Cette marque iconique de moto et scooter électrique va disparaître

Une nouvelle vague secoue le monde du deux-roues électrique : Super Soco, la marque emblématique de moto et scooter électriques, serait-elle sur le point de tirer sa révérence ? Les rumeurs vont bon train et les passionnés s'interrogent sur l'avenir de cette marque iconique.

Depuis sa création en 1999, Super Soco a rapidement gagné en popularité grâce à ses collaborations réussies avec des partenaires chinois. Son partenariat réussi avec la société chinoise VMoto a conduit à la création de la joint-venture Vmoto Soco en 2020, marquant une étape importante dans l'histoire des deux-roues électriques. Cependant, selon des sources internes, le groupe sino-australien a pris la décision radicale d'abandonner le nom Super Soco au profit de Vmoto.

Un vent de changement souffle sur la marque de moto et scooter électriques Super Soco

De la Super Soco CUx à la Super Soco TC Max, en passant par la Super Soco CPx, la marque de moto et de scooter électriques a su proposer une gamme variée répondant aux besoins des citadins comme des amateurs de longues balades. Cependant, selon des sources internes de Vmoto, le groupe sino-australien a pris la décision radicale d'abandonner le nom Super Soco au profit de Vmoto.

En effet, dans un communiqué de presse publié le mercredi 3 avril 2024, celui-ci a confirmé cette opération de rebranding. Cette dernière précise que tous ses nouveaux produits seront commercialisés sous la marque VMoto. Cette décision marque la fin possible de la gamme Super Soco telle que nous la connaissons aujourd'hui. A l'exception des véhicules destinés aux professionnels qui continueront à être commercialisés sous la marqu e Vmoto Fleet. Par cette nouvelle stratégie, le groupe entend renforcer son identité sur le marché mondial et faciliter son développement à l'international.

Les fans de la marque ne cachent pas leur émotion à la suite de cette nouvelle. En fait, certains optimistes envisagent un repositionnement de la marque au sein de la nouvelle entité Vmoto. Tandis que d'autres craignent une disparition progressive de Super Soco en tant qu'entité à part entière.

Un avenir incertain

Au milieu de toutes ces incertitudes, une lueur d'espoir subsiste. Charles Chen, PDG de Vmoto, a laissé entendre que le Super Soco ne risquait pas d'être totalement abandonné. Il a évoqué la possible « retour » de la marque, laissant entrevoir de nouveaux développements et de nouvelles lignes de produits sous la bannière Vmoto.

La seule certitude semble être l'arrivée imminente de nouveaux modèles sous la bannière Vmoto, avec la Vmoto Stash en tête de liste. Fort de ses caractéristiques haut de gamme, le Vmoto Stash incarne la vision futuriste et innovante de la nouvelle marque Vmoto. Il embarque un moteur central délivrant jusqu'à 16 kW de puissance crête et une autonomie annoncée de 180 km en usage urbain grâce à sa batterie de 7,2 kWh.

Ce modèle promet des performances de haut vol et une autonomie impressionnante. Mais suffira-t-il à combler le vide laissé par la Super Soco ?

Dans l'attente d'annonces officielles et de précisions de la part de Vmoto, l'avenir du Super Soco reste incertain. Entre nostalgie et impatience, les passionnés restent dans l'expectative des prochaines évolutions. Une chose est sûre : la disparition potentielle de la Super Soco laisserait un vide difficile à combler dans le cœur des passionnés de deux-roues électriques. Reste à savoir si Vmoto saura relever le défi et perpétuer l'héritage de cette marque emblématique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.