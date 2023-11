Scandale : Les animateurs de « Jujutsu Kaisen » n’en peuvent plus !

Le studio d’animation MAPPA, célèbre pour des œuvres telles que « Jujutsu Kaisen », est actuellement au cœur d’une controverse concernant les conditions de travail de ses animateurs.

Ces derniers se sont exprimés sur les réseaux sociaux, déplorant des délais de production intenables et une rémunération insuffisante, soulignant un environnement de travail toxique et des attentes irréalistes. Des animateurs, dont HoneHone et Barikios, ont ouvertement critiqué le studio pour avoir dû compléter des projets, comme le film « Jujutsu Kaisen 0», en seulement quatre mois, un délai extrêmement court pour un film d’une franchise établie​​.

Les déclarations des animateurs de « Jujutsu Kaisen » sur les réseaux sociaux, telles que celles d’Arai Kazuto et RocciaNobili, témoignent d’un mécontentement généralisé face à une charge de travail écrasante et à un manque de reconnaissance.

Les commentaires de Itsuki Tsuchigami mettent en lumière une rémunération qui ne reflète pas l’effort investi dans la production, et Hakuyu Go exprime le cynisme croissant au sein de l’équipe face à la priorisation des partenaires d’affaires et des membres du conseil d’administration, au détriment du bien-être du personnel​​.

Alors que la production de la deuxième saison de « Jujutsu Kaisen » touche à sa fin, il semble que les conditions de travail ne s’améliorent pas, malgré les alertes des animateurs. Cette situation met en évidence un problème systémique plus large dans l’industrie du divertissement, où la culture du crunch —des périodes de travail intensif avant des échéances importantes— est devenue une norme malheureusement acceptée, comme en témoigne le récent film « Spider-Man: Across the Spider-Verse » et d’autres secteurs tels que l’industrie du jeu vidéo.

L’espoir demeure que MAPPA prenne des mesures pour résoudre ces problèmes, potentiellement à travers une grève ou la formation d’un syndicat, bien que ces solutions soient difficiles à mettre en place​