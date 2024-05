Le MCU remplacera Spider-Man par ce personnage dans sa Phase 5 : certains ne seront pas contents

C'est officiel, Spider-Man sera remplacé dans la Phase 5 du MCU. La rumeur vient de se confirmer et de prime abord, cela ne semble pas plaire aux fans du Metaverse !

Après une Phase 4 des plus controversées, il faut croire que Marvel va encore plus loin avec sa Phase 5 ! En effet, la maison de production a décidé que pour cette prochaine sortie, Spider-Man (incarné par Tom Holland) ne sera pas de la partie. Cette décision a choqué plus d'un, étant donné qu'un groupe de super-héros sans l'homme-araignée c'est comme un gâteau au chocolat qui ne contient pas de chocolat !

Au fur et à mesure que l'univers du MCU s'étend, de nouveaux personnages seront ajoutés dans l'histoire. Cela a été le cas avec Iron Man qui fut remplacé par Riri Williams. Et comme cela ne s'arrête pas là, le prochain sur la lice du MCU est Spider-Man !

Qui va remplacer Spider-Man dans la Phase 5 du MCU ?

Après plusieurs mois d'attente, on connaît enfin le visage de celle qui prendra la place de Spider-Man dans la Phase 5 du MCU. C'est confirmé, ce rôle sera attribué à Kamala Khan (Iman Vellani), alias Mme Marvel.

Cette super-héroïne est capable de maîtriser l'énergie cosmique grâce à une paire de bracelets magiques. Fan du Captain Marvel, elle combattra à ses côtés en compagnie de Monica Rambeau. Dans la première bande-annonce, nous pouvons la voir changer de place avec Monica. Cela permet donc de confirmer que Kamala prendra la place de Peter Parker dans le MCU !

MCU : l'erreur à éviter avec Kamal Khan pour ne pas frustrer les fans

Le MCU a été pointé du doigt en attribuant à Spider-Man une figure de mentor tout au long de ses apparitions. Cela a hérissé plus d'un poil, surtout auprès des fans de Marvel. Pour éviter de retrouver les mêmes critiques, le MCU doit donc éviter de répéter cette formule avec Kamal Khan. Cette dernière doit faire ses preuves pour devenir une héroïne à part entière et à apprendre de ses erreurs.

Il faudrait donc éviter qu'elle ne se retrouve dans l'ombre de Carol Danvers ou encore de Monica Rambeau. Bien que l'introduction de Kamala Khan dans le prochain MCU ne semble pas faire l'unanimité, on espère que son personnage apportera une nouvelle dynamique à l'univers cinématographique de Marvel !

