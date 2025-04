Le studio Science SARU revisite Ghost in the Shell version Dan da dan

Science SARU va bientôt nous servir leur propre adaptation de Ghost in the Shell, revisitée à leur sauce !

Le studio d’animation japonais Science SARU revisite Ghost in the Shell dans une nouvelle adaptation. Ce nouvel anime de science-fiction sort en 2026 et revient aux racines du manga de Masamune Shirow. Elle apportera également une touche contemporaine propre au style unique de Science SARU. Ils ont déjà sorti un teaser alléchant ainsi que les premiers visuels.

Science SARU revisite Ghost in the Shell, une œuvre culte

Fabriquer une nouvelle itération du manga original de Masamune Shirow est une tâche ambitieuse. Pourtant, Science SARU semble bien décidé à honorer l’héritage de Ghost in the Shell. Le teaser, qu’ils ont récemment dévoilé, met l’accent sur des éléments visuels qui s’inspirent directement des planches originales de Shirow. Les fans y retrouvent principalement les Fuchikomas, ces tanks robotisés emblématiques du manga. Les adaptations précédentes les avaient habituellement remplacés par les Tachikomas.

Le studio a aussi choisi une approche artistique plus brute. Elle sera également plus fidèle comparée à la série des années 90, bien qu’elle figure parmi les animes cultes de l’époque. Cette décision marque un contraste avec les styles plus lisses des adaptations précédentes de Ghost in the Shell. Le projet pourra ainsi s’ancrer dans l’identité visuelle originale tout en y intégrant la patte caractéristique de Science SARU. On l’avait déjà remarquée dans des œuvres comme Keep Your Hands Off Eizouken.

Une modernisation ambitieuse alliant tradition et innovation

Outre son retour aux sources, Science SARU mise également sur des innovations narratives et techniques pour moderniser la franchise. Cette nouvelle version de Ghost in the Shell explore par exemple des thématiques contemporaines inédites. Je citerais notamment l’éthique de l’intelligence artificielle et l’évolution des cyber-technologies. En même temps, la série conserve les questionnements philosophiques intemporels de l’œuvre originale.

Sur le plan technique, Science SARU bénéficie du soutien du studio Production I.G. On peut donc s’attendre à une qualité d’animation de haut vol. En combinant leur style visuel innovant à cette expertise reconnue, le studio compte produire un Ghost in the Shell revisité, mais respectueux du matériau d’origine. Cette nouvelle série par le même studio que Dan Da Dan sera aussi résolument moderne. Si les autres adaptations s’éloignaient un peu du manga, celle-ci veut séduire à la fois un nouveau public et les anciens fans.

