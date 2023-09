Ces montres de Xiaomi vous feront oublier l’Apple Watch

Xiaomi a lancé deux nouveaux dispositifs, la montre connectée Watch 2 Pro qui peut surpasser une Apple Watch et le Xiaomi Smart Band 8. L’une est une excellente montre connectée et l’autre, un très bon tracker de fitness.

Ces deux appareils vous permettront de suivre vos objectifs en matière de bien-être et de remise en forme. Ils sont arrivés quelques jours seulement après le lancement de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2. Voici ce qu’il y a à dire à leur sujet.

Les caractéristiques de la Xiaomi Watch 2 Pro

Pour tous ceux qui recherchent un suivi avancé de leur santé et de leur forme physique, la Xiaomi Watch 2 Pro est une smartwatch élégante. La montre arbore un design classique, avec un écran AMOLED de 1,43 pouce ayant une résolution d’écran de 456 x 466 pixels (326 PPI) et une luminosité allant jusqu’à 600 nits. Il est toujours en mode « always on » ce qui, selon la marque, lui confère assez de luminosité afin d’être facile à lire.

Le boîtier de cette montre connectée est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Ce qui lui confère un bel aspect et une excellente durabilité. La montre mesure 47,6 x 45,9 x 11,8 mm et pèse 54,5 grammes sans bracelet. Elle fonctionne sous Wear OS de Google. Son utilisateur peut donc accéder à ses applications et fonctionnalités préférées directement depuis son poignet.

Dotée d’une puce Snapdragon W5 + Gen 1, la Xiaomi Watch 2 est puissante. Et le fait qu’elle ait un espace de stockage embarqué de 32 Go concurrence assez bien l’Apple Watch. Mais le point qui fait la différence, c’est l’autonomie de cette smartwatch. La batterie de 495 mAh peut durer jusqu’à 65 heures entre deux charges alors que l’Apple Watch ne dure que 18 heures.

Les détails concernant le Xiaomi Smart Band 8

Pour les personnes toujours en déplacement, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 est une montre de fitness qui peut également remplacer une Apple Watch. Avec son design élégant et ses fonctions puissantes, c’est le parfait allié des sportifs, car il est très pratique.

Son écran AMOLED est de 1,62 pouce (600 nits) et sa résolution de 192 x 490 pixels (326 PPI). Il est assez clair et lumineux en plein jour avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Puis, cet appareil possède de bons capteurs. Vous pouvez parfaitement mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux de SpO2 et votre sommeil grâce à cette smartwatch.

Ensuite, le Xiaomi Smart Band 8 est incroyablement léger et compact. Il mesure 48 x 22,5 x 10,99 mm et ne pèse que 27 grammes. Ce qui permet de le porter confortablement toute la journée. Et en termes de batterie, cette montre de chez Xiaomi est plus endurante qu’une Apple Watch. Elle offre jusqu’à 16 jours d’autonomie et ne requiert qu’une heure de charge rapide.

Bien que différents, ces deux smartwatch sont des nouveautés intéressantes si vous voulez vous procurer un tracker de fitness de qualité, mais à bon prix. Ces modèles seront alors disponibles dans le courant de l’année à des prix défiant ceux d’Apple.