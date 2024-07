Après la perte d’Akira Toriyama, la bataille pour Dragon Ball s’enflamme

Le décès d'Akira Toriyama, le créateur de la célèbre série Dragon Ball, a bouleversé le monde du manga et de l'animation. Les fans du monde entier pleurent cette perte. Son absence se fait sentir même si Toyotarō tente d'assurer la continuité de l'œuvre. Depuis sa disparition, une lutte intense pour les droits de la franchise s'est engagée.

Le scandale derrière la Dragon Ball Room !

En 2016, l'éditeur Shūeisha a créé la Dragon Ball Room, une division dédiée à la gestion et à l'optimisation de la licence. Akira Toriyama l'avait validée. D'ailleurs, il avait nommé son bras-droit Akio Iyoku à la tête de cette entité. Cependant, les relations se sont détériorées avec le temps. Iyoku a été rétrogradé après avoir pris des décisions sans consulter Shūeisha dans le projet de film Sand Land.

En 2023, Akio Iyoku a fondé sa propre structure indépendante. Il s'agit de la Capsule Corporation. Malgré son indépendance, le leader continuait à superviser Dragon Ball. D'ailleurs, il est resté le principal interlocuteur pour les projets liés à la franchise.

Après la mort de Toriyama, la confusion sur la gestion des droits s'est intensifiée. Shūeisha et Capsule Corporation sont en conflit ouvert, sans résolution en vue.

Une lueur d'espoir pour Dragon Ball

Toyotarō, successeur désigné de Toriyama, continue de mettre en marche Dragon Ball Super. Cependant, le futur de la franchise reste incertain avec cette guerre des droits en cours. Malgré les conflits, la franchise prévoit de sortir une nouvelle série animée intitulée Dragon Ball Daima. Toriyama a travaillé sur ce projet avant son décès.

Ce n'est pas tout, le jeu Dragon Ball Sparking Zero sortira également le 11 octobre 2024. Il prend en charge le PS5, le Xbox Series X|S et PC. Il promet de captiver les fans avec de nouvelles aventures et des combats épiques.

L'héritage de Toriyama en péril !

La mort d'Akira Toriyama a déclenché une lutte de pouvoir pour la gestion de Dragon Ball. Akio Iyoku et Shūeisha sont en conflit et mettent en péril l'héritage de cette franchise légendaire. Les fans espèrent une résolution rapide pour préserver l'essence de Dragon Ball.

Le futur de la série repose désormais sur les épaules de Toyotarō et sur la capacité des parties prenantes à trouver un accord. En attendant, les fans du monde entier restent attentifs aux évolutions de cette situation complexe.

Quoi qu'il en soit, cette bataille juridique aura des répercussions majeures pour les fans et l'industrie de l'animation. En fait, la sortie des nouveaux projets sera probablement retardée et les produits dérivés en pâtiront. Les différends entre Shūeisha et Capsule Corporation influenceront également la qualité et la direction artistique des futures productions Dragon Ball.

