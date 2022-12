Top des dramas coréens sur Netflix en ce moment

Pour les amateurs de drama coréen, Netflix est une véritable mine d’or. En effet, le géant du streaming propose une large sélection de séries sud-coréennes, allant des plus classiques aux plus modernes. Dans ce dossier, nous vous proposons une sélection des meilleurs dramas coréens disponibles sur la plateforme SVOD en ce moment.

Véritable phénomène planétaire, les séries coréennes ont su se faire une place de choix auprès des sérivores, avec leur lot de romance, de suspense et d’intrigue. Alors, vous en avez assez de voir les mêmes acteurs, d’entendre les mêmes sujets ? Vous souhaitez vous ouvrir à de nouvelles cultures ? Passez dès maintenant à l’univers sud-coréen. Et si vous êtes à la recherche de nouvelles séries à dévorer, Netflix a concocté pour vous une jolie sélection des dramas qui vont vous tenir en haleine pendant des heures.

Comédies romantiques, horreur, thriller, énigmes policières, action, historiques, fantastiques… Découvrons sans plus attendre les meilleurs titres à ne surtout pas manquer sur votre site de streaming préféré.

Behind Every Star : le remake sud-coréen de Dix Pour Cent

Après Ten Percent et Call my agent Bollywood, c’est au tour du Pays du matin calme de lancer son propre remake de la série Dix Pour Cent. Il s’agit d’une comédie française créée par Fanny Herrero.

Baptisée Behind Every Star, cette version sud-coréenne réalisée par Baek Seung-ryong nous dévoile le quotidien rythmé des employés de la prestigieuse agence artistique, Method Entertainment. Entre querelles de bureau et tensions en tout genre, ces derniers doivent également composer avec le tempérament et le caractère bien trempé des célébrités dont ils s’occupent.

Nous verrons également au fil des douzes épisodes de ce drama coréen sur Netlfix, les journées pas toujours facile de Ma Tae Oh. Fin stratège dans le domaine professionnel, mais particulièrement désorganisé et désorienté dans sa vie perso, le directeur de l’agence devra faire front pour assurer tant bien que mal le succès de son agence. Et tout cela, en faisant face aux aléas de la vie et des amours.

Bad and Crazy : un bon mélange d’action et d’humour

Les dramavores fans d’action à la recherche d’une série sans prise de tête vont saliver à coup sûr avec Bad and Crazy. Une série policière déjantée, déchaînée et intense qui va sans aucun doute apporter le petit coup de boost qui nous manque pour finir l’année en beauté.

Réalisé par Yoo Sun-Dong (The Uncanny Counter), Bad And Crazy suit le parcours de Ryu Soo-Yeol. Un inspecteur de police compétent qui flirte régulièrement avec l’éthique. D’ailleurs, il n’hésite pas à se laisser corrompre pour obtenir une promotion. Alors qu’il monte les échelons en courbant l’échine devant les mauvaises fréquentations, sa vie va changer du tout au tout lorsqu’il découvre sa double personnalité. Prénommé K, son alter égo un peu fou sur les bords n’hésite pas à user de ses poings pour se faire justice lui-même. Pour le reste, on vous laisse découvrir !

Under the Queen’s Umbrella : une belle comédie historique

En phase de devenir l’un des drama coréen d’époques les plus populaires de l’année 2022 sur Netflix, Under the Queen’s Umbrella bat tous les records dans son pays d’origine. Il commence également à faire parler de lui dans le monde entier.

Depuis le samedi 19 novembre, les abonnés de Netflix ont la chance de suivre de près le quotidien mouvementé de la reine Im Hwa Ryung. Alors que l’épouse officielle du roi de Joseon est supposée agir avec dignité, grâce et humilité, cette dernière désespérée par ses fils fauteurs de trouble n’a plus que faire des règles de bienfaisance.

En effet, déterminée à leur donner une éducation d’exception, elle n’hésite pas à écorcher le masque de la reine douce et parfaite qu’elle s’est forgée. Sa mission ? Faire de ses autres fils des princes dignes de succéder au trône. Et cela, si le Grand Prince Seongnam ne se remet pas rapidement de son état.

Glitch : une chasse aux ovnis made in Korea

Vrai bol d’air frais dans la catégorie SF, Glitch reprend avec brio les mythes de l’univers extra-terrestres. Signé Jin Han-Sae, déjà créateur du superbe drama coréen ExtraCurricular de Netflix dont on attend la saison 2 avec impatience, l’histoire tourne autour d’un duo peu probable Hong Ji Hyo et Heo Bo-Ra.

Alors qu’elle vit une relation sans tumulte et sans trop de chichi avec son petit ami depuis 4 ans, Hong Ji Hyo le voit disparaître subitement dans un mystérieux flot de lumière. Bien déterminée à découvrir la vérité, elle se rapproche d’un club de passionnés d’OVNIs. Dont fait partie Heo Bo Ra, une streameuse et youtubeuse sans succès. Ensemble, ils vont finir par mettre en lumière un complot délirant.

Welcome to the wedding Hell : une romance définitivement pas comme les autres

Véritable must-see pour les amateurs de série romantique, Welcome To Wedding nous révèle l’envers du décor des préparatifs d’un mariage. À travers le scénario moderne et dynamique de la talentueuse Choi I Rang, ce drama romance nous plonge dans un récit à la fois drôle et déroutant. Au programme : un cocktail détonnant avec d’un côté Seo Jun-Hyeong, un trentenaire heureux qui profite pleinement du confort de sa vie sans engagement. Puis d’un autre côté Kim Na-Eun qui rêve que d’une chose : se voir passer la bague au doigt.

Alors que le couple aurait dû vivre un conte de fées lorsqu’ils ont décidé de se marier, les préparatifs du plus grand jour de leur vie se transforment en un cauchemar sombre. Ils seront confrontés à une série de déboires qu’ils étaient loin d’imaginer.

Alors, l’amour saura-t-il vainqueur ? À vous de le découvrir sur Netflix.

Somebody : le drama suspense qui va vous faire douter des sites de rencontre

Pour s’éloigner un peu des histoires à l’eau de rose et des comédies, Netflix nous plonge dans un univers plutôt sombre avec Somebody. Une histoire de tueur en série imaginée par Han Ji-Wan. On retrouve dans ce nouveau carton de la plateforme de streaming un visage bien connu du drama sud-coréen de netflix. Il s’agit de Young-kwang, l’acteur de The secret life of my secretary et Pinocchio. Il donne cette fois-ci la réplique à Kang Hae-lim. Une jeune actrice que l’on a découvert pour la première fois dans le drama Live on.

Somebody met en scène d’un côté Sum, une développeuse qui se retrouve, malgré elle, mêlée à une histoire de meurtres impliquant son application de rencontre. De l’autre côté, le séduisant, mais dangereux Yoon-O. Loin d’être une femme comme les autres, Sum va tenter de retrouver le tueur. Cela non pas pour le dénoncer, mais pour rencontrer une personne comme elle.

Kingdom : des zombies dans l’ère Joseon

Si les goûts, les couleurs et nos bests ne se discutent pas, Kingdom fait l’unanimité auprès des amateurs du genre horrifique. Au croisement de Train to Busan et The Walking Dead, cette série sud-coréenne nous plonge dans l’univers de créatures sanguinaires avides de chair humaine.

Cette fois-ci, on se retrouve dans la Corée féodale de l’époque Joseon dans un royaume où règne la misère, la famine et la corruption. Ajoutez à cela une ravageuse épidémie qui transforme les humains en zombie. Émouvant, éprouvant et surtout terrifiant, Kingdom va vous faire passer par toutes les émotions.

L’intrigue tourne autour du prince héritier accusé de trahison, mais qui malgré tout fait son possible pour sauver son peuple. Il se donne alors pour mission de découvrir l’origine de ce fléau qui sévit dans l’ombre. De l’autre côté, on retrouve le récit de l’ascension d’une femme dangereuse prête à tout pour asseoir son autorité. En attendant la saison 3 de ce drama. on vous propose déjà de découvrir les deux premières saisons. Le spin off “Kingdom : Ashin Of The North” qui revient sur les origines de l’épidémie est également disponible sur Netflix.

Birthcare Center : le drama féministe sur la maternité

La mère parfaite existe-t-elle vraiment ? Si on vous a déjà dit qu’il n’était pas facile de devenir mère, le délirant Birthcare Center va vous le confirmer. Imaginé par Kim Ji-Soo, ce drama coréen de Netflix dépeint avec humour irrévérencieux et incisif les joies, les angoisses et les stéréotypes de la maternité. Un drama sans filtre qui vous fera rire à gorge déployée.

Cette série décalée et moderne nous raconte l’histoire de Oh Hyun-Jin. Une brillante femme d’affaire qui devient la plus jeune responsable dans l’entreprise où elle travaille. Après la naissance de son premier enfant, la jeune femme décide de se reposer dans un centre postnatal réservé aux plus fortunés où elle sera la plus âgée. Si son séjour lui permettra de nouer de belles amitiés, elle devra également faire face à des moments d’hypocrisies.

The Glory : une histoire de vengeance palpitante

Les fans de Song Hye-kyo (Descendant of the Sun) seront extrêmement excités de la retrouver. Ce sera à partir du 30 décembre 2022 sur Netflix dans une nouvelle série imaginée par Kim Eun Sook. Celle qui se cache derrière les chefs-d’œuvre tels The Heirs ou encore Goblin. Elle partage la vedette avec Lee Do Hyun. L’acteur dans Hotel del Luna qui s’impose depuis quelques années comme une figure incontournable du drama coréen.

Cette série baptisée The Glory va aux antipodes de l’image romantique de l’actrice. Cette fois-ci, elle nous dévoile un personnage bien plus sombre et avide de vengeance. Elle sera dans la peau de Moon Dong Eun. Une victime de harcèlement scolaire bien décidée à faire payer le prix fort à ses bourreaux.