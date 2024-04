La réponse française à la moto électrique BMW CE 02

La Smol, une moto électrique française qui rivalise avec la BMW CE 02. Conçue par la startup française J2R Dynamics, elle profite des caractéristiques innovantes telles que des batteries amovibles et un moteur roue avec une première série de 50 exemplaires à venir bientôt.

Dans l'univers de la mobilité électrique, une nouvelle étoile française se lève avec la Smol, la moto électrique 125 de la startup J2R Dynamics. Cette machine promet de rivaliser avec des géants comme la BMW CE 02 grâce à son concept novateur et son engagement en faveur de l'éco-responsabilité. Plongeons dans les détails de cette petite révolution qui vient bousculer le marché des deux-roues électriques.

La Smol : innovation et performance

Premier modèle développé par la jeune entreprise française J2R Dynamics dans le domaine des motos électriques, la Smol se démarque par son approche audacieuse. À l'heure où l'industrie de la mobilité se tourne de plus en plus vers l'électrique, elle se positionne comme une alternative compétitive, combinant ingénierie de pointe et fabrication locale.

Cette moto électrique incarne l'alliance parfaite entre l'innovation technologique et des performances de haut niveau. En effet, cette moto électrique made in France se distingue par son design unique et sa conception pensée. Elle peut répondre aux besoins des usagers urbains et péri-urbains.

La Smol possède un moteur électrique de 8 kW niché dans sa roue arrière. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 110 km/h. Elle rivalise ainsi avec les standards de sa catégorie. Son autonomie atteint 90 km avec une seule batterie. Elle peut parvenir à 150 km en ajoutant une deuxième batterie de capacité similaire. Ce qui est idéal pour les trajets plus longs. Cette nouvelle moto électrique cherche à défier les géants de l'industrie comme la BMW CE 02. En effet, elle offre des fonctionnalités innovantes et une conception pensée pour les trajets urbains et péri-urbains.

Engagement écologique et qualité de fabrication

La Smol ne se contente pas d'offrir des performances exceptionnelles ; elle incarne également un engagement fort en faveur de l'environnement. Fabriquée avec des matériaux sources en Europe et assemblée en France, cette moto électrique met en avant une approche écoresponsable.

De plus, ses batteries amovibles permettent une gestion optimale de l'autonomie. En effet, elles offrent jusqu'à 150 km de trajet avec un double pack de batterie. Cette modularité alliée à une qualité de fabrication irréprochable fait de la Smol un choix incontournable pour les adeptes de la mobilité durable.

Vers une production en série

Avec le lancement imminent d'une première série numérotée de 50 exemplaires, J2R Dynamics affiche clairement ses ambitions sur le marché des deux-roues électriques. La présentation de cette série limitée est prévue le 24 mai prochain lors de l'Albi Eco Race. Elle marque le début d'une nouvelle ère pour la startup française.

Les préventes débuteront peu après, offrant aux passionnés la possibilité d'acquérir cette moto d'exception pour un tarif de base attractif de 9 450 €. Les premières livraisons sont prévues dès mai 2025, signant ainsi le début d'une aventure prometteuse pour la Smol et son constructeur.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.