Peugeot : Découvrez les premiers détails sur la moto électrique tant attendue de la marque !

Après des mois d'attente et de spéculations, Peugeot Motocycles révèle enfin les premières informations sur sa moto électrique très attendue. Apprenez-en davantage sur ce que cette moto promet pour les passionnés de conduite électrique.

Peugeot Motocycles a pris les rênes de la jeune marque française DAB, avec laquelle elle dévoile sa dernière création : la DAB 1a. Équivalente 125 cm2, cette moto électrique va être fabriquée entièrement en France. Issue du Concept-E RS, elle se positionne comme le haut de gamme du marché des deux-roues électriques.

Caractéristiques techniques de la moto électrique Peugeot

Cette nouvelle moto électrique de Peugeot promet de conjuguer design innovant, performances et respect de l'environnement. Inspirée du concept E RS, cette moto, baptisée DAB 1a (« one alpha »), intègre un moteur électrique de 10 kW couplé à une batterie de 4,7 kWh.

En termes de performances, la DAB 1a peut atteindre une vitesse maximale de 105 km/h. Cette dernière offre une expérience de conduite dynamique tout en étant adaptée aux déplacements urbains. L'autonomie annoncée tourne autour de 110 km en une seule charge. Ce qui en fait un choix intéressant pour les utilisateurs à la recherche d'une solution de mobilité durable.

Deux variantes en perspective

Selon les informations fournies par Peugeot, la moto électrique DAB 1a se déclinera en deux variantes afin de répondre aux besoins et aux préférences des motocyclistes. À côté de la version standard de 125 cm3, une version 50 cm3 est également envisagée. Elle offre ainsi plus de choix aux clients potentiels. Cette stratégie rappelle le succès d'autres constructeurs qui ont diversifié leur offre pour toucher un public plus large.

Moto électrique de Peugeot : un design à couper le souffle

En matière de design, Peugeot fait honneur à sa réputation. En fait, sa nouvelle moto électrique affiche des lignes audacieuses et modernes. Elle reflétant l'engagement de la marque en matière d'esthétique et d'ergonomie. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort optimal au pilote, tout en assurant une présence remarquable sur la route. La combinaison de matériaux de haute qualité et de finitions soignées confère à cette moto un charme unique.

Une production limitée pour commencer

Les amateurs de motos électriques peuvent marquer le 24 avril sur leur calendrier. En effet, c'est à cette date que la DAB 1a sera officiellement présentée sur les différents réseaux sociaux de la marque. Cet événement très attendu promet de lever le voile sur tous les détails de cette moto électrique. Ainsi que sur les plans de commercialisation et de production.

La production de la DAB 1a aura lieu dans l'usine Peugeot Motocycles de Mandeure, dans le département du Doubs. Pour démarrer en beauté, Peugeot envisage une première série limitée à 400 exemplaires. Cette approche permettra à la marque de tester le marché et de recueillir les retours des premiers utilisateurs avant un déploiement à plus grande échelle.