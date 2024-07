Prêt pour Dragon Ball DAIMA ? Le nouveau DLC pour Dragon Ball Z Kakarot est arrivé

Les dernières rumeurs autour de Dragon Ball Z Kakarot suggèrent l'arrivée prochaine d'un DLC très attendu. Découvrons ensemble ce que pourraient être les nouveautés et les implications pour les fans de la saga.

Dragon Ball Z Kakarot, le jeu qui a su captiver les fans de l'univers créé par Akira Toriyama, semble ne pas avoir fini de nous surprendre. Avec déjà quatre ans de présence sur le marché et des DLC régulièrement ajoutés, le jeu continue d'enrichir son univers. Le plus récent, intitulé « Goku's Next Journey« , promet déjà des aventures inédites.

Un nouveau DLC en préparation

Selon les rumeurs, le prochain DLC serait « Dragon Ball DAIMA« , un titre qui suscite déjà de nombreuses spéculations au sein de la communauté. Cette information proviendrait de Josou Kitsune, un utilisateur de Twitter, qui a partagé des captures d'écran issues du data-mining de Dragon Ball Z Kakarot.

Les contenus téléchargeables précédents

Dragon Ball Z Kakarot n'est pas étranger aux expansions, ayant déjà introduit plusieurs épisodes téléchargeables tels que « A New Power Awakens », « Trunks The Warrior of Hope » et « Bardock Alone Against Fate ». Ces ajouts ont permis d'explorer davantage les histoires parallèles des personnages emblématiques.

Impact sur la communauté et performances de vente

Le jeu continue de réaliser des exploits remarquables, avec plus de huit-millions de copies vendues à ce jour. Ces chiffres impressionnants témoignent de l'intérêt constant pour l'univers de Dragon Ball. Le potentiel d'accueil du prochain DLC pourrait non seulement renouveler l'intérêt pour Dragon Ball Z Kakarot mais aussi influencer positivement les ventes futures.

Quoi de neuf pour les joueurs ?

Si les rumeurs se confirment, les joueurs pourront découvrir de nouveaux personnages et explorer de nouvelles zones de jeu. Cela représenterait une occasion de plonger encore plus profondément dans les histoires moins connues de l'univers Dragon Ball, tout en offrant une fraîcheur bienvenue à la franchise.

Bien que tout cela reste au stade de rumeur, l'excitation autour de ces révélations est palpable. Dragon Ball Z Kakarot a déjà su séduire ses joueurs avec des contenus innovants qui honorent l'héritage d'Akira Toriyama. Et ce n'est pas près de s'arrêter ! De nouveaux horizons narratifs attendent les fans, pour une expérience encore plus riche et immersive.

