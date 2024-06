Votre smartphone Xiaomi aura-t-il Android 15 et HyperOS 2 ? Découvrez la liste officielle

Quels seront les smartphones Xiaomi compatibles avec les mises à jour Android 15 et HyperOS 2 ? Pour vérifier si votre appareil en bénéficie, voici la liste des appareils compatibles avec ces nouveaux systèmes d'exploitation qui promettent de tout décoiffer !

Après avoir longtemps fonctionnés sous MIUI, les smartphones Xiaomi commencent à migrer vers HyperOS et Android 15. Une ouverture qui pourrait signifier que le géant chinois risquerait d'emboîter le pas de Samsung dans cet environnement des plus concurrentiels. Quoi qu'il en soit, grâce à une série d'avantages significatifs pour ses utilisateurs, Xiaomi semble être parti du bon pied pour garantir une expérience utilisateurs des plus sensationnelles !

L'Android 15 pour améliorer les performances des appareils Xiaomi

Les mises à jour Android 15 et HyperOS 2 vont améliorer de manière significative les performances des smartphones Xiaomi. Cela concerne notamment la vitesse, la réactivité et la gestion des ressources. Qui plus est, une expérience plus fluide et à une meilleure efficacité énergétique. De quoi garantir une meilleure autonomie de la batterie et une utilisation plus efficace des ressources matérielles !

Pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle interface

Il faut savoir que l'HyperOS 2.0, basé sur Android 15, va certainement apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations de l'interface utilisateur pour les appareils Xiaomi. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de nouvelles options de personnalisation, de fonctionnalités de sécurité améliorées, ainsi que d'une expérience utilisateur plus intuitive et conviviale. Ces mises à jour offrent également des améliorations au niveau des fonctionnalités de l'appareil photo, de la connectivité et des outils de productivité.

L'Android 15 pour renforcer la sécurité des smartphones Xiaomi

Avec Android 15 pour Xiaomi, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles côté sécurité. En effet, ces mises à jour vont apporter des améliorations significatives en matière de sécurité, avec des correctifs de sécurité réguliers et des fonctionnalités de protection renforcées. Qui plus est, les utilisateurs pourront bénéficier d'une expérience plus sécurisée et de se protéger contre les menaces potentielles. Entre temps, cela va garantir la confidentialité de leurs données personnelles.

Quels seront les smartphones Xiaomi qui vont bénéficier d'Android 15 et HyperOS 2 ?

Afin de savoir si votre appareil est éligible à la mise à jour Android 15 et HyperOS 2, voici la liste des appareils Xiaomi a pouvoir en bénéficier :

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro 5G

Poco X6

Poco X6 Pro 5G

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi Pad 6

Pour conclure, des améliorations de performances jusqu'au renforcement de la sécurité, en passant par de nouvelles fonctionnalités, les mises à jour Android 15 et HyperOS 2 pour Xiaomi ont tout pour plaire. Elles vont améliorer l'expérience utilisateur tout en assurant que Xiaomi reste à la pointe de la technologie, tout comme ses concurrents de taille !

