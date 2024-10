Octobre sous le signe de l’innovation : La Xiaomi Watch S4 débarque !

C’est étonnant mais la marque chinoise Xiaomi a conçu une montre connectée du tonnerre. Il s’agit de la Xiaomi Watch S4.

C’est une smartwatch qui sera dévoilée en même temps que la série de smartphones Android phares de Xiaomi. Voici ce qu’il en est.

Lancement de la Xiaomi Watch S4

Je n’ai vu que très peu d’articles faisant mention de la récente Watch S4, mais cette montre connectée se présente déjà comme la nouvelle itération de la modulaire Watch S3. C’est donc un appareil que je considère comme assez intéressant.

Selon les sources que j’ai vu, la Xiaomi Watch S4 devrait être lancée bientôt. Ce Sera en même temps qu’une gamme de nouveaux produits audio et la série de smartphones Xiaomi 15. Et tout porte à croire que la présentation officielle aura lieu d’ici la fin du mois d’octobre 2024.

De bonnes caractéristiques

En effet, les smartwatch Xiaomi commencent sincèrement à concurrencer la qualité des Apple Watch ou des Samsung Galaxy Watch. Et la Watch S4 possède des caractéristiques qui en font un accessoire à ne pas sous-estimer.

Il est par exemple dit que l’appareil a déjà reçu la certification du MIIT. Cela signifie que cette montre connectée est capable d’utiliser la 4G/LTE. Et en matière de design elle pourrait présenter le même visage rond que son prédécesseur.

Puis, quand la montre connectée sera à plat, il est dit qu’elle est dotée d’une charge rapide de 10 W. Ce modèle peut même devenir le chouchou des amateurs d’activités outdoor.

Un système à part

Ensuite, en termes de système d’exploitation, la Watch S4 devrait fonctionner avec l’innovant HyperOS. Ce système n’a rien à voir avec Wear OS ou iOS. Il est propre à Xiaomi. Et ce modèle dispose de ce système. C’est le cas, que la montre soit vendue sur Amazon ou sur le site officiel de la marque.

Par contre, des rapports récents suggèrent que la nouvelle smartwatch n’inclura pas de bracelets flexibles. Mais qu’elle prendra en charge les connexions indépendantes via la technologie eSIM.

Comment prendre soin de la batterie de cette smartwatch ?

Une fois que la Watch S4 de Xiaomi sortira, il va bien falloir en prendre soin. Et je pense qu’il est toujours bon de savoir que pour maximiser l’autonomie de la batterie, il faut activer les modes d’économie de la batterie et régler les paramètres de luminosité. Puis, limiter l’utilisation du GPS et des notifications peut considérablement prolonger l’endurance d’une montre. C’est le cas en particulier lors de voyages de plusieurs jours.

La bonne manière d’utiliser l’eSIM

Pour suivre, avec l’essor de la technologie eSIM dans des appareils comme la Xiaomi Watch S4, le fait de disposer d’une montre dotée d’une connectivité indépendante signifie que vous pouvez laisser votre téléphone derrière vous lors de vos sorties occasionnelles. Mais il faut s’assurer que votre opérateur prend en charge la technologie eSIM et comprendre comment la configurer.

Comprendre les fonctionnalités d’Hyper OS

Enfin, si vous possédez ou prévoyez de posséder des appareils fonctionnant sous HyperOS, je vous conseille de prendre le temps d’explorer les fonctionnalités uniques qu’il offre. En effet, HyperOS peut offrir une expérience plus adaptée aux appareils Xiaomi. Il améliore les performances et la compatibilité des applis.

