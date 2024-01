Test du Felo FW-06 : que vaut le jumeau du Kymco 6 ?

Nous avons eu le privilège de faire le test du Felo FW-06, un scooter électrique qui promet une combinaison de style et de performances pour les déplacements urbains. Après avoir passé du temps au guidon de ce deux-roues électrique, voici notre verdict.

Les scooters électriques gagnent en popularité, offrant une alternative écologique et économique pour la mobilité urbaine. Le Felo FW-06, fruit d’un partenariat avec Kymco, se positionne comme un city racer électrique équivalent à un 125 cm3. Après avoir patiemment attendu son arrivée en France, nous avons eu l’occasion de le tester et de découvrir ses caractéristiques uniques.

Caractéristiques techniques Prix : 7 300 €

Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Puissance : 10 000 W maximale

Vitesse : 110 km/h

Autonomie : 140 km

Charge maximale : 150 kg

Un design qui attire l’oeil

Au premier coup d’œil, le Felo FW-06 séduit par ses lignes audacieuses. Rappelant les traits du Kymco F9, sa silhouette, à mi-chemin entre le scooter et la moto, arbore un style inédit, avec des lignes épurées et des détails futuristes. Notamment une façade élancée combinée à un arrière court, des éclairages LED, un pare-brise et un habillage de style « Cyberpunk ».

Les dimensions compactes ajoutent à son charme tout en suggérant une agilité accrue. Par ailleurs, les finitions impeccables et les assemblages soignés contribuent à faire du Felo FW-06 un véritable bijou sur deux roues.

La selle, à 80 cm du sol, permet une position de conduite décontractée, mais peut s’avérer un peu limitée pour les personnes de grande taille. Mais avant d’entrer dans les détails de ce test, il faut savoir que la conduite de ce scooter électrique nécessite un permis B et une formation de 7 heures, étant donné que le Felo FW-06 est un équivalent 125 cm3.

Ergonomie et confort : bien pensé pour une utilisation urbaine

Dès la prise en main du FW-06, on apprécie son ergonomie. Ses repose-pieds latéraux semblables à ceux d’une moto lui confèrent une touche originale et sportive. La position du guidon se révèle confortable et les commandes sont intuitives. De plus, grâce à l’écran LCD couleur, clair et facile à lire, les informations essentielles sont à portée de main : vitesse, pourcentage de la batterie, autonomie restante et compteur kilométrique.

Bien que la position de conduite soit confortable grâce aux repose-pieds, nous avons remarqué lors de notre test que les personnes de grande taille se sentent un peu à l’étroit à bord du Felo FW-06. Néanmoins, l’ergonomie générale de ce scooter électrique répond aux attentes des utilisateurs.

Test de performance, une légère déception

Le moment crucial de tout test de scooter électrique est le démarrage, et le Felo FW-06 ne déçoit pas. Avec un moteur de 5 000 W en position centrale, il offre une accélération vive dès les premières secondes. Le couple de 58 Nm se fait sentir, propulsant le scooter avec une énergie surprenante. La transmission par courroie assure un fonctionnement silencieux, ajoutant au confort de conduite global.

Outre le mode de conduite “Normal”, le Felo FW-06 propose un mode Sport qui promet une expérience de conduite plus dynamique. Cependant, lors de son activation, nous avons ressenti une légère déception. Certes, il offre une accélération convaincante. Mais comparé à d’autres modèles, comme le Rider 5000W, elle reste en deçà de la poussée d’adrénaline que recherche les amateurs de conduite sportive.

Le Bolide E-Trail, par exemple, semble le surpasser en termes de tempérament sportif, accomplissant le 0 à 50 km/h en un temps impressionnant de 3.0 secondes. Il est intéressant de constater que les chiffres sur le papier ne traduisent pas toujours pleinement la réalité des sensations sur la route.

La polyvalence du FW-06 se manifeste également dans sa capacité à s’adapter à différents environnements de conduite. En ville, sa maniabilité et sa compacité facilitent la navigation dans le trafic. Tandis que sur des routes péri-urbaines, sa puissance et son agilité le rendent sécurisant et plaisant à conduire.

Autonomie pratique pour un usage quotidien

Cependant, le FW-06 a compensé ces légères réserves par son autonomie solide. Avec une batterie de 5,56 kWh, le scooter annonce une autonomie maximale de 140 kilomètres. Au cours de notre test, nous avons constaté qu’en conditions urbaines, avec une conduite “normale”, une autonomie d’environ 100 kilomètres était tout à fait réaliste à bord du Felo FW-06 .

La batterie, bien que non amovible, a pu être rechargée rapidement sur une prise 220V. Le scooter est ainsi idéal pour une utilisation quotidienne sans souci de décharge. Aussi, pour la recharger complètement, il faut 7 heures. Par ailleurs, il existe une option plus rapide pour une charge de 30 à 80% en seulement trois heures.

Test de conduite : un compagnon agile

En milieu urbain, le Felo FW-06 excelle. Sa compacité et son poids de 125 kg le rendent extrêmement maniable, facilitant la navigation dans les rues animées et le stationnement dans des espaces restreints. Ses suspensions, avec un mono-amortisseur à l’arrière et une fourche télescopique à l’avant, assurent une fermeté précieuse lors des trajets plus dynamiques. De fait, le scooter inspire confiance, que ce soit dans des embouteillages urbains ou sur des routes péri-urbaines.

En matière de sécurité, le Felo FW-06 ne fait pas de compromis. Le freinage, géré entièrement par les leviers avec ABS, est rassurant en cas de besoin. Ce système de freinage couplé permet de maintenir l’équilibre et la trajectoire. Cela garantit une réponse précise en cas de freinage brusque

Le système ABS s’avère bien calibré. Il n’interviennent pas de manière intrusive tout en permettant des freinages appuyés en adéquation avec le caractère sportif du scooter. L’absence d’une pédale de frein arrière au profit de leviers contribue à la simplicité et à l’efficacité de la conduite.