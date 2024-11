Xiaomi surclasse ses concurrents avec cette nouveauté !

Lors de l’annonce officielle du smartphone Xiaomi 15, la marque a également présenté sa dernière smartwatch. Il s’agit de la montre connectée portant le nom de Xiaomi Watch S4.

Comme c’est la tendance en ce moment, les nouveaux wearables sortis par les marques chinoises se sont déconnectés d’Android. Ce nouveau modèle est équipé d’HyperOS 2.0.

De meilleures caractéristiques qu’une Apple Watch ?

La montre connectée Xiaomi Watch S4 est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce qui affiche un niveau de luminosité de 1500 nits. C’est un peu moins que les 3000 nits de la Watch Series 10 d’Apple. Mais cela garantit déjà une bonne visibilité à l’extérieur.

Ensuite, la smartwatch se distingue par une couronne rotative et une lunette interchangeable qui permettent aux utilisateurs de modifier facilement son apparence. Xiaomi propose également une variété de bracelets. Il y en a vraiment beaucoup, y compris des options en cuir et en matière synthétique, pour répondre aux différents goûts.

Sinon, la montre est fabriquée en alliage d’aluminium. Elle mesure 47,3 x 47,3 x 12 mm, pèse 44,5 grammes et est alimentée par une batterie de 486 mAh. Cette batterie peut durer environ 2 semaines avec une seule charge sans que la fonction d’affichage permanent soit activée. Avec cette fonction, l’autonomie est d’environ 5 jours.

HyperOS 2.0 rend la Xiaomi Watch S4 très spéciale

Pour suivre, la Xiaomi Watch S4 fonctionne sous HyperOS 2.0. C’est un système d’exploitation unique conçu pour améliorer l’efficacité, la fluidité et la réactivité de la montre. Elle prend en charge plus de 150 modes sportifs et diverses fonctions de suivi de la santé.

Cette nouvelle smartwatch est donc capable de mesurer plusieurs données grâce un capteur de fréquence cardiaque et un oxymètre pour la surveillance de la saturation en oxygène précis. Elle a aussi divers capteurs d’activité.

Mais le plus formidable, c’est le fait que des commandes gestuelles ont également été intégrées pour faciliter l’utilisation de la montre connectée. Par exemple, en faisant glisser le doigt pour exécuter certaines fonctions, ça marche. C’est comme l’Apple Watch mais ce produit-ci coûte moins cher.

Connectivité étendue et meilleure autonomie de la batterie

Cette nouvelle smartwatch comprend une fonctionnalité avancée telle que la connectivité eSIM. Plus précisément, elle est disponible en versions Bluetooth et eSIM. Sans compter le fait que la montre intègre également la technologie NFC pour les paiements sans contact.

Pour s’orienter, rien de tel qu’un GPS à double fréquence pour un suivi précis de la localisation. Les autres options de connectivité comprennent le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2 et la prise en charge des systèmes de navigation par satellite tels que Galileo, Glonass, Beidou et QZSS.

Prix et disponibilité

Actuellement, la Xiaomi Watch S4 n’est disponible qu’en Chine. Ce produit coûte aux alentours de 999 CNY soit environ 100 euros pour le modèle Bluetooth et de 1 199 CNY soit environ 125 euros pour la version eSIM. Puis, une sortie internationale est prévue dans les mois à venir. Mais suivant la stratégie de déploiement habituelle de Xiaomi, il est possible que la smartwatch arrive bientôt en France.

