Xiaomi présente sa nouvelle smartwatch, surpassant la série Redmi Watch 4

La semaine prochaine, l'univers des montres connectées accueillera une nouvelle arrivée. Il s'agit de la Xiaomi Watch 5 Active. Et la marque chinoise donne déjà quelques détails au sujet de cette nouvelle smartwatch Xiaomi.

Cette smartwatch dite meilleure que la Redmi Watch 4 fonctionnera notamment sous Xiaomi HyperOS. Et il est dit qu'elle sera dotée d'un grand écran lumineux et d'une autonomie relativement longue. Voici ce qu'il en est réellement.

La production de la série Redmi Watch 5 est en cours

Le modèle Active est le premier volet de la série de montres connectées qui lancera la Xiaomi Watch 5 dans le monde. Et il vient justement d'être dévoilé. Désormais, la Redmi Watch 5 Active se profile à l'horizon.

Actuellement commercialisée en Inde, l'arrivée de ce modèle en Europe n'est donc plus qu'une question de temps. Il faut donc simplement être patient et vous verrez. Elle arrivera au moment voulu. Mais pour les fans inconditionnels de la marque, il est possible de la commander en ligne via Amazon. Officiellement, elle coûte 49,99 $.

Xiaomi n'a toutefois pas encore confirmé la date à laquelle cette montre connectée sera officiellement sur le marché. D'ailleurs, il se peut aussi que d'autres produits de la marque seront également commercialisés. Mais tout est une question de timing et d'organisation afin de faire un bon buzz mondial.

Une smartwatch dont les caractéristiques sont très intéressantes

La Redmi Watch 5 Active est équipée d'un écran LCD de 2 pouces d'une puissance de 500 nits et d'une résolution native de 385 x 320 pixels. Cela ne vaut pas les 2000 nits de la Pixel Watch 3 ou les 3000 nits de la dernière Apple Ultra, mais c'est suffisant. Il est possible de voir l'écran le jour à condition de se mettre un peu à l'ombre.

Cependant, l'écran ne dispose pas d'une fonctionnalité AOD (Always On) à proprement parler. Vous devez donc activer l'écran en le touchant si vous voulez regarder l'heure. Néanmoins, elle propose plus de 200 thèmes de montres préinstallées et plus de 140 modes d'exercice pris en charge.

Une grande autonomie en perspective

Sinon, l'endurance de cette montre connectée la rend assez spéciale. En effet, la Redmi Watch 5 Active est censée durer jusqu'à 12 jours en utilisation intensive ou 18 jours en mode économie d'énergie. C'est une durée d'utilisation plutôt longue pour une tocante digitale de cet acabit.

Ensuite, il est véritablement agréable que la Redmi Watch 5 Active soit compatible avec Android et iOS. Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez coupler cette montre avec. Mais vu que la marque va la doter de HyperOS, cela signifie que la Redmi Watch 5 Active se synchronise de la manière la plus transparente avec les smartphones récents de Xiaomi.

Des couleurs neutres mais attrayantes

Enfin, en termes de coloris, la Redmi Watch 5 Active est disponible en deux couleurs. Officiellement elles sont définies sous l'appellation de noir minuit et d'argent mat. Mais pour faire plus simple, il y a le modèle blanc et noir.

