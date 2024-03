Dans quel ordre faut-il regarder Jujutsu Kaisen ?

Depuis quelques années, un nouveau manga fait sensation auprès des lecteurs et amateurs d'anime : Jujutsu Kaisen. Cette série, écrite par Gege Akutami, compte déjà plusieurs millions d'exemplaires vendus dans le monde et s'est hissée au sommet des meilleures ventes en peu de temps. Vous vous demandez dans quel ordre il faut regarder Jujutsu Kaisen ? Suivez le guide.

Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que c'est ?

Jujutsu kaisen est une œuvre écrite et dessinée par l'auteur japonais Gege Akutami. Elle s'inscrit dans le genre shōnen, un style apprécié des adolescents et jeunes adultes. La série a débuté en mars 2018 dans le magazine Weekly Shōnen Jump. Elle connaît rapidement un grand succès à travers ses publications régulières grâce à son intrigue accrocheuse et à son style graphique particulièrement soigné.

Suite au succès du manga au Japon, une adaptation en anime a vu le jour en octobre 2020. Le studio MAPPA prend alors en charge la réalisation de la série d'animation. Ce studio a déjà connu plusieurs succès par le passé, puisqu'il a réalisé des séries incontournables telles que « Yuri on Ice » ou encore « Dorohedoro ». L'anime connaîtra une diffusion à l'international via des plateformes de streaming, permettant au public occidental de découvrir à son tour l'univers de Jujutsu Kaisen.

Une histoire riche en rebondissement

L'histoire de Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où les créatures surnaturelles, appelées « fléaux », menacent l'humanité. Seules les personnes possédant des pouvoirs issus du jujutsu, une technique similaire aux arts martiaux et à la sorcellerie, peuvent y faire face.

Le héros principal, Yuji Itadori, est un lycéen doté d'une force hors du commun malgré son apparence banale. Alors qu'il vient en aide à un ami poursuivi par un fléau, il ingère un doigt maudit qui va bouleverser sa vie. En consommant ce doigt, Yuji devient l'hôte de Sukuna, une puissante entité démoniaque que tous craignent.

Accompagné de ses camarades élèves Sorcier exorcistes – Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et leur enseignant Gojo Satoru – Yuji doit désormais apprendre à contrôler le pouvoir de Sukuna tout en combattant les fléaux qui compromettent la sécurité des humains.

Des personnages riches en couleur

Si Jujutsu Kaisen a rencontré un tel succès, c'est aussi grâce à ses personnages attachants et bien développés.

Yuji Itadori est un lycéen ordinaire jusqu'au jour où il ingère l'un des doigts maudits de Sukuna, le plus puissant des fléaux. Dès lors, son existence bascule et il se retrouve propulsé au cœur de la guerre entre exorcistes et démons. Yuji fait preuve d'une force physique exceptionnelle ainsi que d'une empathie touchante pour ses amis et même parfois pour ses ennemis. Il cherche à comprendre et à aider ceux qu'il croise sur son chemin, réussissant régulièrement à créer des liens avec des personnes a priori peu enclines à lui accorder leur confiance.

Autre élève en première année à l'école de Jujutsu, Nobara Kugisaki est une jeune femme pleine de ressource qui a appris à faire preuve d'indépendance suite à un passé difficile. Elle rêve de devenir une grande sorcière afin de montrer aux habitants de son village natal que sa persévérance finira par porter ses fruits. Nobara arbore souvent une attitude arrogante, voire provocante, mais cache aussi un grand cœur derrière cette façade rude.

Également en première année à l'école de Jujutsu, Megumi Fushiguro est un personnage plus réservé et introverti que ses camarades. Malgré cette apparence froide, il se révèle être un individu profondément altruiste et préoccupé par le bien-être de ses proches. Son passé difficile fait écho à celui des autres protagonistes, renforçant ainsi les liens entre eux et leur détermination commune à faire triompher la justice.

Ordre de diffusion de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen Saison 1

La saison 1 de Jujutsu Kaisen est diffusée pour la première fois sur nos écrans entre le 3 octobre 2020 et le 27 mars 2021 pour un total de 24 épisodes. Les spectateurs sont alors introduits dans un univers où cohabitent humains et créatures surnaturelles. Ces dernières sont connues sous le nom de malédiction.

Les malédictions ou fléaux sont des esprits nés des sentiments négatifs des êtres humains. Ces créatures surnaturelles menacent l'humanité au quotidien. Seules les personnes possédant des pouvoirs issus du jujutsu, une technique similaire aux arts martiaux et à la sorcellerie, peuvent y faire face.

Dans cette première partie, on découvre différents personnages tels que Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki ou encore Satoru Gojo, qui seront amenés à jouer un rôle important dans la suite de la série. Cette saison pose également les bases du scénario et introduit les grandes thématiques de l'œuvre comme la frontière entre bien et mal ou la responsabilité face au pouvoir.

Jujutsu Kaisen Saison 2

Les studios Mappa restent en charge de la production de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Cette dernière apparait pour la première fois sur nos écrans entre juillet et décembre 2023, pour un total de 23 épisodes.

Cette suite reprend l'histoire la où la saison 1 se termine. Elle va présenter plusieurs arcs narratifs qui verront les personnages évoluer sur différents plans. Les héros vont ainsi devoir relever de nouveaux défis et affronter de nouveaux adversaires pour continuer à grandir.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen nous permet notamment de découvrir le tant attendu arc de Shibuya. Nos héros vont donc affronter des missions périlleuses au cœur de Tokyo où plusieurs événements mystérieux et inquiétants ont lieu. Ils se retrouvent alors pris dans cette enquête dangereuse où elles devront affronter des adversaires redoutables tout en essayant de protéger la population.

Jujutsu Kaisen 0

Avant Jujutsu Kaisen tel que nous le connaissons aujourd'hui, Gege Akutami a publié en 2017 un one-shot intitulé « Jujutsu Kaisen 0 : Tokyo Metropolitan Magic Technical School« . Cette histoire sert de préquelle au manga et met en scène Yuta Okkotsu, un jeune Sorcier exorciste tourmenté par une malédiction étrange.

Cette histoire condensée permet aux lecteurs de découvrir l'univers de Jujutsu Kaisen sous un autre angle, tout en présentant des personnages emblématiques qui feront leur apparition dans la série principale. Face à l'engouement suscité par ce one-shot, un film d'animation adaptant cette histoire est actuellement en développement et devrait sortir prochainement.

Cette histoire se déroule un an avant les aventures de Yuji Itadori, lorsqu'un autre jeune homme faisait ses premiers pas dans le domaine du combat contre les malédictions. Yuta Okkotsu voit ainsi sa vie basculer quand l'esprit de son amie d'enfance décédée s'impose au-dessus de lui. Évoluant entre protection et menace pour ceux qui l'entourent, ce nouveau protagoniste va être pris sous l'aile de Satoru Gojo et rejoindre la fameuse école des exorcistes.

Même si Jujutsu Kaisen 0 est un film à part entière, il vaut mieux le regarder après avoir vu la saison 1. Ce long métrage se concentre sur les événements qui ont précédé la série principale et il introduit des personnages importants, comme Yuta Okkotsu et Rika Orimoto. Aussi, puisqu'il s'agit d'une préquelle, vous apprécierez mieux certaines scènes avec un contexte déjà établi.

Comment regarder Jujutsu Kaisen ?

Jujutsu Kaisen connait un grand succès auprès des fans de japanimation. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve dans le catalogue de nombreuses plateformes de streaming. On conseille toutefois de rester dans la légalité afin de soutenir ceux qui ont donné vie a cette œuvre.

Crunchyroll

Cette plateforme est l'une des plus populaires pour suivre des séries d'animation. Vous pourrez ainsi regarder Jujutsu Kaisen dans l'ordre sur Crunchyroll, mais également d'autres animés populaires. Cela est notamment le cas de Naruto, de My Hero Academia, et bien d'autres. Ce site de streaming propose un large choix de formules d'abonnements. Vous bénéficierez alors de plusieurs avantages, comme l'accès a une version HD de votre animé favori ou encore le stream sans publicité.

WAKANIM

Pour les fans d'anime résidant en Europe, WAKANIM est une autre excellente option pour regarder Jujutsu Kaisen dans le bon ordre. Créé par des fans, pour les fans, ce service de streaming propose un catalogue riche en œuvres japonaises, allant des séries phares aux films d'animation. Vous pouvez visionner les épisodes de Jujutsu Kaisen à la fois en version originale sous-titrée et en version française.

Canal+ Series

Si vous êtes plutôt amateur des productions françaises ou internationales, telles que Netflix ou HBO, alors Canal+ Series pourrait bien être la solution idéale pour vous. Il est vrai que cette plateforme se focalise davantage sur les séries grand public et les blockbusters. Toutefois, elle inclut également Jujutsu Kaisen dans son catalogue. Ce service offre donc un bon compromis pour ceux qui souhaitent passer facilement des dernières saisons de leurs séries préférées à l'univers fantastique de cet anime captivant.

Quand sortira la saison 3 de jujutsu kaisen ?

Cette question est sur toutes les lèvres des fans de Jujutsu Kaisen. La production a d'ailleurs officiellement annoncé travailler sur la saison 3 de cet animé le 28 décembre 2023. Cependant, jusqu'ici, aucune annonce officielle n'a été faite concernant la sortie de la suite des aventures de Yuji Itadori.

Malgré l'absence d'une date officielle concernant la sortie de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, plusieurs rumeurs circulent parmi les fans sur les réseaux sociaux et les forums en ligne. Certains affirment que la diffusion de la prochaine saison pourrait se faire dès l'été 2024, tandis que d'autres pensent qu'il faudra attendre l'automne 2024.

On ne doit pas oublier que Jujutsu Kaisen s'inspire directement du manga de Gege Akutami. Le rythme de publication des chapitres du manga peut également influencer la date de sortie de la saison 3. Si le manga n'est pas suffisamment avancé, les scénaristes de la série d'animation devront soit attendre, soit créer un contenu original pour combler l'écart.