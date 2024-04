Avec 720 km d’autonomie, cette moto électrique thaïlandaise écrase la concurrence !

Felo Tooz, une moto électrique thaïlandaise écrase la concurrence avec son incroyable autonomie de 720 kilomètres ! Un véritable raz-de-marée électrique qui secoue le monde de la moto.

Imaginez-vous au guidon de cette machine de rêve, capable d'une vitesse de pointe étonnante de 200 km/h, couplée à une autonomie XXL. Véritable prouesse technologique, la Felo Tooz redéfinit les attentes des citadins. Elle ouvre de nouveaux horizons dans le monde de la mobilité électrique. Si vous êtes un passionné de moto, vous aurez immédiatement fait le lien avec la légendaire Honda Goldwing, symbole de confort et de voyage au long cours depuis des décennies.

Le monde de la moto électrique sous le choc ! Felo Tooz détrône ses concurrents avec une autonomie de 720 km

Connaissez-vous Felo, la pépite thaïlandaise de la moto électrique ? Appartenant au prestigieux consortium électrique Smartech Motor, cette marque se distingue par des produits originaux et haut de gamme. En témoigne la FW-06, sujet de notre test au début de l'année 2024.

D'ailleurs, lors du prestigieux 45e Salon international de Bangkok que TOOZ a été dévoilée. Elle a laissée les passionnés de deux-roues bouche bée. Rappelant le design de la légendaire Honda Goldwing, icône de confort, sa vraie révélation réside dans ses performances électriques.

En fait, cette moto électrique thaïlandaise embarque une énorme batterie de 35 kWh, offrant une incroyable autonomie maximale de 720 km. Certes, il s'agit d'une plage CLTC, mais même si l'on corrige de 15 à 25 % cette plage pour l'adapter à nos normes, la Felo Tooz reste un champion. En fait, elle affiche une autonomie comprise entre 540 et 612 km !

Autre révolution, son alimentation électrique. Grâce à une prise de type 2, elle passe de 20 % à 80 % de charge en 20 minutes seulement. Cette rapidité de recharge permet aux motards de reprendre la route rapidement, sans avoir à attendre des heures pour recharger leur vélo.

En mesure de filer à une allure de 200 km/h, une vitesse impressionnante

La Felo Tooz continue d'étonner avec des performances qui défient les standards de l'industrie de la moto électrique. En plus de son incroyable autonomie, cette bête de course a une vitesse de croisière impressionnante de 200 km/h. Un exploit rarement vu dans le monde des deux-roues électriques.

Ces chiffres rivalisent même avec les modèles haut de gamme de Zero Motorcycles, tels que les SR/F et SR/S, réputés pour leurs performances exceptionnelles. La Felo Tooz établit donc une nouvelle référence en matière de vitesse et de puissance dans le monde des motos électriques.

Et pour aller encore plus loin dans l'innovation, cette bête de course intègre la technologie V2L (Vehicle to Load). Cette dernière lui permet de recharger d'autres appareils en se branchant sur elle. Une fonctionnalité pratique et futuriste qui démontre l'avance technologique de cette moto électrique thaïlandaise.

Une multitude de technologies de pointe

La Felo Tooz bénéficie d'une multitude de technologies de pointe. Son tableau de bord de 12 pouces intègre un système de connectivité sophistiqué. Ce dernier permet de relier votre smartphone et profiter d'un son surround à six canaux pour une immersion totale dans vos trajets. De plus, un système de caméra à 360° capture chaque instant de votre voyage. Tandis que l'ABS et le contrôle de traction assurent une conduite sûre et maîtrisée.

Et pour couronner le tout, la Felo Tooz réserve encore des surprises avec des options pratiques. Notamment, une glacière de huit litres, idéale pour garder vos rafraîchissements à portée de main lors de vos aventures sur les routes.