Bleach Thousand Year Blood War partie 3 : quand et où regarder ?

Le retour de Bleach a largement dépassé les attentes, grâce au réalisateur Tomohisa Taguchi. Il a non seulement adapté parfaitement les Parties 1 et 2 du manga. Par ailleurs, il a également comblé les lacunes grâce à Tite Kubo, le mangaka derrière la série. Bleach Thousand Year Blood War revient pour une partie 3, potentiellement la dernière. Vous voulez savoir quand et où le regarder ? On vous donne toutes les infos !

En ce qui concerne la date de sortie de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3′, aucune date précise n’a été annoncée. Cependant, une fenêtre de sortie en 2024 est prévue pour cette saison très attendue.

Bien que la date exacte ne soit pas confirmée, la série pourrait faire son retour pendant la saison d’automne. En effet, cela se produirait comme à l’instar de la saison 1.

L’intrigue de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3’

En ce qui concerne l’intrigue de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3’, la guerre entre les Quincy et les Soul Reapers se poursuit. L’action se déroule maintenant au Palais du Roi des Âmes qui est au-delà de l’infiltration de la Soul Society. On pourra y voir nos héros se précipiter pour affronter le mal.

Le teaser de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3’

Viz Media a révélé le nouveau titre, ‘Bleach : Thousand-Year Blood War Partie 3 – Le Conflit’, avec une image d’Uryuu, ainsi qu’un teaser soigneusement réalisé. Celui-ci regorge de clins d’œil surprenants et amusants.

Par ailleurs, il ne révèle pas de détails majeurs du manga. Ainsi, il préserve le suspense pour ceux qui n’ont pas encore lu les ouvrages.

Sera-t-il la dernière saison ?

La question de savoir si ‘Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3’ sera la dernière saison suscite de l’interrogation. La Partie 1 a couvert les chapitres 480 à 542 du manga de Tite Kubo, soit soixante-deux chapitres.

De même, la Partie 2 a couvert les chapitres 543 à 609, comprenant soixante-six chapitres. À la fin de la Partie 2, il reste 77 chapitres du manga à adapter. Se pourrait-il donc qu’ils soient présentés dans cette dernière série animée ?

La répartition des derniers chapitres

Avec la confirmation de Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 4. Il est légitime de se demander comment ces soixante-dix-sept derniers chapitres seront répartis. Cette répartition est encore sujette à spéculation.

Il semblerait judicieux de conclure la Partie 3 de Bleach avec le duel entre Shunsui Kyōraku et Lille Barro. D’un autre côté, le début du combat entre Nanao et Lille Barro se trouve au chapitre 650. Cela constituerait une transition naturelle vers la prochaine saison de la série.

Aussi, cela fournirait un contenu conséquent pour la prochaine saison de Bleach. Cela laisse présager l’adaptation d’environ quaran41 chapitres par Taguchi. Ce nombre équivaudrait à environ trois chapitres par épisode. De par cela, il est pris en considération des treize épisodes prévus pour les Parties 3 et 4.