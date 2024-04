Ce site de streaming pirate cartonne ! Disney, Netflix et le tout Hollywood à l’attaque

Voici le site de streaming pirate qui ne cesse de monter en puissance et qui fait trembler Disney Plus et Netflix !

Les films et séries piratées font un retour en force, et cela n'est pas sans conséquence pour les géants du divertissement tels que Netflix et Disney Plus. Parmi les plateformes pirates qui ont actuellement le vent en poupe, FMovies se trouve en bonne position avec des audiences record depuis son lancement. Cette montée fulgurante suscite l'inquiétude des principaux acteurs de l'industrie de streaming et tout Hollywood.

Pourquoi de plus en plus d'abonnés se tournent aujourd'hui vers ce site de streaming pirate au détriment des sites légaux ? Comment les plateformes de streaming légales tentent de gagner cette bataille ? Un décryptage rapide de ce phénomène dans ce qui suit !

Un site de streaming pirate pour des tarifs moins chers ?

Au fil des années, Internet a révolutionné de nombreux aspects de nos vies, y compris la manière dont les œuvres intellectuelles sont détournées. Les films et les séries ont été parmi les premières créations à circuler librement en ligne, ce qui a posé d'importants défis aux instances juridiques. D'où la naissance des sites légaux de streaming.

Sauf que d'un côté, nous avons les sites légaux de streaming et de l'autre les sites pirates. Malgré les efforts des autorités à endiguer le phénomène lié au site de streaming pirate, il faut reconnaître que le phénomène a enregistré un regain au cours de ces derniers mois.

Cette recrudescence s'explique en partie par l'augmentation constante des tarifs des services proposés par les sites des streaming légaux. Vienne s'ajouter à cela la multiplication des abonnements payants, incluant ceux de Netflix, Prime Video, Disney Plus, Canal VOD. Tout cela fait en sorte que les factures s'alourdissent à la fin du mois.

Dans ce contexte, les plateformes de streaming illégales font un retour en force, avec FMovies en tête. Ce site de streaming pirate enregistre pas moins de 160 millions de visites par mois. Un tiers d'entre eux provient directement des États-Unis. Il arrive même à dépasser les poids lourds tels que Disney Plus ou Crunchyroll. De quoi soulever les préoccupations des sites des streaming légaux !

Face à la montée en puissance de FMovies et de ses concurrents, Charles Rivkin, PDG de la Motion Picture Association, a récemment exprimé son souhait de mettre en place un régime pour bloquer ces sites aux États-Unis. Bien qu'un tel système ait déjà été appliqué avec succès dans d'autres pays, son adoption aux États-Unis s'avère complexe. En effet, ce genre de blocage va à l'encontre du principe de liberté d'accès à Internet.

Il est donc probable que des discussions plus approfondies auront lieu pour trouver des solutions à ce problème croissant. En France, par exemple, l'adoption du dispositif Hadopi depuis 2009 pour lutter contre le piratage audiovisuel semble être inefficace. En effet, de nouveau site pirate de streaming ne cesse de voir le jour. Une affaire à suivre de très près face aux enjeux majeurs du streaming dans l'univers du divertissement au monde !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.