Plongez dans l’univers du webtoon !

Venu tout droit de Corée du Sud, le webtoon ou manhwa est un nouveau format de bandes dessinées. A lire de haut en bas, il séduit de nombreux lecteurs à travers le monde. Alternatives numériques aux BD traditionnelles et aux manga japonais, les manhwa se démarquent également par leur manière unique de raconter des histoires. Leurs créations sont souvent riches en émotions.

Qu'est-ce qu'un webtoon ?

Le terme « webtoon » est la contraction des mots anglais « web » et « cartoon », signifiant littéralement « dessin animé sur le Web ». Mais les webtoons sont bien davantage que de simples dessins animés. Ce sont en réalité des bandes dessinées numériques en couleurs. Elles ont été pensées spécialement pour être lues sur des appareils tels que les smartphones et les tablettes. Cela les rend accessibles partout, à tout moment, et pour tous.

Les créateurs des webtoons, appelés « auteurs », font preuve d'une grande imagination. Ils rivalisent de talent pour proposer des histoires captivantes en plusieurs épisodes. Les genres sont variés. On peut trouver des récits dramatiques, fantastiques, mystérieux, romantiques, et bien d'autres encore. Souvent publiés de façon hebdomadaire, voire quotidienne, les webtoons sont devenus populaires, notamment en Corée du Sud où ils ont vu le jour.

Histoire du webtoon

Bien qu'il existe depuis quelques années, le webtoon a vraiment connu un essor important avec l'arrivée massive des smartphones et tablettes sur le marché mondial. Originaires de Corée du Sud, les premiers webtoons ont été publiés en 2003 par des portails Internet comme Daum et Naver.

Au début, ces histoires étaient présentées sous forme d'images statiques accompagnées de texte. Cependant, les auteurs ont rapidement compris tout le potentiel de cette plateforme numérique. Ils exploitent la possibilité d'intégrer des effets sonores, animations et autres dimensions interactives souvent absentes du format papier. La popularité des webtoons n'a cessé de croître en Asie. Aujourd'hui, ils attirent des millions de lecteurs à travers le monde.

Des sagas telles que « Noblesse« , « Tower of God« , ou « The Gamer « ont conquis le cœur de nombreux fans. Elles se sont imposées comme les géants du monde des webcomics. La vague Hallyu (la propagation de la culture sud-coréenne) a également contribué à rendre ces œuvres populaires en Occident.

Adaptations de webtoons célèbres

Compte tenu de leur succès, plusieurs webtoons ont franchi les frontières. Ces titres sont désormais disponibles sous forme d'anime, de films ou de séries télévisées. Par exemple, l'action horrifique « Sweet Home« , adaptation du webtoon coréen éponyme, est aujourd'hui disponible sur Netflix sous forme de série live-action à succès. L'année 2020 a également vu l'apparition de deux adaptations animées pour des séries phares : « Tower of God » et « The God of High School ».

Quelques sites pour lire des webtoons

Naver Webtoon

Créé en 2004 par Naver, il propose un éventail très large de bandes dessinées disponibles gratuitement en ligne. Le site s'adapte aux différentes langues et offre une interface ergonomique pour faciliter la lecture sur différents supports. Le design vertical caractéristique du format webtoon permet une navigation fluide sur smartphone et tablette.

Line Webtoon

Fruit du partenariat entre Line Corporation et Naver, cette plateforme lancée en 2014 est disponible uniquement sous forme d'application mobile. Elle propose un vaste choix de webtoons traduits dans plusieurs langues, allant des titres phares aux séries moins connues. Outre cet aspect multilingue, Line Webtoon met également en avant la communauté qui gravite autour de ses œuvres. Elle encourage les artistes indépendants. La plateforme organise régulièrement des concours pour découvrir de nouveaux talents.

TappyToon

C'est une autre plateforme assez récente qui mise sur la qualité de ses sélections ainsi que sur les licences officielles afin d'attirer les lecteurs. À la différence de ses concurrents, TappyToon propose une offre freemium. Cette formule inclut des séries gratuites entrecoupées d'épisodes payants. Ce qui permet ainsi aux auteurs de monétiser leur travail.

Delitoon

Développée par une équipe française en 2011, Delitoon a choisi de se spécialiser dans les webtoons traduits du coréen. Elle propose également des œuvres originales françaises. Comme TappyToon, Delitoon utilise un système freemium. De ce fait, elle offre un plus grand soutien financier aux créateurs.

Webtoons en France

Quelques maisons d'édition françaises ont pris conscience des possibilités offertes par les bandes dessinées numériques. Elles se sont lancées dans l'adaptation de manhwas pour le marché francophone. En tout cas, les webtoons rencontrent un vif succès auprès des nouvelles générations de lecteurs, bien plus habituées à lire sur leurs smartphones que dans des livres papier.

10 webtoons incontournables à lire absolument

« Solo Leveling », l'antihéros à la coréenne

Il s'agit d'un webtoon fantastique et d'action mettant en scène Sung Jin-Woo. Ce chasseur faible et malchanceux se retrouve mystérieusement doté de pouvoirs incroyables. Il les a obtenus après avoir survécu à un donjon particulièrement meurtrier. Sung doit alors gérer les conséquences de cette transformation et s'adapter à sa nouvelle vie.

Fans d'action et de jeux vidéo, ce webtoon est pour vous ! À travers chaque arc narratif, « Solo Leveling » nous plonge dans un univers où les joueurs doivent constamment faire preuve de courage face aux situations périlleuses qu'ils rencontrent. En progressant dans l'histoire, nos héros devront également affronter les enjeux politiques et sociaux.

« True Beauty », le secret de la vraie beauté

Jugyeong Lim est une jeune fille complexée par son apparence. Elle décide d'apprendre à utiliser le maquillage pour se transformer en beauté éblouissante. Ce webtoon traite des thèmes actuels tels que l'estime de soi, la perception des autres et l'apparence physique, tout en mêlant romance et humour.

L'héroïne de « True Beauty » utilise habilement le maquillage pour passer de « laide » à « belle ». Toutefois, elle comprendra peu à peu que la vraie beauté ne se trouve pas seulement dans un visage parfait. C'est davantage la force de caractère, les qualités humaines et la capacité à accepter les autres tels qu'ils sont.

« Tower of God », destins croisé

Ce webtoon fantastique raconte l'histoire de Bam et Khun Aguero Agnes dans leur quête pour grimper la mystérieuse « Tour de Dieu », persuadés qu'ils y trouveront leurs rêves et leurs espoirs. Pourtant, ils devront faire face à bien des obstacles s'ils veulent parvenir au sommet.

« Tower of God » séduit les lecteurs par l'écriture habile de son auteur, la diversité des situations et l'évolution fascinante de ses personnages. Les destins croisés et les alliances qui se forment au fil de l'histoire sont autant d'éléments qui rendent chaque chapitre imprévisible.

« Let's Play », que le jeu commence !

Véritable plongée dans l'univers des jeux vidéo, « Let's Play » raconte l'histoire de Sam Young, game designer et vidéaste sur YouTube, qui voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'un critique célèbre dans son immeuble. Le webtoon aborde également des thématiques telles que la création et la passion pour les jeux vidéo.

Au-delà de la romance, « Let's Play » met également en avant la communauté de gamers et s'intéresse aux enjeux réels qui entourent le développement de jeux vidéo, ainsi qu'aux difficultés rencontrées pour réussir sur internet et nouer des amitiés durables.

« Bastard », récit sombre et prenant

Fils d'un tueur en série, Jin Seon doit composer avec la présence oppressante et terrifiante de son père. Lorsque Seon affronte son destin et prend le risque de protéger une de ses camarades de classe, il devra user d'une grande force mentale et physique pour survivre aux événements qui s'enchaînent.

« Bastard » place ses lecteurs face à des questionnements éthiques et moraux intenses. Dans ce webtoon, rien n'est prévisible, et chaque choix du protagoniste nous pousse à réfléchir sur les frontières entre le bien et le mal.

« UnOrdinary » : une histoire d'amitié et d'émancipation

Dans la série « UnOrdinary« , les superhéros ne sont pas réservés aux comics américains ! Cette création originale de l'auteure uru-chan propose une narration haletante et des personnages très attachants, dont John, le protagoniste principal, qui semble être le seul jeune sans pouvoir dans un monde de surhumains. Tandis que ses amis disposent de capacités extraordinaires, il tente tant bien que mal de trouver sa place et de composer avec sa singularité.

Au fil des épisodes, on découvre que John possède un passé mystérieux et pourrait finalement jouer un rôle crucial dans cette société régie par les pouvoirs et les inégalités.

« Hooky », un savant mélange d'humour et de mystère

Dans le monde enchanté de « Hooky« , suivons les aventures de Dani et Dorian, deux jeunes apprentis sorciers dont la quête initiatique va les mener à affronter divers ennemis et à percer les secrets de la magie. L'auteure Míriam Bonastre Tur semble prendre un malin plaisir à brouiller les pistes et à surprendre ses lecteurs avec des rebondissements aussi inattendus que savoureux.

Le succès de « Hooky » tient autant à son scénario captivant qu'à sa galerie de personnages attachants, où chacun trouve rapidement son favori et peut s'identifier aux différentes situations rencontrées. Si vous aimez les histoires de sorcellerie et d'amitié, nul doute que cette série saura vous séduire et vous tenir en haleine jusqu'à sa conclusion.

« The Boxer » : dans le ring de la vie

La série « The Boxer » est un véritable plaidoyer pour la persévérance et la résilience. En suivant les pas de Yu, jeune boxeur prodige qui doit affronter ses propres démons autant que ses adversaires sur le ring, on se prend rapidement au jeu des combats haletants et des rebondissements dramatiques. Mais c'est peut-être dans l'évolution des personnages que cette bande dessinée numérique brille le plus, avec une psychologie fouillée et des relations complexes entre les protagonistes.

« The Boxer » nous entraîne donc dans le milieu du sport et de la compétition, mais également en immersion sur les chemins tortueux de la rédemption, de la souffrance et de l'amitié. Une série captivante à découvrir sans modération !

« Sweet Home » : horreur, suspense et émotions fortes au rendez-vous.

Loin des romances et des quêtes initiatiques, la série « Sweet Home » change complètement de registre et nous entraîne sans avertissement dans un univers apocalyptique et terrifiant. Le héros, Cha Hyeon-su, est un adolescent introverti qui déménage malheureusement dans un immeuble aux résidents étranges et aux secrets inquiétants. Petit à petit, ils sont tous confrontés à d'horribles monstres anthropophages et doivent apprendre à s'unir pour survivre.

Cette série phénomène n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous êtes fan de frissons et d'ambiance glauque, « Sweet Home » devrait rapidement rejoindre votre sélection de webtoons incontournables.

« Age Matters », une histoire réaliste, drôle et touchante

Pour terminer cette excursion dans le monde des webtoons, la série « Age Matters » nous offre un charmant voyage au cœur d'une romance teintée d'autodérision. Rose Choi, une trentenaire divorcée, doit composer avec son nouveau manager, Daniel Yoon, jeune homme ambitieux qui a tout pour plaire. Sauront-ils surmonter leurs différences et laisser parler leur cœur ? Seul le temps répondra !

Avec son scénario bien ficelé et ses personnages crédibles, »Age Matters » se démarque par sa capacité à aborder avec légèreté des thèmes comme le choc des générations, le travail et l'amour. Une série rafraîchissante et divertissante qui mérite amplement sa place parmi les webtoons les plus populaires.

