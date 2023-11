Test du BMW CE 02 : le scooter électrique urbain signé BMW   

À travers notre test du scooter électrique CE 02, comment BMW aborde le marché de la mobilité urbaine. Avec son design novateur, ce nouveau scooter électrique suit les traces du CE 04 de la marque.

Le 7 juillet 2023, BMW Motorrad a dévoilé la version officielle de son deux-roues électrique, le CE 02. Le CE 02 est destiné aux jeunes conducteurs qui n’ont pas nécessairement d’expérience en matière de deux-roues motorisés. BMW le décrit comme un « eParkourer » plutôt qu’un e-scooter ou une e-motocyclette.

Un scooter électrique accessible à partir de 14 ans

Avant d’aborder ce test dans le vif du sujet, il convient de définir à qui s’adresse le BMW CE 02. En effet, ce nouveau venu existe en 2 versions, soit un 50 cc et un 125 cc. L’équivalent 50 cc est accessible aux jeunes conducteurs de 14 ans titulaires d’un permis AM. Ces jeunes pilotes peuvent donc découvrir les plaisirs d’un scooter BMW. La version de base de l’e-scooter, d’une puissance de 15 CV est accessible aux titulaires d’un permis A1 âgés d’au moins 16 ans.

Caractéristiques techniques Portée : 88 km

Puissance : 11 kW

Couple maximal : 55 Nm

Vitesse maximale : 90 km/h

Batterie : 48 V, 3,92 kWh

Prix : 8 750 €

Un scooter électrique au design innovant

Que ce soit dans sa version 125 cc ou la version 50 cc, le BMW CE 02 est avant tout destiné à l’environnement urbain. Dans la lignée de son grand frère, le BMW CE 04, il conserve son style avant-gardiste.

Le modèle testé arbore une peinture noire Cosmic de série et une élégante selle noire. Mais, pour ajouter des contrastes, vous pouvez choisir l’option gris granit métallisé. Sans oublier son siège long et bas qui se trouve au-dessus des roues à disque. Cette caractéristique lui confère une forme unique que vous reconnaîtrez instantanément.

Quant à la partie cycle, son châssis utilise un cadre tubulaire à double boucle. Il comprend une fourche télescopique à l’avant et un mono-amortisseur relié à un bras oscillant unilatéral à l’arrière. En fait, le débattement de la suspension est de 4,6″ à l’avant et de 2,2″ à l’arrière.

En outre, ce scooter électrique embarque un phare à LED qui garantit une bonne visibilité. Quant à la marche arrière, elle ajoute un niveau de commodité que l’on ne trouve pas souvent sur des modèles comparables.

BMW le décrit d’ailleurs le CE 02 comme un « eParkourer« , ce qui se révèle être vrai lors de notre test. En effet, que ce soit son look ou ses performances, ce véhicule se situe à mi-chemin entre le vélo électrique et le scooter électrique. Découvrons ce qu’il peut offrir sur le terrain.

Plaisir de conduire garanti

Sentez le vent, embrassez la joie et prenez le contrôle du BMW CE 02. Il suffit d’utiliser les boutons du guidon pour libérer le potentiel de ce scooter électrique.

Grâce à ses dimensions réduites – du moins beaucoup plus que son aîné le CE 04 (1,97 x 84,5 cm ex 1,14 m)- ce scooter électrique biplace allie maniabilité, praticité et facilité d’utilisation aux adolescents. Deux modes de conduite sont disponibles sur la CE 02 : Flow et Surf. Le mode Flow offre une réponse plus douce de l’accélérateur et une recharge de la batterie par régénération pendant la décélération. Le mode Surf se caractérise par une réponse plus directe de l’accélérateur et l’absence de régénération.

Les acheteurs du BMW CE 02 qui optent pour le pack Highline bénéficient du mode Flash, qui offre la réponse la plus agressive à l’accélérateur. Ce dernier permet également de profiter de poignées chauffantes.

Des fonctionnalités inédites pour améliorer la conduite

Par ailleurs, BMW a équipé le CE 02 de caractéristiques innovantes qui sont très pratiques durant notre test. En effet, le contrôle automatique de la stabilité et le contrôle de la stabilité de la récupération aident les nouveaux conducteurs à équilibrer le couple entraîné par la courroie, ainsi que le freinage antiblocage des roues avant. L’ABS des roues avant renforce la sécurité du scooter. En accord avec sa conception futuriste, le CE 02 dispose d’un système de démarrage sans clé. De plus, il comporte un pack de connectivité très intéressant pour servir une clientèle de plus en plus connectée.

Des accessoires pratiques

BMW propose également un certain nombre d’accessoires avec le CE 02. notamment les coffres latéraux Black, Urban et Adventure en 16 litres, 35-42 litres et 50-60 litres. Vous pouvez également opter pour un top case léger offrant 29 litres de rangement. D’autres options incluent des porte-bagages et des alarmes antivol.

Des performances adaptées aux jeunes motocyclistes

Destinée aux nouveaux et jeunes conducteurs, la performance tout électrique du CE 02 est plus modeste. Il dispose de deux batteries lithium-ion de 1,96 kWh alimentant un moteur électrique de 11 kW, et a une autonomie d’environ 88 km. Pour la charge, il suffit d’une prise domestique standard. Toutefois, un chargeur de 0,9 kW permet de passer de 20 % à 80 % en 170 minutes environ. En revanche, le chargeur de 1,5 kW, plus rapide, de la Highline, permet de passer en 140 minutes environ.

Le CE 02 de 11 kW atteint une vitesse maximale de 95 km/h. BMW propose également une version moins puissante de 4 kW qui peut être utilisée avec un permis voiture. Sa vitesse maximale est de 45 km/h et son autonomie de 45 km.

Conclusion

Notre test du BMW CE 02 a révélé que ce scooter électrique a été très bien conçu et qu’il est idéal pour la conduite en ville. Léger et maniable, il se faufile parfaitement dans les rues les plus fréquentées. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il ne peut parcourir qu’une distance limitée en une seule charge et que son prix est plus élevé que celui d’autre modèle. Avant de décider d’en acheter une, réfléchissez à la distance que vous devez parcourir et au montant que vous êtes prêt à dépenser. Vous pourrez ainsi déterminer si le BMW CE 02 correspond à vos besoins et à votre budget.