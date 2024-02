Test de la XIAOMI Redmi Watch 4, une montre à petit prix pourvue de caractéristiques impressionnantes

Xiaomi a une fois de plus bouleversé le marché des montres connectées avec sa dernière création. Il s’agit de la Redmi Watch 4 et nous l’avons testé. Dotée de fonctionnalités qui n’ont rien à envier à son prix abordable.

Cette smartwatch ne manquera pas d’attirer l’attention des consommateurs soucieux de leur budget. C’est pourquoi dans cet article, nous nous pencherons sur les spécifications de l’appareil, en soulignant ses avantages et ses inconvénients. Voici de quoi il retourne.

Présentation de la XIAOMI Redmi Watch 4

Caractéristiques techniques Dimensions : 47,5 mm x 41,1 mm x 10,5 mm

Ecran : AMOLED carré ultra-large 1,97 pouce LTPS 5 Hz 600 nits

Poids : 31,5 g

Etanchéité : 5 ATM / 50 mètres

Autonomie : 470 mAh 20 jours (utilisation standard) et 10 jours (mode AOD)

Lors du lancement des nouveaux produits à l’occasion du 10e anniversaire de Redmi, le 29 novembre 2023 au soir, la marque a présenté une multitude de nouveaux produits. On y a notamment fait mention du K70 Pro, du K70, du K70E, du Redmi Book 16, du Redmi Buds 5 Pro et ainsi de suite.

Mais dans un même élan, parmi eux, la ligne de produits Redmi Watch a également reçu une mise à jour. Et la nouvelle Redmi Watch 4, avec son design texturé, son grand écran carré HD s’est démarquée. Avec sa très longue durée de vie de la batterie et la prise en charge de HyperOS, cette petite montre connectée a attiré l’attention.

De nombreux consommateurs sont désormais intéressés par ce nouveau produit après sa sortie. Et nous avons également testé cette nouvelle XIAOMI Redmi Watch 4 pour nous assurer que les caractéristiques mentionnées à son sujet sont vraies.

Design

La Redmi Watch 4 est livrée dans une petite boîte blanche carrée avec une image du modèle au centre et le nom juste en dessous. Ce type d’emballage semble plus modeste qu’une longue boîte rectangulaire, mais c’est plus une question de goût.

En la sortant de là, de prime abord, c’est une montre connectée très attrayante. Le dos est en plastique, ce qui est normal. Mais c’est surtout le cadre en aluminium qui attire l’attention et confère à l’appareil un caractère haut de gamme. Et son bracelet en silicone de couleur blanche est très stylé.

Étant donné que ses dimensions sont de 47,6 x 41,1 x 10,5 mm et qu’elle a un poids de seulement 31,5 g. Nous n’avons pas eu de souci à la porter pendant de longues heures lors de notre test de la Xiaomi Redmi Watch 4. Elle semble durable sans compromettre le confort.

L’indice d’étanchéité de 5ATM ajoute encore à la polyvalence de l’appareil. Cette smartwatch à petit prix peut donc être utilisée dans divers environnements, car son porteur peut l’emmener nager.

Un écran qui attire toute l’attention

Par la suite, l’un de ses principaux atouts que la Redmi Watch 4 possède, c’est son écran AMOLED de 1,97 pouce. Cette taille classe ce modèle de montre parmi les produits les plus grands que l’entreprise ait créé. Mais ce n’est pas seulement la taille de l’écran qui fait la qualité de la smartwatch.

Le panneau de contrôle a également un taux de rafraîchissement de 60 Hz et peut offrir jusqu’à 600 nits de luminosité. Cela donne un affichage plutôt clair. Comme nous, vous pouvez donc vous attendre à une expérience visuelle fluide et nette.

Au milieu du cadre, à droite, se trouve une couronne rotative qui facilite les différentes interactions avec la Watch 4. Et nous avons noté que la smartwatch est également dotée d’un mécanisme de déverrouillage rapide et amélioré.

Une montre connectée grandement personnalisable

Si, comme nous, vous aimez customiser la sangle de votre montre connectée, il existe plusieurs modèles de matériaux. Il y a le métal, le cuir, le tissu ou le TPU. Il suffit que ces bracelets soient dotés de la nouvelle génération d’attaches rapides standardisées avec système Mi. De cette manière, ils peuvent facilement être inter changés. Celui que nous avons est en TPU. Il est donc adapté à une utilisation sportive et de remise en forme.

Les fonctionnalités de la XIAOMI Redmi Watch 4

Récemment, il s’avère d’ailleurs que Xiaomi a officiellement lancé le Surge OS. Il s’agit d’un mécanisme sous-jacent plus avancé qui constitue l’avenir de dizaines de milliards d’appareils. Et la Redmi Watch 4 est justement équipée de ce nouveau système.

De plus, pourvue de HyperOS, la Redmi Watch 4 a une plus grande capacité à faire circuler les informations avec les produits de la même marque. Par exemple, la distance des plats à emporter, l’heure de livraison et les informations sur les VTC seront transmises du téléphone à la montre. De cette manière, elles pourront être consultées d’un simple mouvement du poignet.

Sinon, en plus du fait que ce soit une smartwatch abordable, elle a quelque chose que la plupart des options plus chères n’ont pas. Oui, il s’agit de la prise en charge des appels téléphoniques par Bluetooth. Vous n’aurez plus besoin de fouiller dans vos poches lorsque votre smartphone sonne. La smartwatch dispose d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Ce qui vous permet de prendre des appels directement via votre montre.

Suivi de la santé

En termes de détection de vos paramètres de santé, cette montre est au top. Son nouveau capteur de détection de la fréquence cardiaque est à 4 canaux. La puce de surveillance intelligente de l’oxygène sanguin peut fonctionner en tout temps. Et les données relevées sont précises.

Outre ces critères, lors de notre test de la Redmi Watch 4, ce modèle prend également en charge une série de fonctions telles que la gestion de la santé des femmes. Elle peut notamment prédire l’arrivée des menstruations des femmes et fournir des rappels de menstruation et des soins.

Tout comme elle peut surveiller votre sommeil, votre niveau de stress ou vos performances lors de vos entraînements. Tout peut être enregistré en temps réel. L’état du sommeil peut être mesuré à différents stades. Soit lors d’un sommeil profond, léger ou lorsque vos paupières font des mouvements oculaires rapides REM.

Suivi des activités physiques

En ce qui concerne le suivi des données sportives, la Redmi Watch 4 prend actuellement en charge plus de 150 modes de sport. Cela comprend la course à pied en extérieur, le cyclisme, la randonnée, la natation en piscine et d’autres sports courants. Comme la montre est étanche à raison de 5ATM, elle est assez résistante pour l’emmener nager ou même surfer.

Cette petite merveille à bas prix peut aussi enregistrer vos données lors de séances de danse, de combat ou de glisse sur la neige. Ce sont des sports spécifiques. Mais elle est tout de même capable de prendre leurs données en considération.

Cela nous a beaucoup plus, car cela répond aux besoins de la grande majorité des utilisateurs. Et pour les amateurs de fitness, la Redmi Watch 4 propose également 10 parcours de course à pied d’intensité différente. Pendant l’exercice, la montre enverra des commandes vocales pour guider l’utilisateur. Ainsi, il pourra facilement s’initier et devenir un expert en fitness.

Afin d’enregistrer avec plus de précision les données d’exercice en extérieur, cette smartwatch possède une puce GNSS indépendante. Elle considère le positionnement précis de cinq satellites principaux : BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS avant de vous donner des données de localisation.

Autonomie

Pour suivre, ce qui pousse également de nombreux consommateurs à l’achat d’une smartwatch, c’est son autonomie. Lors de notre test de la Redmi Watch 4 de Xiaomi c’est l’un des critères principaux mis en avant.

Et HyperOS optimise considérablement l’expérience du système et l’architecture sous-jacente de cette montre connectée. Cela s’apparente à de la logique de synchronisation des données.

Ce système permet à l’appareil d’avoir une meilleure autonomie de la batterie. Comparée à son prédécesseur la Redmi Watch 4 est donc plus performante en termes de gestion d’énergie. Et selon les chiffres de l’entreprise, son endurance a été augmentée en moyenne de 50~80%.

S’il est dit que sa batterie peut atteindre 30 jours en mode basse consommation, le mode typique d’utilisation de la smartwatch lui permet de tenir 20 jours. Lorsque nous l’avons testé, elle est certes restée fonctionnelle durant 10 jours avec affichage AOD activé. Mais si nous avions prolongé le test, nous sommes quasiment sûrs que ces chiffres correspondent à la réalité.