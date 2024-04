Test du Brumaire 3000 W : un scooter rétro captivant !

Si vous cherchez un excellent scooter électrique, on teste pour vous le Brumaire 3000 W. Ici, vous saurez absolument tout concernant ce modèle, que ce soit ses performances, ses fonctionnalités ou encore ses atouts notables.

Le Brumaire 3000 W est un scooter électrique qui ne passe pas inaperçu, tant son aspect attire l'œil. Si vous êtes passionnés de bécanes électriques, ou simplement un grand curieux, vous découvrirez ici un modèle unique.

Caractéristiques techniques

Vitesse : 45 km/h

45 km/h Poids : 96 Kg

96 Kg Moteur : 3 Kw

3 Kw Autonomie : 60 km

60 km Prix : 2790 €

Test du Brumaire 3000 W : design et conception

Le Brumaire 3000 W est un scooter électrique qui attire le regard de par son design.

En effet, le véhicule arbore un aspect rétro, tout en courbe qui lui donne une certaine élégance. Aussi, il convient parfaitement à tout le monde, hommes comme femmes. Le choix des couleurs est varié, même si le l'alliance entre le gris et le noir est le plus symbolique.

Au niveau de la conception, ce scooter semble bénéficier d'éléments durables et solides, ce qui est très rassurant. On peut notamment s'attarder sur le carénage distinctif du modèle. Modèle électrique oblige, il dispose d'un écran électrique, mais qui se distingue notamment des autres modèles par un aspect très minimaliste et rétro. Niveau commande, rien de plus simple et pratique, avec les différents boutons répartis ingénieusement des deux côtés du guidon.

En ce qui concerne la praticité, ce scooter dispose d'une boîte à gant en somme classique, mais très simple à utiliser. L'ergonomie au niveau de la position des pieds est optimale, ce qui compense avec l'espace réduit sous la selle. Ainsi, vous avez ici un véhicule au design réussi, qui compte parmi ses points forts, ainsi qu'un confort optimal.

Performances du scooter électrique

Question performance, le Brumaire n'a rien à envier aux modèles de scooter 50 cc.

Regardons tout cela de plus près, en nous concentrant en premier lieu sur un point essentiel pour un véhicule, la vitesse.

Vitesse et capacité

En termes de vitesse maximale, le Brumaire 3000 W est capable d'atteindre les 45 km/h, soit la moyenne des bons scooters 50cc.

Cette vitesse est principalement assurée par un moteur Bosch de 3000 W, gage de fiabilité et de performance. Ce qui impressionne le plus au premier abord, c'est son accélération au démarrage. En effet, le test du Brumaire 3000 W a été nécessaire pour voir que le scooter profite d'une accélération nerveuse, mais agréable. Les demandeurs en termes de puissance seront parfaitement servis.

Il est important de savoir que cette accélération en puissance n'affecte en rien la maniabilité du casque. Peu importe l'utilisation, ce dernier reste facile à utiliser.

Autonomie

Pour le test du Brumaire 3000 W, au-delà de sa puissance, nous nous sommes également concentrés sur d'autres aspects qui sont liés à sa performance globale.

Si nous avons abordé sa vitesse maximale de 45 km/h, il est tout aussi important de parler de son autonomie, et donc de sa batterie. Le scooter électrique possède non pas une, mais bien deux batteries Samsung de 60 V chacune. Bien qu'un peu lourdes, ces batteries jouent grandement dans les qualités du scooter, puisqu'avec ces dernières, le Brumaire 3000 W est capable de tenir de 70 à plus de 80 km dans des conditions optimales. Un résultat plus que satisfaisant lorsqu'on retient qu'il s'agit d'un équivalent 50 cc. Les deux batteries se rechargent en moins de 5 h et sont extrêmement durables. À vous donc la joie de parcourir de longues distances sans inquiétude, avec un véhicule puissant et solide.

Maniabilité

Le Brumaire 3000 W est aussi maniable qu'il est puissant, bien qu'étant réservé à une utilisation presque exclusivement citadine.

L'utilisation du scooter commence par le déblocage des roues grâce à une clé sans contact. Il suffit par la suite de brancher l'alimentation sur l'une des batteries et le tour est joué. Plus qu' enlever la béquille centrale et de foncer avec votre monstre de puissance et de durabilité. La conduite est tout à fait agréable, le scooter restant parfaitement maniable, même à pleine vitesse.

Aussi, que vous soyez parfaitement habitué aux scooters électriques ou encore un débutant, le scooter Brumaire 3000 W est pour vous.

Fonctionnalités

Malgré son aspect rétro, le Brumaire 3000 W est un scooter dans l'air du temps.

En termes de sécurité, il intègre un système d'alarme télécommande, contrôlable à distance sans clé. Cette alarme permet notamment de verrouiller les deux-roues. Vous pouvez également alterner entre deux modes de conduite. Le premier mode nommé « sport » vous permet d'atteindre la vitesse maximale du scooter tandis que le mode « éco » limite la vitesse à 30 km/h. Cela vous permet notamment de jauger la puissance de votre véhicule selon votre usage et différentes conditions.

À cela s'ajoute l'écran d'affichage rétro, mais qui remplit parfaitement son rôle. En effet, cet écran LCD présente parfaitement la vitesse du scooter en temps réel, le niveau de charge, mais également la phase de déblocage du scooter. Des éléments capitaux à connaître impérativement à tout moment.

Enfin, le scooter bénéficie d'une lampe halogène en guise d'éclairage. Cette dernière, bien qu'un peu vieillotte, remplit parfaitement son rôle en offrant une lumière puissante et efficace.

Robustesse

Si vous avez ici la vision d'un petit scooter électrique pratique pour les courses en ville, il est important de savoir que le Brumaire 3000 W est bien plus solide qu'il n'y paraît.

En effet, le scooter profite d'une excellente finition, notamment un carénage robuste, qui résiste sans problème aux chocs et autres coups mineurs. Ses roues le sont toutes autant avec un aspect dur, ce qui n'enlève en rien avec son excellente conduite.

Avec ses roues robustes et silencieuses, vous pouvez être parfaitement tranquille durant vos déplacements. Les routes irrégulières et les différentes caillasses qui peuvent orner les rues n'auront aucun effet sur votre scooter.

Test du Brumaire 3000 W : zoom sur le prix !

Avec un prix de 2790 €, on peut se dire qu'il s'agit d'un scooter très coûteux.

À savoir toutefois que le test du Brumaire 3000 W a révélé différents atouts du scooter qui nous permet de dire que ce prix reste abordable. En effet, en comparaison de ses caractéristiques, le prix est parfaitement au niveau du véhicule. Ne serait-ce que la présence de batteries Samsung et de moteur Bosch sont tout autant de raisons qui valent l'achat du modèle.

De plus, il n'est pas rare de voir d'autres modèles bien moins intéressants et performants au double, voire le triple de son prix. Vous savez exactement de quoi le Brumaire est capable et quelles sont ses limites. Avec ces informations en main, il est facile de dire que ce scooter possède un excellent rapport qualité/prix.

Ainsi, vous avez ici un scooter abordable qui dispose largement plus de qualités que de défauts. Le point unique qui pourrait vous dissuader d'acheter ce modèle est votre préférence.

À qui est destiné le Brumaire 3000 W ?

Comme énoncé précédemment, le Brumaire 3000 W est un scooter électrique adapté à tout le monde.

Toutefois, il est vrai que le casque peut davantage parler aux citadins et aux habitués du transport en ville. Son système d'éclairage convient parfaitement à des déplacements nocturnes, en plus d'une discrétion extrême grâce à ses roues et moteurs silencieux.

Si l'utilisation principale du scooter est en ville, il vous est possible de vous déplacer hors des sentiers battus puisque le véhicule se montre particulièrement robuste. Cependant, les longs déplacements en ville ne sont pas conseillés en raison de la nature électrique du véhicule, mais aussi de l'indisponibilité des points de recharges.

Aussi, cela vous demandera de jauger préalablement les distances entre le point de départ et celui d'arrivée lorsque vous vous balader sur les routes. Heureusement, la mise en place des deux modes de conduite peut grandement vous aider.

Brumaire 3000 W Le scooter électrique adapté pour le déplacement urbain Voir l'offre Verdict Au vu des résultats du test du Brumaire 3000 W, il est évident que ce scooter électrique a tout pour plaire. Sa facilité d'utilisation, son autonomie élevée ou encore ses différentes fonctionnalités sont toutes autant de raisons qui justifient son prix de 2790 €. Élégant, avec un design reconnaissable, ce scooter parle à tout le monde, convenant parfaitement aux utilisateurs les plus expérimentés comme les nouveaux. Le test effectué sur le scooter s'est révélé être très intéressant, nous dévoilant différents détails qui ajoutent des qualités au véhicule. On peut notamment parler de la robustesse des roues, de l'ergonomie au niveau des pieds ou encore de la selle confortable, bien qu'un peu limite niveau espace.Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est son manque de puissance. À noter toutefois que les résultats au niveau de la vitesse sont représentatifs des modèles 50 cc. Ainsi, si vous voulez un véhicule maniable, abordable et parfait pour la conduite en ville, le Brumaire 3000 W vous conviendra parfaitement. On aime Excellente maniabilité

Bonne autonomie

Système d'alarme très pratique

Modèle robuste et durable On aime moins Vitesse insuffisante

Espace limité en dessous de la selle

