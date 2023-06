Top des meilleures motos électriques homologuées

La moto électrique homologuée compte parmi les moyens de transport les plus populaires aujourd’hui. Ce succès s’explique notamment par leur prix et les nombreux avantages qui en découlent.

Les fabricants de motos électriques continuent d’innover afin d’offrir des véhicules performants et écologiques. Dans ce top 7 motos électriques homologuées, la gamme Go2roues est à l’honneur. En fait, leur fiche technique en dit long sur leurs capacités. Ce guide vous aidera à faire le meilleur choix.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES KTM Freeride E-XC Note : 9,7/10 Découvrir Urbet Lora S Note : 9,5/10 Découvrir Talaria Sting TL3000 Note : 9/10 Découvrir

KTM Freeride E-XC : une moto électrique homologuée bien pensée

Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cm3

Couple maximum : 42 Nm

Puissance du moteur : 9 000 W

Vitesse maximale : 80 km/h

Batterie : 3,9 kWh

La Freeride E-XC, performante et haut de gamme, témoigne du savoir-faire de KTM la marque autrichienne. Elle est propulsée par un moteur de 9 kW délivrant un puissant couple de 42 Nm. Cette moto électrique permet au pilote de choisir entre 3 différents modes : « Eco », « Enduro » et « Cross ».

Quant à sa batterie, elle n’est pas amovible. Intégrée à son cadre, elle permet à un run d’environ 1h30 en toute tranquillité.

Par ailleurs, la KTM Freeride E-XC se distingue par son cadre robuste composé d’aluminium et d’acier au chrome-molybdène. Elle repose sur deux énormes jantes anodisées en aluminium. Un écran de contrôle se trouve sur le guidon de la Freeride E-X.

Une moto électrique KTM

Charge rapide

Cher par rapport à ses concurrents

Faible autonomie

Urbet Lora S : une moto électrique homologuée autonome

Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cm3

Couple maximum : 250 Nm

Puissance du moteur : 15 000 W

Vitesse maximale : 140 km/h

Batterie : 15,12 kWh

En complément de l’Urbet Gadiro, la Lora S d’Urbet compte parmi les motos électriques homologuées de la marque espagnole. Équivalent 125 cc, il faut être titulaire d’un permis B accompagné d’une formation de 7 heures pour la conduire, ou d’un permis moto.

Les caractéristiques de cette moto laissent espérer un deux-roues autonome et performant. En effet, sa batterie de 15,12 kWh lui permet de parcourir une distance de 300 kilomètres. En outre, elle embarque un moteur d’une puissance nominale de 15 000 watts et maximale de 30 000 watts. Sa vitesse maximale s’élève à 140 km/h pour un couple de 250 Nm.

En ce qui concerne les dimensions, l’Urbet Lora S mesure 211 x 81 x 119 cm. Elle pèse 240 kilos et se repose sur des roues de 17 pouces. Par ailleurs, cette moto électrique est homologuée deux places. Un système de freinage ABS et de récupération d’énergie a été prévu.

Très grande autonomie

Un moteur puissant

Prix élevé

Talaria Sting TL3000 : une moto électrique pour les grandes tailles

Caractéristiques techniques Cylindrée : 50 cm3

Couple maximum : 250 Nm

Puissance du moteur : 3 000 W

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2.28 kWh

La Talaria Sting TL3000 est une moto électrique légère et puissante conçue pour un usage tout-terrain, mais aussi homologuée. Équivalent 50 cm3, les jeunes de 14 ans peuvent la conduire à condition d’avoir le permis AM. Par ailleurs, la TL3000 est un modèle amélioré de la Sur-Ron Light Bee homologuée X. Installé dans la partie inférieure de son cadre, le moteur TL3000 de 7 kg développe une puissance nominale de 3 000 watts. Bien que sa vitesse ne dépasse pas les 45 km/h, il peut passer de 0 à 45 km/h en 4 s.

L’un des nombreux points forts de la Talaria Sting TL3000 est son cadre. Il se distingue de celui du Light Bee par ses dimensions plus larges, un avantage non négligeable. Aussi, son fabricant l’a équipé d’un éclairage full LED ainsi que d’un port USB.

Moto à usage tout terrain

Entrainé par une chaîne

Pas très endurante

Sur-Ron Light Bee Homologuée X : une moto électrique ultra-légère

Caractéristiques techniques Cylindrée : 50 cm3

Couple maximum : 200 Nm

Puissance du moteur : 5 000 W

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2.04 kWh

La Sur-Ron Light Bee Homologuée X est l’une des motos électriques homologuées pour les routes. D’ailleurs, cette version homologuée est éligible au bonus écologique.

Équivalent à 50 cm3, il peut être conduit avec un permis AM dès 14 ans. La mention « X » indique que ce modèle amélioré a été doté du contrôleur « X ». Cette moto électrique a une puissance de 2 050 W. Cette version homologuée de l’Off Road X présente les mêmes composants et performances. Toutefois, elle comprend tous les accessoires indispensables à un usage routier. À savoir : clignotant, rétroviseurs, phare à LED ainsi qu’un klaxon. Son design comme les matériaux utilisés témoignent de la volonté du fabricant de proposer un modèle haut de gamme.

Sur-Ron a conçu son cadre et son bras pivotant en aluminium à la fois robuste et léger. En fait, le cadre ne pèse pas plus de 8 kg. Quant à l’amortisseur arrière et à la fourche, tous deux sont d’une qualité exceptionnelle et peuvent être réglés.

En fonction de la version choisie, il faut tabler sur une autonomie réelle de 55 à 65 km dans les meilleures conditions, lors d’une conduite quotidienne et sur la route. En outre, Sur Ron intègre un système de récupération d’énergie à sa Sur-Ron Light Bee, homologuée X.

Maniabilité

Design stylé

Confort minimaliste

Sur-Ron Storm Bee homologuée : une moto électrique économique

Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cm3

Couple maximum : 520 Nm

Puissance du moteur : 10 000 W

Vitesse maximale : 110 km/h

Batterie : 5.72 kWh

La marque Sur-Ron a déjà fait parler d’elle avec ses motos électriques équivalentes à 50 cm3, comme la Sur-Ron Light Bee X. Elle propose un modèle résolument sportif, la Sur-Ron Storm Bee. Cette moto vous accompagne dans toutes vos aventures que ses homologues thermiques

Cette moto électrique homologuée se décline en version Enduro et Trail. Ces deux modèles se distinguent par leurs pneus. En effet, le modèle Enduro repose sur des pneus principalement conçus pour un usage tout-terrain tandis que les pneus de version Trail sont adaptés à une utilisation sur route.

Par rapport à une moto à combustion, la Sur-Ron Storm Bee se distingue par son moteur. En effet, son moteur central sans balais est non seulement silencieux, mais il coûte moins cher et ne nécessite pas beaucoup d’entretien. Par ailleurs, il est capable de fournir 22,5 kWh le plaçant dans la catégorie des moteurs électriques puissants.

Quant à l’autonomie, elle atteint 100 kilomètres à 50 km/h sur route et dans des conditions réalistes. Il faut compter 4 heures pour recharger la batterie.

Construction de qualité

Un ABS de série

Pas très confortable

Caofen F80 : une moto électrique homologuée pour les déplacements silencieux

Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cm3

Couple maximum : 260 Nm

Puissance du moteur : 4 000 W

Vitesse maximale : 85 km/h

Batterie : 3,45 kWh

La Caofen F80 se veut être une moto électrique bien équipée et puissante. Homologuée, cet équivalent 125 cm3 est éligible au bonus écologique. La puissance maximale de son moteur avoisine les 8000 Watts. Quant à l’accélération, elle se révèle explosive. Fixée à la structure, la batterie de la Caofen F80 a une capacité de 3,45 kWh. Celle-ci assure une autonomie maximale de 100 kilomètres pour une vitesse constante de 30 km/h.

Par rapport au Sur-Ron, la Caofen F80 présente quelques lacunes. Par son prix, il se situe entre la Storm Bee et la Light Bee. Toutefois, elle semble moins aboutie que la Light Bee – bien que sa vitesse maximale soit plus élevée – et beaucoup moins performante que la Storm Bee. En fait, son système de freinage manque de réactivité.

Partie cycle, la Caofen F80 bénéficie d’une fourche de 200 mm de long, montée de série. Elle comporte également un amortisseur arrière à gaz. Ce qui explique la capacité de cette moto à surmonter sans problème des gués de 60 centimètres de profondeur.

Moteur assez puissant

Matériaux haut de gamme

Moins performant que le Storm Bee

Talaria Sting homologuée TL4000 : une alternative plus puissante à la TL3000

Caractéristiques techniques Cylindrée : 50 cm3

Couple maximum : 250 Nm

Puissance du moteur : 4 000 W

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2.7 kWh

La moto électrique STING TALARIA mise sur la performance. Le modèle homologué TL4000 a un cadre léger, un moteur électrique puissant qui fournit un couple instantané et une vitesse presque égale en montée et en descente. Ce moteur passe par un système d’engrenage intelligent qui fonctionne de manière extrêmement silencieuse. Ce vélo compact et équilibré est facile à manœuvrer et ne nécessite qu’un minimum d’entretien.

Toutes ces caractéristiques font de la TALARIA STING une moto idéale pour les jeunes cyclomotoristes et les motocyclistes expérimentés qui souhaitent profiter des sensations du tout-terrain.

En plus, cette moto électrique homologuée a une vitesse de pointe d’environ 45 km/h. Sa batterie amovible lui confère une autonomie de 150 kilomètres en théorie. Le chargeur standard de 10 A permet de recharger à 100 % la batterie en 3h.

Entraîné par une chaîne

Eligible au bonus écologique

Frein pas très réactif

FAQ

Moto électrique homologuée : qu’est ce que c’est ?

Une moto électrique homologuée désigne un deux-roues certifié conforme aux règles applicables en France. Elle doit disposer d’une batterie électrique et ne doit pas être débridée pour respecter la vitesse maximale autorisée. Vous envisagez un jour d’acheter une moto électrique homologuée ? Sachez que ce deux-roues est éligible aux primes écologiques.

Moto électrique homologuée : les normes à respecter

Pour être conforme aux normes gouvernementales, il y a certaines règles à ne pas négliger pour les motocyclettes électriques :

Puissance du moteur inférieure à 20 ch ;

; Être immatriculée ;

Le deux-roues doit être muni d’un système de freinage efficace ;

de rétroviseurs de phares et de clignotants.

Quels sont les risques encourus en conduisant une moto électrique non homologuée ?

Les motos électriques non homologuées sont dangereuses pour les automobilistes et les cyclistes. Voilà pourquoi ils sont interdits sur les routes. Le non-respect de cette règle entraîne de lourdes sanctions :

Risque d’une amende de niveau 5 de 3 750 euros maximum ;

; Le deux-roues peut être confisqué et re-vendu pour le compte de l’État ;

Possibilité pour le conducteur de se voir suspendre son permis de conduire pour une durée d’un an minimum si la conduite est dangereuse et met en danger les usagers de la route ;

Peine d’amende fixée à 15 000 € et un an d’emprisonnement.

Par contre, la conduite d’une moto électrique non homologuée sur un terrain praticable ne présente aucun inconvénient !

