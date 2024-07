[PRIME DAY] – Économisez sur le OnePlus Nord 2T 5G avec cette offre exceptionnelle

Le OnePlus Nord 2T 5G est un smartphone qui réunit puissance, performance et design élégant pour répondre à toutes vos attentes. Profitez de ses fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur incomparable, à la hauteur de vos exigences.

A l'occasion du Prime Day, bénéficiez tout de suite d'une réduction incroyable de 17 % sur le OnePlus Nord 2T 5G. Son prix actuel est de 209,90 euros, au lieu de 251,73 euros. Ce qui vous permet d'économiser 41,83 euros. C'est l'occasion idéale pour s'offrir un smartphone haut de gamme à prix réduit.

Offrez-vous le Nord 2T dès maintenant et profitez de son excellence sans peser sur votre budget ! Avec une option de paiement en 4 fois sans frais, l'accessibilité n'a jamais été aussi simple. Ne laissez pas passer cette occasion unique de bénéficier immédiatement de ses fonctionnalités avancées, tout en étalant votre paiement confortablement.

Ce smartphone haut de gamme est couvert par une garantie constructeur de 2 ans. Ce qui vous offre une tranquillité d'esprit optimale. En cas de problème, vous bénéficiez d'un service après-vente de qualité pour assurer la longévité de votre appareil.

Zoom sur le OnePlus Nord 2T 5G

Caméra triple IA de 50 MP pour des photos époustouflantes

Équipé d'un appareil photo Sony IMX766 de 50 MP avec OIS, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif mono de 2 MP, le OnePlus Nord 2T capture 56 % de lumière en plus. De ce fait, il offre des photos lumineuses et colorées, même en faible éclairage. De plus, sa caméra avant de 32 MP assure des selfies nets et détaillés.

Écran AMOLED FHD+

Profitez d'une expérience visuelle immersive avec l'écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la technologie HDR10+, vos contenus vidéo sur Amazon Prime, Hulu et YouTube seront plus fluides et colorés que jamais.

Charge rapide

Le Nord 2T 5G est doté de la charge rapide SUPERVOOC 80 W, la plus rapide de la gamme Nord. En seulement 15 minutes, la batterie de 4500 mAh atteint une autonomie d'une journée, soit 120 % plus rapide que le modèle précédent. Plus besoin d'attendre longtemps pour recharger votre smartphone.

Performance et connectivité 5G

Le processeur MediaTek Dimensity 1300 assure des performances optimales pour le jeu, le graphisme et la vitesse de lancement des applications grâce à l'HyperEngine 5.0 de MediaTek. Compatible 5G, ce smartphone vous permet de profiter d'une connectivité ultra-rapide pour toutes vos activités en ligne.

OxygenOS pour une Expérience Utilisateur Optimisée

Le OnePlus Nord 2T fonctionne sous OxygenOS 12.1. Ce système d'exploitation offre une meilleure gestion des tâches simultanées, un lancement plus rapide des applications et une consommation d'énergie optimisée. L'affichage de la galerie est également plus fluide. Cela vous offre une expérience utilisateur améliorée dès que vous allumez votre téléphone.

Ne manquez pas cette promotion exclusive sur Amazon et offrez-vous le OnePlus Nord 2T 5G à un prix imbattable. Avec ses performances exceptionnelles et son design élégant, ce smartphone est le compagnon idéal pour tous vos besoins quotidiens.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn