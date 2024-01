La moto de Kaneda du manga Akira prend vie dans une version électrique  

Cette réplique électrique de la moto emblématique de Kaneda va plonger les fans d’Akira dans une toute nouvelle expérience. En fait, ce travail a été réalisé par les artistes Carles Bel et Jesús Bel. Ces derniers sont réputés pour leur capacité à réinventer de vieux objets et à les transformer en pièces fonctionnelles innovantes.

Les Riders amateurs d’anime et de manga vont être comblés. Ils ont désormais l’occasion unique d’acheter la vraie moto manga d’Akira, en état de marche, et ce, en version électrique. Ce projet est le fruit du travail de Bel & Bel, un studio de création fondé à Barcelone en 2005 par Jesús Bel et Carles Bel. Ils sont des artistes et des spécialistes du recyclage qui associent l’esthétique rétro aux nouvelles technologies.

La légendaire moto de Kaneda se décline en version « électrique » dans le monde réel

Lorsque le célèbre anime « Akira » a été diffusé en 1988, la moto de Kaneda a donné au public une image emblématique. Sa couleur rouge vif, avec sa carrosserie large et basse, roulant à toute allure sur l’autoroute de Neo-tokyo, fut une scène absolument inoubliable. Sans parler de ses moteurs dans les roues.

Alliant art et technologie, Bel & Bel a travaillé sur un prototype de l’une des plus célèbres motos de fiction de tous les temps : la moto de Kaneda. La première version était un modèle hybride. Ce dernier utilise un moteur à combustion Yamaha de 250 cm3 combiné à un moteur électrique.

La version actuelle est entièrement électrique. Elle intègre un moteur de 5 kW et une marche arrière, comme la moto de la bande dessinée. En outre, elle dispose d’une instrumentation 100 % numérique, d’une suspension pneumatique avant et arrière, d’un éclairage périmétrique à LED sur les jantes. Par ailleurs, elle bénéficie :

de jantes en alliage de 17 pouces, d’un phare rétractable à LED, de deux feux arrière à LED, d’un carénage en fibre de carbone, etc.

Cette moto électrique respecte le concept original de celle de Katsuhiro Otomo

Outre l’intégration de la poussée inversée permettant à Kaneda de réaliser ses incroyables figures, cette moto électrique conserve le design du concept original. Elle adopte une apparence sportive plus moderne, tout en conservant l’aérodynamisme de l’ensemble de la structure.

En outre, la moto comprend une batterie fixe inférieure et deux ensembles de batteries interchangeables sur les côtés. Pour répondre aux besoins de vitesse, un système de refroidissement par réservoir d’azote a été mis en place. Cela permet de maintenir les deux moteurs au frais à un régime extrêmement élevé. Il fonctionne uniquement lorsque les moteurs sont débloqués pour atteindre leur capacité maximale pendant un court laps de temps.

Les spécificités de la moto électrique inspirée d’Akira restent entourées de mystère. Cependant, une certitude émerge : les frères Bel ont l’intention de la lancer en série limitée cette année 2024.

Le tout, à un prix étonnamment raisonnable de 20 000 €. Bel & Bel annonce ainsi une ère nouvelle dans le monde des motos. Ce dernier incarne le rôle de créateur visionnaire dans cette évolution prometteuse.