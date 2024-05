Tester Android 15 avant sa sortie officielle en suivant ce guide

Vous souhaitez tester la version bêta d'Android 15 ? Voici les choses que vous devez savoir avant de commencer !

Android 15, la prochaine version du système d'exploitation mobile de Google très attendue et enfin dans les parages ! Bien qu'elle ne soit pas encore « officiellement » disponible, il est possible de tester la version bêta sous certaines conditions. Cependant, il faut noter que tout le monde n'y a pas droit, car Google réserve cet avantage aux possesseurs de ses smartphones et ses tablettes Pixel. Alors, si vous faites partie de cette catégorie d'utilisateurs, voici un guide détaillé des différentes étapes à suivre pour tester Android 15 avant sa sortie officielle !

Les étapes à suivre pour tester Android 15

Tester la version bêta d'Android 15 peut être une expérience excitante, vous permettant d'avoir un aperçu des nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. Cependant, il est important de noter que cette version peut contenir des bugs et des instabilités. Il est donc recommandé de l'installer sur un appareil de secours plutôt que sur votre téléphone principal. Quoi qu'il en soit, voici les étapes à suivre pour tester Android 15 :

Vérifiez la compatibilité de votre appareil avant de tester Android 15

Pour le moment, la version bêta d'Android 15 est réservée aux smartphones Pixel de Google. Il est donc crucial de vérifier si votre appareil est compatible avec cette mise à jour. Pour ce faire, voici la liste des appareils qui pourront accueillir la version bêta de cette nouvelle appli de Google :

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Sauvegardez vos données

Avant de vous lancer, il est préférable de sauvegarder vos données importantes. Etant donné que c'est encore une version bêta, il se peut que vous souhaitiez revenir à une version stable d'Android. Du coup, vous pouvez récupérer vos sauvegardes quelle que soit la version que vous utilisez.

Inscrivez votre appareil

Pour pouvoir tester Android 15, vous devez inscrire votre terminal compatible sur le site du programme. Vous n'aurez pas besoin de faire une installation manuelle de la nouvelle version d'Android. Mais Google précise cependant sur sa FAQ que la mise à jour peut ne pas être instantanée.

Installez la version bêta

Une fois que vous avez inscrit votre appareil et que la mise à jour est disponible, vous pouvez installer la version bêta d'Android 15. Cependant, attendez-vous à des bugs avec cette version qui peuvent rendre votre téléphone plus difficile à utiliser. Ne téléchargez la version bêta d'Android 15 que si vous êtes prêt à faire face à ces problèmes ou si votre appareil est une sauvegarde de votre téléphone habituel.

