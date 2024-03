Dragon Ball : dans quel ordre regarder la série ? On vous explique

Geek et Otaku qui se respectent, plongez au cœur des aventures de Goku et découvrez l'ordre auquel il faut regarder Dragon Ball, la série culte !

Afin de rendre hommage à Akira Toriyama, le créateur de la série culte Dragon Ball décédé il y a quelques jours, nous avons compilé dans ce qui suit l'ordre idéal pour regarder et comprendre la série. Cette saga emblématique sortie en 1985 vous permettra de vivre des aventures inédites en compagnie de Son Goku pour retrouver les Dragon Dalls.

En effet, ces boules de cristal magiques, une fois réunies, permettront d'invoquer le dragon Shenron afin d'exaucer un vœu. La série explore l'enfance, l'adolescence et la vie d'adulte de Son Goku. Au fil de ses aventures, vous rencontrerez également des alliés et des adversaires, parfois venus d'autres planètes.

Avec plusieurs séries, films et jeu vidéo à son actif, il peut être difficile de savoir par où commencer et dans quel ordre regarder les différentes adaptations. Alors, sans plus attendre, voici le bon ordre pour visionner Dragon Ball et Cie !

Dragon Ball (1986-1989)

Dragon Ball, la série originale, est le point de départ de l'aventure. Elle nous présente un jeune garçon nommé Goku, qui part à la recherche des sept Dragon Balls. Cette série est une combinaison d'aventure, de comédie et de combats épiques. Elle se compose de 153 épisodes avec Mercenary Tao, King Piccolo et Piccolo Junior comme principaux antagonistes.

Dragon Ball Z (1989-1996) ou Dragon Ball Kai (2009-2011 & 2014-2015)

Dragon Ball Z reprend l'histoire après les événements de Dragon Ball. Cette série se concentre sur la vie adulte de Goku. Elle va introduire de nouveaux personnages et met l'accent sur des batailles épiques, des transformations en Super Saiyan et des menaces cosmiques. En termes de version remastérisée, Dragon Ball Kai est la copie exacte de Dragon Ball Z mais en plus meilleure.

Ordre 3 : Dragon Ball GT (1996-1997)

Dragon Ball GT n'est pas canonique et n'a pas été créé par Akira Toriyama, suit les aventures de Goku, transformé en enfant, et de ses compagnons à la recherche des Dragon Balls noires. Cette série explore des concepts uniques et offre une conclusion alternative à l'histoire de Dragon Ball. Un petit extra dans l'ordre à suivre pour regarder Dragon Ball en streaming sur Prime Video.

Dragon Ball Super (2015-2018)

Dragon Ball Super reprend l'histoire après la défaite de Majin Buu. Cette série introduit de nouveaux personnages, de puissants ennemis et une histoire captivante. Elle explore également l'univers étendu de Dragon Ball et offre des combats spectaculaires.

Super Dragon Ball Heroes (2018-Present)

Super Dragon Ball Heroes est une série promotionnelle basée sur le jeu vidéo du même nom. Elle présente des scénarios alternatifs, mettant en scène des personnages emblématiques de l'univers Dragon Ball dans des batailles épiques et des confrontations inédites. Super Dragon Ball Heroes est actuellement disponible en streaming sur Amazon Prime !

Ordre 6 : Dragon Ball Daima (2024)

En parlant du bon ordre pour visionner Dragon Ball, Dragon Ball Daima est la dernière prochaine addition à la franchise. Bien que les détails spécifiques sur l'intrigue et les personnages ne soient pas encore disponibles, les fans attendent avec impatience de découvrir ce que cette nouvelle série apportera à l'univers de Dragon Ball.

En suivant cet ordre de visionnage, les fans de Dragon Ball pourront apprécier pleinement l'évolution de l'histoire, des personnages et de l'univers de la série. Il est à noter que l'ordre de visionnage de Dragon Ball GT et Dragon Ball Super peut varier en fonction des préférences personnelles. En effet, Dragon Ball GT n'est pas considérée comme canonique et n'a pas été créée par Akira Toriyama.

Alors, que vous soyez un passionné de longue date ou un nouveau venu dans l'univers de Dragon Ball, ce guide vous aidera à plonger dans une aventure épique remplie de combats, d'amitié et de puissance surhumaine !