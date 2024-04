Solo Leveling : que nous réservera la saison 2 ? Tout ce qu’il faut savoir

La saison 2 de Solo Leveling sortira bientôt. Voici tous ceux dont vous devrez savoir avant de profiter pleinement des différents épisodes dans les prochaines semaines !

Bien que la date de sortie officielle de la saison 2 de Solo Leveling n'ait pas encore été confirmée, il faut croire que l'événement est très attendu auprès des fans. Intitulée « Arise from the Shadow », cette nouvelle saison promet de nombreux rebondissements. Si vous souhaitez en connaître davantage avant de suivre les nouvelles aventures de Sung Jinwoo et cie, voici quelques points que vous devrez certainement savoir.

Le casting de la saison 2 de Solo Leveling

Voici les personnages principaux qui viendront donner vie à la nouvelle saison de Solo Leveling :

Sung Jinwoo/Shun Mizushino – Taito Ban

Cha Hae-In/Shizuku Kosaka – Reina Ueda

Baek Yoonho/Taiga Shirakawa – Hiroki Touchi

Yoo Jinho/Kenta Morohishi – Genta Nakamura

Chōi Jong-In/Shin Mogami – Daisuke Hirakawa

Go Gunhee/Kiyoomi Gotō – Banjou Ginga

Woo Jinchui/Akira Inukai – Makoto Furukawa

Il faut noter que, mis à part les personnages que nous avons rencontrés dans la première saison, d'autres nouveaux personnages viendront agrandir le casting dans cette nouvelle saison. De quoi garantir une histoire remplie de surprises et d'aventures !

Un petit aperçu de l'intrigue avant la sortie officielle ?

La saison 2 de Solo Leveling devrait couvrir l'arc de l'île de Jeju et l'arc de la Citadelle Infernale. Dans la première saison, nous avons pu voir comment la force de Jinwoo s'est dupliquée en devenant le « monarque des ombres ». Pour cela, il a dû renoncer à son ancienne identité. Cette nouvelle force ouvre différentes voies vers de narrations qui permettent d'explorer le potentiel de Jinwoo dans les prochains épisodes.

Concernant la bande-annonce de la saison 2 de Solo Leveling, cette nous a laissé sur notre faim ne contenant aucun teaser. Quoi qu'il en soit, nous pouvons vous dire que la série sera disponible sur Crunchyroll dans le courant de cette année.

Sachez que l'abonnement de base sur cette première plateforme d'anime est gratuit. Il vous donnera un accès limité à ses programmes avec des publicités. Par contre, vous pouvez choisir parmi les différents abonnements sans publicité pour visionner les séries et les mangas une heure après leur sortie au Japon.