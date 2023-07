Les smartwatch pour le tracking et le hicking comptent parmi les accessoires les plus utiles que vous puissiez emporter avec vous lors de vos virées en pleine nature. Cependant, choisir la meilleure montre connectée pour la randonnée n’est pas une mince affaire.

Les différents appareils actuels sont dotés d’un large éventail de fonctionnalités et il n’est pas toujours facile de choisir celui qui vous convient le mieux. Voici donc le classement des modèles les plus populaires en ce moment. Venez les découvrir.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Fenix 7X Solar Sapphire Note : 9,7/10 Découvrir Garmin Enduro 2 Note : 9,5/10 Découvrir Garmin Instinct Solar 2 Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin Fenix 7X Solar Sapphire, la meilleure montre connectée de randonnée entre toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : boîtier de 51 mm de diamètre et 14.9 mm d’épaisseur

Poids : 96 g (boîtier seul : 68 g)

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 28 jours / 37 jours avec Solar

Parmi toutes les smartwatch de la marque Garmin, le modèle fenix 7X Solar Sapphire est considéré comme la meilleure montre connectée. Elle est dotée de cartes TopoActive préchargées. Et elle fournit des données d’endurance en temps réel. Sans compter que vous pouvez surveiller vos constantes de santé et bien-être 24h/24 et 7j/7 avec cet appareil. C’est un accessoire haut de gamme de Garmin offrant de nombreuses fonctions.

La lentille Power Sapphire est très résistante. Et elle donne un coup de pouce à votre batterie pour les longues excursions hors réseau. La précision de positionnement de cet appareil est également excellente. Et grâce au GNSS multibande, les performances dans les zones mal couvertes par les satellites sont améliorées.

Puis, les capteurs embarqués de la Garmin Fenix 7X Solar Sapphire (boussole à trois axes, un gyroscope et un altimètre barométrique) vous permettent de vous orienter dans n’importe quel environnement.

Le meilleur choix pour les fonctions bonus

Écran tactile réactif ainsi que les cinq boutons physiques

Assez lourde

Prix élevé

Garmin Fenix 7X Sapphire Solaire Gris Ardoise DLC-Titan Garmin fenix 7X Sapphire solai...

Montres sport 836.26 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Enduro 2, la smartwatch ayant l’une des batterie les plus puissantes

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 15.6 mm

Poids : 70 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 34-46 jours de batterie en mode smartwatch, 68 heures de batterie GNSS tous systèmes confondus

Si vous recherchez une autonomie maximale, le modèle Enduro 2 de Garmin est la smartwatch qu’il vous faut. En modes GPS et Expedition, cette montre connectée dispose d’une autonomie supérieure à celle de la Fenix 7X Sapphire Solar d’environ 23%. C’est pourquoi, c’est aussi la meilleure montre GPS pour les activités d’ultra-endurance telles que la randonnée, le vélo tout-terrain ou pour d’autres expéditions au cours desquelles vous devrez attendre longtemps avant de pouvoir recharger votre batterie.

Elle possède pourtant les mêmes fonctions que la Fenix 7X Solar Sapphire et dispose également de cartes topographiques pré chargées. Mais la Garmin Enduro 2 est plus épaisse de 0,7 mm et pèse 3 grammes de plus. Sauf que son bracelet est plus léger, contrairement au bracelet en silicone de la Fenix. C’est un élastique en nylon avec boucle et crochet.

Excellente autonomie

Facilement ajustable

L’Enduro 2 n’existe qu’en une seule taille

Design massif

Promo -9% Garmin Enduro 2 Solar GPS Montres, Uni Activité spécifique: Ski de ra... 1 093.80 € 999.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Garmin Instinct Solar 2, la meilleure référence de la marque

Caractéristiques techniques Dimensions : 45 x 45 x 14.5 mm

Poids: 53 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 28 jours de batterie illimitée en mode smartwatch, 30 heures illimitées en mode GPS

En 3ème position, la Garmin Instinct Solar 2 offre de nombreuses fonctions de randonnée comme les montres de la série Fenix de Garmin. Mais son prix est nettement inférieur à celui des autres modèles de la marque, même en optant pour l’édition solaire. L’Instinct 2 est une excellente smartwatch à porter en extérieur.

Le cardiofréquencemètre embarqué peut être activé durant les longues randonnées. Cette montre connectée dispose d’une très bonne autonomie. Elle dure 28 jours en mode smartwatch et de 30 heures de batterie GPS. Ces performances sont encore améliorées si l’on tient compte du support solaire, qui peut techniquement aider la montre à bénéficier d’une batterie illimitée.Et son capteur Pulse Ox facilitera la gestion de votre rythme respiratoire lors d’une séance de trekking intense. Puis, cette tocante digitale offre désormais toutes les analyses d’entraînement disponibles comme sur les montres Forerunner de Garmin.

Riche en applications pour le tracking

Dispose de Garmin Pay et de Connect IQ store support

N’affiche pas bien les cartes

Nombre d’applications de sport limitées

Garmin Instinct 2, Solar Grise - Montre GPS solaire robuste et connectée - Boîtier 45 mm (Reconditionné) Allez plus longtemps que jamai...

La montre intelligente GPS rob...

Applications sportives intégré...

Connecté en direct avec notifi... 298.22 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

SUUNTO 9 Peak Pro, la plus efficace de toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 43 x 43 x 10.8 mm

Poids : 64 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 40 heures avec le GPS actif, 70 heures avec un pointage GPS par seconde et 21 jours pour une utilisation classique

Pour suivre, la marque Suunto est aussi un leader dans le domaine des smartwatch de hicking. Et parmi ses nombreux produits, il s’avère que la Suunto 9 Peak Pro est la meilleure montre de randonnée qui soit. Elle combine tous les attributs positifs des modèles précédents. Et elle comprend les dernières mises à jour effectuées par la marque finlandaise. Ce qui fait la popularité de ce dispositif auprès des randonneurs amateurs et professionnels.

Son processeur est plus puissant que celui de la Peak classique. Son chipset GPS est nouveau. Et cette montre connectée est conforme à la norme MIL-STD-810.

En termes d’applications, la Peak Pro permet de suivre combien de pas vous effectuez quotidiennement, le nombre de vos calories et évalue très bien la qualité de votre sommeil. Et elle possède un cardiofréquencemètre intégré. Et il va sans dire que les Suunto sont compatibles avec les ceintures cardiaques (via Bluetooth).

La Peak Pro propose une navigation par « fil d’Ariane »

« Snap to Route » utile pour les parcours où il est difficile de maintenir une bonne connexion GPS

Suunto n’offre pas les fonctions de cartographie et de stockage de musique

Affichage des données un peu lent

Promo -31% Suunto 9 Peak Pro Montre GPS avec Longue Autonomie de la Batterie et Mesure du Rythme Cardiaque au Poignet Montre GPS ultra-fine, Testée ...

Modes de batterie intelligents...

Enregistrement de l'activité q...

Commande de la musique depuis ... 499.00 € 343.22 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Apple Watch Ultra, la meilleure montre outdoor de chez Apple

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 44 x 14,4 mm

Poids : 61,3 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : jusqu’à 36 heures et jusqu’à 18 heures en 4G LTE

La toute nouvelle smartwatch d’Apple est présentée comme un excellent partenaire pour les activités de plein air, car ses qualités sont exceptionnelles. L’Apple Watch Ultra 49mm est différente des autres smartwatch que l’entreprise a produit. Avec un boîtier robuste et renforcé en titane, c’est la meilleure montre de la marque que vous pouvez emmener en randonnée. De plus, elle dispose d’une grande étanchéité, car il est possible de plonger avec jusqu’à 100 m de profondeur. Et son GPS multibande est l’un des plus précis au monde.

Comparé aux autres Apple Watch, la longévité de la batterie de ce modèle a été améliorée. Ce qui fait que ce n’est qu’au bout de 36 heures que l’utilisateur devra recharger sa smartwatch. Elle peut donc durer le temps d’un weekend en campagne.

Très beau design, novateur par rapport aux autres Apple Watch

Comporte de très nombreuses fonctions

L’autonomie de la batterie ne surpasse pas celles des autres smartwatch outdoor

Absence de la navigation GPX dès le départ (installation via App Store)

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Orange - Small. Suivi de l’activité Physique, GPS Hau Des fonctionnalités techniques...

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Jusqu’à 36 heures d’autonomie ... 999.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Polar Grit X Pro, la plus solide des smartwatch pour la randonnée

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 13 mm

Poids : 79 g et sans le bracelet 47 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : entraînement et économie 100h

Ensuite, la version Pro de la Grit X de Polar est un modèle amélioré par rapport à la version classique que la marque finlandaise a produit. Lancée en 2020, elle comporte des fonctions très attractives qui sont très utiles lors de sorties en pleine nature.

Polar met l’accent sur l’endurance et la récupération. C’est pourquoi les principales caractéristiques de cette montre connectée outddor sont des éléments comme FuelWise, qui vous permet de planifier votre aventure. Puis, Polar Flow calcule par exemple quand et combien vous devez manger, et vous le rappelle en cours de route.

La Grit X Pro n’égale peut-être pas tout à fait les Garmin en termes de données et de fonctionnalités. Cependant, Polar surpasse Garmin en termes de prix. Ainsi, à moins que vous ne souhaitiez tester les limites de l’endurance et de la science du sport, le Polar Grit X Pro est disponible à un prix relativement abordable.

Suivi du sommeil, Récupération, plus précis que celui de Garmin

La fonction Hillsplitter suit vos montées et vos descentes

Komoot intégrée, mais il faut un compte payant pour obtenir plus d’options

Rappels faciles à manquer

Promo -20% Polar Grit X Pro - Montre GPS Multisport Connectée - Résistance Militaire, Verre Saphir, Fréquence Cardiaque au Poignet, Autonomie Prolongée, Navigati ROBUSTESSE: grâce à son verre ...

AUTONOMIE PROLONGÉE: jusqu'à 4...

SUIVI DE LA FC OPTIQUE ET PRÉC...

NAVIGATION PRÉCISE AVEC KOMOOT... 499.90 € 399.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Coros Vertix 2, une montre connectée impressionnante

Caractéristiques techniques Dimensions : 50.3 x 50.3 x 15.7 mm

Poids : 89 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie :

Enfin, la Coros Vertix 2 a été lancée au cours du second semestre 2021. Cette smartwatch possède une excellente autonomie qui peut atteindre 140 heures en mode GPS standard et 60 jours en mode normal. Son design est assez impressionnant et robuste. C’est pourquoi, c’est la meilleure montre de randonnée proposée par son fabricant.

Toutefois, elle a quelques lacunes comme le fait que la Vertix 2 de Coros soit limitée aux écrans et champs de données intégrés. Les Garmin fenix 7X et Enduro 2 offrent une suite plus complète de modes course/marche et de fonctions de planification d’ascension/de descente ClimbPro.

Et il n’est pas possible de créer des itinéraires dans l’application Coros. Vous devez utiliser une application tierce. Puis cette montre connectée n’est pas pourvue d’une application de navigation virage par virage, ni d’étiquettes de carte. Mais ses autres fonctions sont fonctionnelles.

140 heures d’autonomie

Dispose d’un GPS, GLONASS, Galileo et Beidou

Fonctions limitées et non extensibles

Prix élevé

COROS VERTIX 2 GPS Adventure Watch with Global Offline Mapping, Dual Frequency GPS, Diamond-Like Coating Sapphire Glass and Titanium Bezel, BLE, Strav Built for Next Generation Adve...

60 days of standard battery li...

VERTIX 2 brings huge accuracy ...

With the VERTIX 2 ECG (Electro... 699.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ

Pourquoi une montre de randonnée est un équipement essentiel ?

Il est important d’avoir un équipement utile en randonnée et une montre connectée est essentielle pour ne pas se perdre. Les modèles pourvus de GPS précis permettent de s’orienter correctement à travers les sentiers.

Une smartwatch est capable d’indiquer un changement rapide de la pression barométrique. Ce qui permet de savoir qu’un orage est en train de se préparer. Et les applications comme la boussole et l’affichage des cartes sont plus faciles à gérer sur un écran plutôt que de devoir sortir ses éléments d’un sac.

Le chronométrage est également indispensable pour la randonnée car il est bon de connaître votre cadence de marche approximative et le temps écoulé. De cette manière, vous saurez quelle distance vous avez parcourue. Et la fonction altimètre peut améliorer considérablement votre compréhension des hauteurs afin de mieux les jauger.

Quelles sont les caractéristiques fondamentales d’une montre de randonnée ?

En plus d’un bon GPS et d’une application boussole, une montre connectée de randonnée doit posséder les caractéristiques suivantes afin d’être la meilleure tocante digitale qui soit :

La durabilité

L’étanchéité est un critère primordial. Une bonne smartwatch de randonnée doit être capable de résister à la saleté, aux chocs et à l’eau. Sans quoi, ce dispositif peut facilement se briser en pleine nature. Voilà pourquoi, il faut choisir une montre robuste comme la Garmin Instinct Solar, construite selon des normes militaires.

Une bonne taille et un bon ajustement

Le confort est également obligatoire, car une montre connectée qui est trop lourde est gênante. Et une smartwatch de randonnée non adaptée à la taille de votre poignet vous encombrera. Or, c’est un appareil qu’il est recommandé de garder sur soi 24h/24. Par conséquent, il est préférable de porter une montre plus petite et plus légère, comme les versions « S » des montres Garmin Instinct 2 ou Fenix 7.

Un bon suivi de l’activité quotidienne

Ensuite une montre connectée de randonnée doit pouvoir effectuer un suivi de l’activité quotidienne. Parce qu’il est toujours intéressant de connaître vos constantes de santé (fréquence cardiaque, suivi du sommeil) même en pleine montagne. Des personnes aiment savoir combien de calories elles ont brûlées et d’autres ne peuvent pas se passer de leur compteur de pas.

Heures de lever et de coucher du soleil

Puis, si vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas, par exemple, dans un autre pays, la mesure de l’heure indiquant les heures de lever et de coucher du soleil est très utile. Et les amateurs de spéléologie en ont également besoin lors de l’exploration des grottes. Parce qu’en passant beaucoup de temps dans le noir de ces cavités, il est facile de perdre la notion de jour et de nuit.

Fonctions de base d’une smartwatch

Enfin, il est toujours agréable de retrouver les fonctionnalités standards d’une smartwatch sur une montre connectée outdoor. Les notifications de messages, d’e-mails et d’appels entrants sont nécessaires en tout temps. Et la personnalisation des cadrans de montre et des champs de données est un petit bonus sympa. Le fait de pouvoir contrôler votre playlist de musique est un vrai luxe.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Fenix 7X Solar Sapphire Note : 9,7/10 Découvrir Garmin Enduro 2 Note : 9,5/10 Découvrir Garmin Instinct Solar 2 Note : 9,2/10 Découvrir