 45 %, car nous l’avons employée à fond.

Ce n’est pas si mal en fin de compte. Si c’était une Apple Watch, nous aurions déjà dû recharger la smartwatch depuis longtemps. Et, compte tenu de notre expérience, vous devriez obtenir au moins 8 à 10 jours d’autonomie sur une seule charge avec une utilisation modérée. Et en mode économie d’énergie, elle peut soit disant durer 18 jours.

L’endurance de la batterie dépend de l’intensité avec laquelle tout porteur utilise sa montre. Si vous laissez la lampe de poche allumée 5 heures par jour, vous perdrez forcément en autonomie.

Montre multifonction longue durée On aime moins système spécifique HyperOS

Mesures parfois erronées

